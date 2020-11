Hugh Grant avait un coronavirus en février

2020-11-11 15:00:06

Hugh Grant a révélé qu’il avait un coronavirus en février.

La star de ‘Love Actually’ a révélé qu’il avait combattu le virus au cours des premiers mois de cette année, admettant qu’il avait du mal à sentir et que ses globes oculaires étaient « trois tailles trop gros ».

Il a déclaré: « Cela a commencé comme un simple syndrome très étrange où je n’arrêtais pas de transpirer. C’était comme un poncho de sueur, vraiment embarrassant. Ensuite, mes globes oculaires semblaient trois tailles trop gros et cela … une sensation un homme énorme était assis sur ma poitrine, Harvey Weinstein ou quelqu’un, à ce moment-là, les gens commençaient tout juste à en parler comme un symptôme.

«Et j’ai commencé à renifler des fleurs, rien. Et tu deviens de plus en plus désespéré. J’ai commencé à renifler dans les poubelles. Tu sais, tu veux renifler les aisselles des étrangers parce que tu ne sens rien. Je suis finalement rentré chez moi et j’ai pulvérisé Le Chanel n ° 5 de ma femme directement dans mon visage. Je ne sentais rien, mais je suis devenu aveugle. »

Et Hugh sait que c’était un coronavirus car il a récemment eu un test d’anticorps positif.

S’exprimant sur le Late Show avec Stephen Colbert, il a ajouté: « J’ai eu un test d’anticorps, il y a seulement un mois. J’ai toujours ces anticorps, donc je sais que c’était ce que c’était. »

Pendant ce temps, Hugh avait précédemment admis que la paternité l’avait sauvé d’être un vieux célibataire effrayant.

L’acteur de 60 ans a déclaré: « Je pense que je suis devenu un vieux célibataire accro au golf un peu effrayant, et pour vous dire la vérité, je suis heureux de voir le dos de lui. Je veux dire, c’est complètement fou d’essayer d’être un jeune père dans le corps d’un vieil homme et j’ai découvert que si vous avez 60 ans et qu’il y a cinq petits enfants à la maison, vous ne pouvez pas non plus avoir la gueule de bois. Mais ça vaut le coup. Absolument …

«Les gens me disent ‘Tu t’es meilleur en tant qu’acteur au cours des 10 dernières années … Pourquoi?’ Et je pense parfois que c’est peut-être à cause des enfants. «

