Hugh Revelations, Plus de questions – / Film

Naturellement, il y a spoilers ici.

Dave Filoni, protégé de George Lucas et un berger du futur de Guerres des étoiles, a écrit et dirigé le treizième chapitre de Le mandalorien. Dans cet épisode, Din Djarin se dirige enfin vers la planète forestière de Corvus et la ville de Calodan, et c’est là que nous rencontrons un visage familier.

Dans la ville de Calodan, l’ancien Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), a assiégé une ville contrôlée par un magistrat maléfique nommé Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), et son exécuteur, Lang (Michael Biehn). Elle cherche des informations et Elsbeth ne les lui donnera pas. Lorsque Djarin atterrit, il découvre que Corvus n’est plus une planète forestière, dépouillée de sa verdure. Il va en ville à la recherche de pistes et Elsbeth lui offre un bâton de pur beskar s’il tue les Jedi.

Le mandalorien ne fait aucune promesse, mais prend leurs informations qui le conduisent à Tano. Elle l’attaque, mais il est capable de déclarer une trêve en abandonnant le nom de Bo Katan et il est autorisé à énoncer son but. Ahsoka est capable de communier avec l’enfant et découvre que son nom est Grogu. Il était un jeune au Temple Jedi de Coruscant et avait été formé auprès de nombreux maîtres Jedi. Quand Anakin Skywalker a marché sur le temple pendant l’Ordre 66, il a été caché et emmené. Sa mémoire, cependant, est floue après cela.

Elle refuse cependant de former Grogu. Sans mentionner qu’elle n’est plus une Jedi, son raisonnement est plus profond que cela. Grogu s’est trop attaché à Din Djarin et lui ressemble comme un père. Ahsoka, impliquant le sort d’Anakin Skywalker, dit que le danger de former un utilisateur de Force avec de telles pièces jointes est trop grand. Din Djarin ferait mieux de laisser la Force disparaître de Grogu.

Cela ne va pas bien avec le Mandalorien et il essaie de conclure un marché avec Ahsoka. Il l’aidera à démanteler le magistrat de Calodan pour obtenir les informations qu’elle recherche tant qu’elle prendra Grogu comme apprenti.

Ensemble, ils envahissent la ville, détruisent Elsbeth et Lang et la libèrent. Mais Ahsoka réitère qu’elle ne peut pas le former et suggère qu’il soit emmené au temple Jedi sur Tython, et là Grogu peut choisir son propre chemin. Un Jedi pourrait venir le chercher ou il pourrait choisir de rester avec Din. Mais il aura ce choix lui-même.

Pour la part d’Ahsoka, c’est révélé ce qu’elle cherche, ou plutôt qui, elle: le grand amiral Thrawn.

Ahsoka et le Mandalorien se séparent. Din, se dirigeant vers Tython, Ahsoka pour continuer sa quête.

La direction

Comme Dave Filoni est un élève de George Lucas, il est naturellement aussi un élève d’Akira Kurosawa, et il a appris des deux avec compétence. La planète Corvus rappelle étrangement les forêts enfumées de Trône de sang où le personnage de Toshiro Mifune, le général Washizu, rencontre trois sorcières magiques qui prédisent leur avenir. La ville de Calodan est également inspirée de Kurosawa, tout comme de nombreux clichés, en particulier de Yojimbo. L’histoire emprunte à Yojimbo ainsi, le mandalorien est le ronin de Toshiro Mifune, capable d’incarner les méchants en écrivant leur propre destruction.

Il existe également d’autres fioritures empruntées à l’esthétique japonaise des films de Kurosawa. Alors qu’Ahsoka apparaît aux portes de Calodan, le vent se lève et son thème joue doucement. Kurosawa était un maître de manier le vent, le soleil et d’autres éléments pour aider à raconter ses histoires et Filoni a bien appris. La chronologie de l’épisode est telle que la lumière du jour ou de la nuit est utilisée pour tirer le meilleur parti de chaque scène. Les affrontements les plus spectaculaires se produisent dans le coucher de soleil enfumé de Corvus. Les moments les plus introspectifs se produisent la nuit où les personnages peuvent être silhouettés par la lune. C’est une petite chose, mais l’heure de la journée dans un plan ou une séquence en particulier n’est pas un accident.

