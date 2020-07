Huawei se retire d’un marché clé

Les problèmes continuent de monter pendant Huawei alors que l’Inde rejoint le États-Unis et L’Europe dans l’interdiction des entreprises chinoises par crainte d’espionnage. L’entreprise a aurait réduit son objectif de revenus en Inde de 50 pour cent pour l’année en cours et licencierait également jusqu’à 70 pour cent de son personnel dans le pays. Le fabricant conservera apparemment des employés dans la recherche et le développement et le centre de service mondial.

Les tensions entre les deux pays s’intensifient depuis qu’un affrontement à la frontière a entraîné la mort de 20 soldats indiens. Le sentiment des consommateurs a tourné au vinaigre contre la Chine et tous les appels à boycotter les produits tels que les smartphones originaires du pays.

Un autre revers pour les plans 5G de Huawei

Le gouvernement indien a déjà empêché les opérateurs publics de se procurer des équipements de Huawei et de ZTE et demande apparemment aux télécoms privés de faire de même. On leur aurait demandé de supprimer progressivement les équipements chinois afin que les services aux consommateurs ne soient pas perturbés.

Reliance Jio, le plus grand réseau mobile du pays, s’est procuré des composants de Samsung pour son réseau 4G. Les deux autres sociétés dominantes, Bharti Airtel et Vodafone Idea, ont obtenu leur équipement auprès de divers fournisseurs, dont Huawei. Selon les recherches, l’équipement du géant chinois représente 40% du réseau de Vodafone Idea et environ 33% du réseau existant de Bharti Airtel.

Toutes ces entreprises de télécommunications ont soumis des candidatures pour Tests 5G avec différents fabricants, dont Huawei.

Reste à voir si Huawei fera la coupe, mais cela semble hautement improbable. Selon un initié, la société n’a actuellement aucun nouveau projet en Inde et il n’y a aucune clarté sur les nouvelles affaires des transporteurs.

Huawei s’attendait auparavant à ce que l’Inde génère près de 700 à 800 millions de dollars de revenus en 2020, loin des ventes de 1,2 milliard de dollars enregistrées en 2017. Maintenant, il a révisé ces attentes et ne prévoit que des ventes d’environ 350 à 500 millions de dollars.

Aussi sombre que puisse paraître la situation, les experts estiment que ce serait une tâche ardue pour l’Inde de se désengager de la Chine car l’influence de cette dernière sur les investissements, le commerce et la technologie s’est considérablement accrue au fil des ans. Selon une estimation, l’unité indienne de Huawei emploie près de 700 personnes et ce chiffre n’inclut pas les centaines de personnes travaillant pour l’entreprise par le biais de sociétés tierces.

Cela dit, les télécommunications sont un secteur dans lequel des alternatives sont disponibles et Huawei ne sera donc probablement pas inclus dans le déploiement de la 5G en Inde.