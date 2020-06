Hulu décale la date de la première de Victor Love loin de Juneteenth – / Film

Alors que les manifestations à l’échelle nationale contre les inégalités raciales se poursuivent, vous avez probablement remarqué que les entreprises sont en état d’alerte lorsqu’il s’agit de tout ce qui concerne la race en Amérique. Exemple d’aujourd’hui: Hulu prévoyait initialement Goûtez la nation et Amour, Victor la date de la première tombe le 19 juin de cette année, mais ce matin, le service de streaming a annoncé qu’il allait changer ces dates afin de donner au Juneteenth de cette année « sa propre journée sous les projecteurs ». Si vous ne savez pas de quoi parle Juneteenth, vous pouvez le lire ci-dessous.

pic.twitter.com/XcNGtJCiqt – Hulu (@hulu) 10 juin 2020

Juneteenth est la célébration annuelle marquant la fin non officielle de l’esclavage aux États-Unis. Le décret exécutif le plus célèbre d’Abraham Lincoln, la proclamation d’émancipation, est entré en vigueur le 1er janvier 1863, mais il a fallu deux ans et demi de plus pour que l’ancien général de l’armée américaine, Gordan Granger, lise la proclamation au peuple du Texas, le dernier État confédéré. pour l’appliquer après que le Sud a perdu la guerre civile.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ailleurs, mais Wikipedia a un bref résumé de la façon dont Juneteenth est souvent célébré aujourd’hui: «Les traditions incluent des lectures publiques de la Proclamation d’émancipation, en chantant des chansons traditionnelles telles que« Swing Low, Sweet Chariot »et« Lift Every Voice and Chantez »et la lecture d’œuvres d’écrivains afro-américains réputés tels que Ralph Ellison et Maya Angelou. Les célébrations comprennent des rodéos, des foires de rue, des barbecues, des réunions de famille, des fêtes dans les parcs, des reconstitutions historiques ou des concours Miss Juneteenth. »

C’est agréable de voir Hulu changer les dates de sortie pour Goûtez la nation (une émission de cuisine animée par Padma Lakshmi) et Amour, Victor (spin-off et suite du film 2018 Amour, Simon), mais je me retrouve un peu déchiré ici. D’une part, il est clair que Hulu ne fait cela qu’en raison de l’état accru du pays en ce moment – je doute sérieusement qu’ils l’auraient fait dans d’autres circonstances. Mais de l’autre, je suppose qu’il vaut mieux arriver à la fête tard que de la sauter complètement. Personnellement, j’ai grandi dans le Sud et je suis gêné de dire que je n’avais jamais entendu parler de Juneteenth avant le 25 octobre 2016, lorsque le neuvième épisode de FX’s Atlanta a diffusé un épisode avec ce titre qui l’expliquait. Ce n’est donc pas comme si j’avais une longueur d’avance ou une position morale élevée ici.

Si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à Juneteenth, un film intitulé Miss Juneteenth présenté en avant-première au Sundance Film Festival de cette année, et comme il se doit, il devrait sortir sur les services à la demande le 19 juin de cette année.

