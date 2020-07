Hulu renouvelle ‘Ramy’ pour une troisième saison

Le voyage existentiel de Ramy comportera une autre saison. Tel que rapporté par TVLine, Hulu a commandé dix nouveaux épisodes de l’une de ses comédies les plus acclamées., créé par Ramy Youssef, Ari Katcher et Ryan Welch, dont la deuxième saison a été présentée aux États-Unis le 29 mai. De plus, la plateforme de streaming appartenant à Disney a annoncé la date de sortie de la deuxième saison de ‘PEN15’ et l’un de ses nouveaux paris, ‘Woke’.

Ramy Youssef dans ‘Ramy’

Pour le moment, on ne sait pas quel sera le fil conducteur du troisième opus de «Ramy», tout comme il n’a pas été précisé quand il devrait être attendu. La première saison a présenté son protagoniste, joué par Youssef lui-même – qui a remporté un Golden Globe pour le rôle-, un jeune de vingt ans d’origine égyptienne résidant au New Jersey avec sa famille.

Dans la prochaine série d’épisodes, la série beaucoup plus concentré sur le chemin spirituel de Ramy, avec un invité exceptionnel, Mahershala Ali, qui a donné vie à son guide religieux. En Espagne, nous n’avons pas encore pu profiter de la deuxième saison, mais On peut le faire à partir du 6 août, quand il sera disponible via StarzPlay.

Investir dans la comédie

Lorsque le prochain cours de télévision commencera, Hulu sera plus que prêt à offrir plus d’expériences comiques. ‘Woke’ sera présenté le 9 septembre, une fiction basée sur la vie du dessinateur Keith Night, dont le protagoniste devra repenser la façon dont il gère son succès imminent après avoir assisté à un événement qui change sa perspective sociale. ET le retour de ‘PEN15’ aura lieu le 18 septembre, qui inaugurera la première moitié de sa deuxième saison.