Filoni s’inspire également d’autres films. Michael Biehn traquant Calodan pour Ahsoka évoque ses propres scènes de Extraterrestres, mais la confrontation rappelle également son tour en tant que Johnny Ringo dans Pierre tombale. La chasse aux gardes par Ahsoka au début de l’épisode obtient même des coups de POV rapides et très semblables à Sam Raimi, a’la Evil Dead 2: Dead by Dawn ou Spider-Man 2.

Il y a aussi de bons moments de narration. Donner une importance supplémentaire au levier de vitesses de la première saison, créer des circonstances réalistes pour que Mando l’ait sur lui, puis l’utiliser pendant le test d’Ahsoka était juste une bonne écriture. C’est symbolique du choix que Grogu fera probablement. Filoni prend également cela dans la conception. Tout sur ce monde est mort, mais lorsque les portes s’ouvrent au sanctuaire d’Elsbeth, il est vert et luxuriant comme la planète l’était autrefois, un commentaire clair sur la nature de l’avidité.

Filoni a grandi en tant que réalisateur d’action réelle depuis la première saison et cela se voit. Tout le monde cette saison a tiré sur tous les cylindres et il ne fait pas exception.

La quête d’Ahsoka

L’une des plus grandes questions auxquelles j’espérais que cet épisode répondrait est où dans la quête d’Ahsoka est cet ensemble sur la chronologie. Je ne suis toujours pas sûr que nous ayons une réponse claire, mais il y a certainement des indices pour lesquels nous pouvons faire des suppositions.

Comme nous voyons Ahsoka dans la coda pour Rebelles de Star Wars, elle a traversé la flamme et l’ombre dans ses épreuves avec Dark Vador et son exil sur Malachor. Comme Gandalf le Gris et sa transformation en Gandalf le Blanc, nous en voyons une représentation visuelle dans la robe blanche d’Ahsoka. Je doute que ce soit une erreur alors, que Filoni l’habille de gris ici, nous montrant qu’elle est toujours dans ce voyage, apprenant à être cette personne. Ses montrals sont aussi beaucoup, beaucoup plus courts ici qu’ils ne le sont dans le Rebelles épilogue.

La réponse la plus claire que nous ayons à propos de ce qu’elle fait, cependant, c’est quand elle bat enfin Elsbeth. les informations qu’elle cherche sont les allées et venues du grand amiral Thrawn. De toute évidence, elle est toujours en quête. Mais cela me porte à croire que Thrawn a échappé aux griffes d’Ezra Bridger et qu’il est libre dans la galaxie et qu’Ezra n’a peut-être pas encore été retrouvé. Peut-être qu’ils ne savent même pas qu’il est vivant. Il est logique qu’Ahsoka ne cherche pas Sabine pour cette partie de la quête jusqu’à ce qu’elle ait des indices plus solides sur ces allées et venues.

Ahsoka est intéressante dans cet épisode en ce qu’elle n’est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s’attendre. Elle est plutôt vicieuse ici et plus désireuse d’attaquer que je ne l’aurais deviné. Bien que cela corresponde à son traitement des Impériaux en Rebelles de Star Wars, ce qui s’est passé il y a moins d’une décennie, on aurait pensé qu’elle serait un peu plus diplomate. D’un autre côté, elle a affaire à des tueurs entraînés et à ceux qui subjugueraient une population entière et décimeraient une planète entière.

À surveiller



Il y a beaucoup de choses sympas pour Guerres des étoiles fans à ramasser ici dans cet épisode. Certains ajoutent beaucoup de dimension à l’histoire, d’autres sont simplement amusants.

Du côté amusant, vous avez des chats Tooka qui apparaissent dans les rues de Calodan. Ceux-ci ont été introduits dans Star Wars: La guerre des clones et sont juste de très gros chats Guerres des étoiles. On les trouve partout dans la galaxie et sont adorables. Une autre chose à repérer est que l’un des droïdes de Calodan ressemble beaucoup à 8D8, qui est le droïde torturant un gonk droïde dans le palais de Jabba.

Les droïdes assassins HK-87 employés par Morgan Elsbeth sont issus d’une longue lignée de droïdes assassins de la série HK. HK signifie «Hunter Killer» et ils ont une longue histoire dans Légendes de Star Wars. Dans Légendes et Chevaliers de l’ancienne République, HK-47 a été construit par Dark Revan pour détruire les Jedi après la fin des guerres mandaloriennes. Dans le canon actuel, ils n’ont vraiment été mentionnés que de manière oblique. C’est leur première fois à l’écran.

