Huit jours après une chirurgie cérébrale: Maradona est autorisée à quitter l’hôpital

Urtekram Après-shampoing à l'aloé véra 180 ml - Cheveux Secs et abîmés

L’après shampoing à l’aloé véra soyeux soigne et hydrate vos cheveux sans les alourdir. Retrouvez des cheveux sains et éclatants de beauté. L’aloé véra est une réponse douce et naturelle.