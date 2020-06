Hulu Streaming 16 documentaires IMAX cet été – / Film

IMAX les écrans peuvent être fermés pour le moment, et même s’ils s’ouvrent à nouveau bientôt, vous ne vous sentirez peut-être pas à l’aise de vous y aventurer. Ne vous inquiétez pas, Hulu vous a couvert. Cet été, le service de streaming propose 16 documentaires IMAX pour votre plus grand plaisir. Certes, ils ne sont peut-être pas aussi impressionnants à la maison qu’ils le seraient sur de gigantesques écrans IMAX, mais les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs de nos jours, les amis.

Merci à Collider de l’avoir signalé. Tout au long de l’été, Hulu diffuse des documents IMAX, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’aller nulle part si c’est le contenu dont vous rêvez. N’hésitez pas à commander le plus grand téléviseur au monde d’Amazon, ainsi qu’un système audio massif, et recréez l’expérience IMAX à la maison! Ou… tu sais, regarde ça sur un téléviseur normal. Voici ce qui est disponible maintenant et ce qui sera bientôt disponible:

Une belle planète (2016)

Une belle planète est un portrait à couper le souffle de la Terre depuis l’espace. Réalisé en coopération avec la NASA, le film présente des images époustouflantes de notre magnifique planète bleue – et les effets que l’humanité a eu sur elle au fil du temps – capturés par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Rapporté par Jennifer Lawrence et réalisé par le célèbre cinéaste Toni Myers, A Beautiful Planet présente un aperçu impressionnant de la Terre et un regard plein d’espoir sur l’avenir de l’humanité.

Disponible maintenant sur Hulu Pandas: un film original IMAX (2018)

Rejoignez la narratrice Kristen Bell dans Pandas, une histoire réconfortante sur les aventures de Qian Qian, un panda cub géant né en captivité et destiné à vivre dans la nature. Une collaboration interculturelle rassemble des scientifiques américains et chinois pour une expérience adorable qui ravira toute la famille.

Disponible maintenant sur Hulu Chiens superpuissants (2019)

Rejoignez une aventure immersive pour découvrir les super pouvoirs qui sauvent des vies et la bravoure extraordinaire de certains des chiens les plus remarquables du monde. Alors que nous découvrons l’étonnante science derrière leurs capacités incroyables, nous ne regarderons plus jamais nos meilleurs amis de la même manière! Rapporté par Chris Evans.

Venir à Hulu en 2020 Destin dans l’espace (1994)

Destiny in Space offre un aperçu passionnant de l’avenir de l’exploration spatiale. Présentant des images de la navette spatiale en orbite autour de la Terre et des survols passionnants de Mars et de Vénus, le film se concentre sur le partenariat spectaculaire des humains et des robots travaillant dans l’espace. Observez de rares vues de la navette, dans son intégralité, en orbite à 200 miles au-dessus de la Terre. Rejoignez les astronautes alors qu’ils entretiennent le Spacelab et travaillez à l’extérieur de la navette dans le vide dangereux de l’espace, effectuant une mission de maintenance spectaculairement réussie du télescope spatial Hubble.

Disponible maintenant sur Hulu Incendies du Koweït (1992)

Les incendies du Koweït sont un témoignage visuel éloquent de la débrouillardise et de l’héroïsme remarquables des hommes et des femmes qui ont éteint et contrôlé plus de 600 puits de pétrole incendiés et jaillissants sabotés par le retrait des troupes irakiennes au lendemain de la guerre du Golfe. En suivant les équipes qui attaquent et éteignent les incendies de puits de pétrole en utilisant différentes techniques, le film vous emmène au cœur même de champs de feux de pétrole flamboyants, au coude à coude avec les pompiers. Nominé pour un Academy Award® – Meilleur documentaire, 1992.

Disponible maintenant sur Hulu Galapagos (1999)

Voyagez avec la biologiste marine Dr Carole Baldwin dans une aventure vers les célèbres îles Galapagos. Les Galapagos plongent profondément dans les eaux largement inconnues entourant l’archipel volcanique pour explorer les merveilles naturelles d’un royaume qui est vraiment un laboratoire de sciences naturelles vivant.

Disponible maintenant sur Hulu Je vous salue, Columbia! (1982)

Découvrez l’une des réalisations majeures de l’humanité: le voyage inaugural de la première navette spatiale au monde. Je vous salue Columbia! entre dans les coulisses avec les astronautes John Young et Robert Crippen alors qu’ils se préparent pour leur lancement historique de la navette Columbia. Soyez témoin du décollage tonitruant, du vol à couper le souffle lui-même et de la rentrée et de l’atterrissage spectaculaires.