L’autre grande mention ici est le Grand Amiral Thrawn. Dans le canon, Thrawn n’est pas apparu aussi tard dans la chronologie, bien que dans les histoires de Legends, il soit revenu dans la galaxie après une longue période d’absence et a essayé de réaffirmer l’Empire dans les livres historiques de Timothy Zahn en commençant par Héritier de l’Empire. Dans le canon, il a été vu pour la dernière fois au-dessus de Lothal, quand Ezra Bridger l’a attiré dans un piège et a fait sauter les Purgills spatiaux les deux à bord du Star Destroyer Chimaera dans les régions inconnues de l’espace. Cela a enlevé Ezra et Thrawn de la carte avant la bataille de Yavin, mais il semble qu’il aurait très bien pu survivre et revenir. Sur Rebelles de Star Wars, il a été exprimé par Lars Mikkelson, un acteur danois qui pouvait très bien sauter pour jouer le rôle, tout comme Katee Sackhoff a fait le saut pour Bo-Katan.

Le plus grand indice que nous ayons pour l’avenir de Le mandalorien vient avec la mention Ahsoka de la planète Tython. Ce n’est pas une nouvelle planète en Guerres des étoiles. Dark Vador et le docteur Aphra ont voyagé dans ce monde de glace à un moment donné et on pensait que c’était la maison de l’un des premiers temples Jedi. Je me demande si cela pourrait vraiment nous conduire à Luke Skywalker, qui cherche également dans la galaxie dans cette partie de la chronologie des connaissances, des temples et des artefacts Jedi, comme nous l’avons vu dans des jeux comme Battlefront II et autres récits auxiliaires. Au point où Ahsoka Tano n’est pas hors de la table pour l’action en direct, nous devrions commencer à nous préparer à attendre n’importe quoi.

Coda

C’était un excellent épisode de The Mandalorian, et probablement le meilleur que Filoni ait réalisé (c’est son troisième épisode au total). Cela ne veut pas dire que cela ne présente aucune bizarrerie.

Rosario Dawson est tout à fait capable dans le rôle d’Ahsoka, bien qu’il soit tout à fait bizarre de ne pas entendre la voix d’Ashley Eckstein venant du personnage. Il est utile d’entendre des allusions au thème d’Ahsoka, établi par Kevin Kiner et traduit ici par Ludwig Göransson, pour aider à établir ce lien entre les propriétés. La musique est belle et envoûtante. Elle fonctionne assez bien et obtient la cadence de la façon dont Ahsoka parle, même si la voix n’est pas tout à fait correcte. Pour Dawson, il y a aussi les complications supplémentaires des accusations de transphobie et d’agression pure et simple d’un homme trans. Il semble que de nombreuses accusations dans les poursuites intentées contre elle et sa famille aient été abandonnées et les avocats de Dawson décrivent les accusations comme «sans fondement», mais pour de nombreux fans – en particulier les fans trans à qui j’ai parlé – cela jette toujours un voile. sur le retour triomphant d’un personnage préféré des fans.

Au sujet de Ludwig Göransson, c’est peut-être mon épisode préféré qu’il a marqué jusqu’à présent. Lors de la célébration de Calodan, il crée un morceau de musique qui ressemble à un mélange entre la célébration Ewok et le morceau de musique supérieur qui l’a remplacé dans Le retour des Jedi, mais toujours en quelque sorte nouveau et unique. C’est une piste vraiment agréable.

Et soyons honnêtes, cet épisode est le plus adorable que Grogu ait jamais été. Chaque fois que le mandalorien dit son nom, sa réponse est de l’or pur. Tant la marionnette et la conception sonore est parfaite.

Cet épisode a été émouvant pour les fans de longue date du Guerres des étoiles des émissions télévisées, animées et autres, et d’autant plus raison pour ceux qui n’ont pas regardé ces émissions de se rattraper. Tous les deux Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de Star Wars diffusent sur Disney + et plus nous entrons dans Le mandalorien, plus il est obligatoire pour les fans de les voir. Il y a certainement un cas à démontrer que les fans ne devraient pas avoir à regarder les dessins animés pour comprendre cette émission, mais la profonde tradition de Guerres des étoiles fait partie de ce qui le rend aussi génial pour tant de fans.

Je les recommande vivement.

Jusqu’à la semaine prochaine!

Articles sympas sur le Web: