Huawei P50 pourrait être alimenté par Snapdragon 875G, Mate 40 sera disponible en deux variantes de puce

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la fonderie qui fabrique des puces pour des clients de premier plan comme Apple et Qualcomm, a a confirmé qu’il a cessé de prendre de nouvelles commandes de Huawei depuis le 15 mai se conformer à une ordonnance américaine qui oblige les entreprises non américaines à demander une autorisation explicite avant d’utiliser une technologie d’origine américaine pour fournir à Huawei. Cela pourrait obliger la société chinoise à suivre une stratégie à double puce pour sa prochaine série phare Mate 40.

La réglementation n’affectera apparemment pas les commandes existantes et elles doivent être expédiées avant le 14 septembre. Le Huawei Mate 40 serait alimenté par le système interne. Puce Kirin 1020 basée sur un processus de 5 nm. Il semble que Huawei n’ait commandé que 8 millions d’unités avant que les nouvelles restrictions ne soient placées et il est maintenant dans un dilemme. Les ventes du duo Mate 40 devraient franchir la barre des 10 millions, ce qui signifie que l’entreprise a besoin de plus de SoC.

Il n’y aurait que 8 millions de processeurs là-bas et les ventes de Mate sont souvent supérieures à 10 millions d’unités. – Teme (特米) (@ RODENT950) 17 juillet 2020

Comme il ne peut pas se tourner vers TSMC, il envisagerait également d’utiliser une autre puce.

Auparavant, nous avions entendu dire que Qualcomm demanderait une licence au Bureau de l’industrie et de la sécurité du département du Commerce pour fournir des puces à Huawei. Ce rapport affirmait que la demande serait acceptée, permettant à l’entreprise de vendre ses Chipset Snapdragon à utiliser dans les Mate 50 et P50 de l’année prochaine.

Certaines variantes du Mate 40 comporteront probablement une puce MediaTek

Cette année cependant, les seules options de Huawei sont les puces Exynos de Samsung et les SoC MediaTek et il y a de fortes chances que ce soit le cas plus tard. Le Kirin 1020 offrira soi-disant un 50% d’augmentation des performances par rapport au Kirin 990 et il est essentiel que l’autre silicium choisi par Huawei garantisse une expérience de cohérence.

Le Mate 40 alimenté au Kirin 1020 sera probablement exclusif à la Chine, et les téléphones pilotés par MediaTek seront vendus sur d’autres marchés.

Auparavant, la ligne Mate 40 devait se briser à l’automne, mais les développements récents pourraient causer un délai.

On ne sait pas grand-chose de la série, mais un Le système à quatre caméras avec un capteur principal de 108MP est probablement l’une des caractéristiques de la tête d’affiche. Le capteur comportera un objectif 9P de forme libre qui réduira la dégradation et la distorsion de l’image.