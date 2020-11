Huawei vend son activité de smartphone Honor pour 15 milliards de dollars

Il y a quatre semaines, Huawei a entamé des négociations avec des acheteurs potentiels concernant une vente partielle de son activité de smartphones Honor. Un mois plus tard, le géant semble avoir trouvé un accord.

Huawei vend l’intégralité de son smartphone Honor

Parler à Reuters, des personnes connaissant le sujet ont révélé que Huawei avait récemment conclu un accord d’une valeur de 15,2 milliards de dollars (100 milliards de yuans) pour vendre l’intégralité de sa division de smartphones Honor, plutôt qu’une partie de celle-ci comme initialement proposé.Le nouveau propriétaire est un consortium dirigé par Digital La Chine, un distributeur qui vend déjà des smartphones Honor, et le gouvernement local de Shenzhen, où Honor a actuellement son siège.

Huawei a accepté de vendre presque tous les actifs, y compris la marque Honor, ses capacités de recherche et développement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le consortium prévoit de conserver la majeure partie de l’équipe de direction et 7 000 employés.

L’accord tout en espèces pourrait être annoncé dès dimanche 15 novembre et permettra à Honor de contourner les restrictions commerciales américaines qui ont écrasé Huawei ces derniers mois.

Canalys estime que Honor représentait 26% des 51,7 millions de smartphones vendus par Huawei au dernier trimestre. Cela équivaut à 13,4 millions d’unités, ce qui signifie que Honor devrait être la huitième plus grande marque de smartphones au monde devant Motorola et LG, mais derrière Realme et Oppo, après la séparation de Huawei.

À long terme, Honour, propriété du consortium, espère devenir publique d’ici trois ans.