Hulu’s Run: That Time Actors Fake Disabilities to Star with Sarah Paulson

Yikes! Comme Sev Ohanian l’a dit à MovieMaker, avant de trouver Kiera Allen, ils sont tombés sur deux acteurs qui prétendaient en fait être handicapés pour l’audition afin d’obtenir le rôle. Mais grâce aux projections sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas été dupes pendant trop longtemps et ont fini par trouver le choix parfait chez Allen. J’aurais aimé pouvoir dire que je suis surpris ici, mais j’imagine que beaucoup d’acteurs en herbe se donneraient beaucoup de mal pour jouer dans ce rôle majeur, et à côté de l’un des acteurs les plus talentueux et charismatiques là-bas comme votre mère non Moins.