Venir à Hulu en juin 2020 Dans les profondeurs (1994)

Into the Deep vous emmène dans une exploration spectaculaire du monde sous-marin. Le film capture une vie marine unique et de magnifiques vues sous-marines. Plongez sous la mer dans les forêts de varech au large de la côte sud de la Californie et découvrez un kaléidoscope vivant et respirant.

Disponible maintenant sur Hulu Voyage dans le Pacifique Sud (2013)

Rapportée par Cate Blanchett, Journey to the South Pacific emmènera le public dans une aventure à couper le souffle vers les îles tropicales luxuriantes de la Papouasie occidentale éloignée, où la vie s’épanouit au-dessus et au-dessous de la mer. Abritant plus de 2 000 espèces de vie marine, ce lieu exotique présente l’écosystème marin le plus diversifié sur terre. Rencontrez des requins baleines, des tortues de mer, des raies manta et d’autres créatures emblématiques de la mer.

Disponible maintenant sur Hulu Station spatiale (2002)

Parcourez 220 miles au-dessus de la Terre à 17 500 mph pour découvrir le plus grand exploit d’ingénierie depuis l’atterrissage d’un homme sur la Lune. La Station spatiale est l’histoire d’un partenariat unique de 16 nations construisant un laboratoire dans l’espace – une installation permanente pour l’étude des effets de l’exposition de longue durée à la gravité zéro et la première étape nécessaire vers l’effort de coopération mondiale nécessaire si l’homme doit un jour mettre le pied sur Mars. Rapporté par Tom Cruise.

Disponible maintenant sur Hulu Île de survie (1995)

Dans l’océan Austral, la Géorgie du Sud est une terre majestueuse, stérile et reculée. Pourtant, au printemps et en été, cette petite île abrite certaines des plus grandes concentrations d’animaux sur Terre. Survival Island est l’histoire des vastes cités animales de pingouins, d’albatros, d’otaries à fourrure et d’éléphants de mer et de l’ordre qui se cache sous leur chaos apparent. Écrit et raconté par Sir David Attenborough.

Disponible maintenant sur Hulu Le rêve est vivant (1985)

Vous êtes invité à un siège côté fenêtre à bord de la navette spatiale et un regard intérieur sur les astronautes vivant dans l’espace. Tourné par 14 astronautes de la NASA lors de trois missions de navette, The Dream Is Alive comprend des images de lancements et d’atterrissages, de capture et de réparation de satellites et de promenades dans l’espace. Découvrez la sensation d’apesanteur et la splendeur de la Terre à 250 miles.

Disponible maintenant sur Hulu T-Rex: Retour au Crétacé (1998)

Suivez la fille d’une paléontologue dans une merveilleuse aventure préhistorique alors qu’elle est transportée par magie à travers 65 millions d’années jusqu’au Crétacé. Alors qu’elle rencontre le Tyrannosaurus Rex de 20 pieds de haut et 15 tonnes, découvrez comment ces animaux incroyablement majestueux et féroces ont vécu pendant une période qu’il nous est presque impossible d’imaginer.

Disponible maintenant sur Hulu Chine: l’aventure Panda (2001)

Chine: l’aventure Panda est l’histoire vraie de Ruth Harkness, une femme farouchement indépendante qui voyage dans les mystérieuses forêts de Chine pour suivre les traces de son défunt mari et réaliser son rêve d’amener le premier panda géant vivant en Amérique. Avec Maria Bello, le film présente des images spectaculaires de la Chine et des pandas géants et livre une histoire d’espoir, de courage et de triomphe de l’esprit humain.

Venir à Hulu en juillet 2020 Chevaux: l’histoire d’Equus (2002)

Chevaux: L’histoire d’Equus est l’histoire de trois chevaux nés le même jour dont la vie suit des chemins très différents. On devient un cheval de course où son instinct écrasant de courir est très apprécié. Le second est formé comme un cascadeur où triomphent ses capacités d’apprentissage et sa nature individuelle. Le troisième cheval rejoint les troupeaux à l’état sauvage. Non perturbé par le contact humain, ce cheval revient au comportement naturel du troupeau, offrant un aperçu de la nature d’un cheval avant la domestication.

Venir à Hulu en juillet 2020 Le secret de la vie sur Terre (1996)

Découvrez l’interdépendance entre les plantes et les animaux et les développements clés qui ont rendu possible la toile de la vie – depuis évoluée et maintenant en danger. L’utilisation brillante de la photographie micro, macro et time-lapse offre de superbes gros plans de relations spéciales entre les plantes et les animaux: alimentation des bernacles, plancton microscopique, floraison de minuscules herbes et pollinisateurs au travail.

Venir à Hulu en juillet 2020

