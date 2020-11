Huawei, Qualcomm et Oppo sont sans doute les trois entreprises les plus innovantes en matière de technologie sans fil

Cela n’est peut-être pas une surprise pour certaines personnes vivant en Chine ou pour celles qui gagnent leur vie en suivant l’évolution du monde du sans fil, mais il y a de bonnes raisons de qualifier Huawei de la société la plus innovante de ce domaine. Les téléphones de la série Mate de la société sont traditionnellement l’un des meilleurs smartphones technologiquement basés au monde chaque année. Cependant, les puissantes puces 5 nm conçues pour la gamme Mate 40 de cette année ne peuvent plus être expédiées à l’entreprise en raison d’une nouvelle règle d’exportation américaine. La règle interdit aux fonderies comme TSMC d’expédier des copeaux de Huawei sans licence si lesdites puces ont été produites à l’aide de la technologie américaine.

Huawei est sans doute l’entreprise la plus innovante au monde cette année



Un rapport du secteur cité par le South China Morning Post indique que, du début de cette année à la fin octobre, Huawei a déposé 8 607 demandes de brevet liées à la technologie sans fil. Cela a placé l’entreprise au sommet du peloton, bien devant le concepteur de puces Qualcomm, basé à San Diego, en Californie; ce dernier a demandé 5 807 brevets au cours de la même période de janvier à octobre. Le fabricant chinois de smartphones Oppo a terminé troisième avec 5 353 demandes de brevet. Le fournisseur de base de données incoPat, dont le siège est à Pékin, est responsable des données utilisées pour compiler la liste.

Huawei devrait être le premier fournisseur de stations de base 5G cette année

Selon incoPat, la Chine et les États-Unis ont ouvert la voie, chacun représentant 32% des brevets déposés de janvier à octobre. Le Japon venait ensuite avec 15%, suivi des 7% soumis par la Corée du Sud. IncoPat affirme que les informations qu’elle utilise proviennent des dépôts de brevets mis à la disposition du public dans le domaine des communications sans fil. Cela comprend les brevets déposés pour protéger les inventions liées à la technologie 5G. Le rapport publié par incoPat note: « En tant que domaine clé des communications modernes, la technologie des réseaux de communication sans fil a toujours joué un rôle très important dans le processus de recherche et de développement 5G. Avec la nouvelle concurrence technologique et la nouvelle situation de la mondialisation, la technologie des réseaux de communication sans fil devient un choix stratégique important pour les entreprises face à la concurrence internationale. «

La 5G est la prochaine génération de connectivité sans fil et les pays qui contrôlent la 5G auront un avantage économique. C’est pourquoi, voyant à quel point Huawei est innovant et ne voulant pas être laissé pour compte, en juin le département américain du commerce a modifié la décision sur la liste des entités qui empêche Huawei de travailler et de faire des affaires avec des entreprises basées aux États-Unis. Désormais, les entreprises technologiques américaines sont autorisées à travailler aux côtés de Huawei pour aider à créer des normes mondiales 5G. Les États-Unis craignaient que le fait de ne pas participer aux réunions auxquelles Huawei participait ne retarderait les États-Unis en termes de développement de la 5G.

Huawei est également le leader en aidant le 3GPP à développer des normes pour la 5G. 3GPP (le projet de partenariat de 3e génération) est un terme qui couvre les organisations de normalisation qui aident à créer des protocoles pour les télécommunications mobiles. Après Huawei, Ericsson et Qualcomm apportent le plus de contributions au 3GPP pour les normes 5G. Selon le SCMP, le 3GPP a achevé cette année son prochain ensemble de normes pour la 5G, qui comprend des applications possibles pour la 5G telles que la conduite autonome, les usines intelligentes et la chirurgie à distance.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a déclaré que le pays avait construit près de 700000 stations de base en 2020, dépassant son objectif initial de 500000 pour toute l’année. En tant que premier fournisseur mondial d’équipements réseau, Huawei est également un important fournisseur de stations de base 5G. En fait, des rapports publiés indiquent que Huawei remplacera Ericsson cette année pour devenir le numéro un des stations de base 5G. Ericsson devrait voir sa part de marché passer de 30% l’année dernière à 26,5% en 2020. Huawei, en revanche, devrait voir sa part de station de base 5G passer de 27,5% l’année dernière à 28,5% en 2020. , ainsi qu’il peut trouver suffisamment de chipsets Kirin 9000 5 nm pour alimenter ces stations de base. Comme nous l’avons mentionné précédemment dans cet article, les États-Unis empêchent Huawei de recevoir des puces de pointe de TSMC.