Huawei P40 Pro revisité: faut-il quand même l’acheter?

Le Huawei P40 Pro restera dans les mémoires comme un tournant dans la fortune des smartphones de Huawei. Après des années à monter haut et à gagner du terrain sur les leaders du marché, le différend commercial entre les États-Unis et la Chine a changé la fortune de la série P en un rien de temps.

Dans notre examen du Huawei P40 Pro, nous avons félicité le combiné pour une gamme d’améliorations à tous les niveaux. Des modifications à son système de caméra déjà excellent, en passant par un nouvel écran 90 Hz et un design ergonomique stellaire. Cependant, le package matériel de premier plan ne pouvait pas ébranler l’absence d’applications Google et de prise en charge des API. La sélection de logiciels de l’App Gallery était également beaucoup trop petite, ce qui rendait impossible de recommander à la plupart des consommateurs. Surtout à son prix de lancement de 999 £ / 999 € (~ 1165 $).

J’ai revisité le Huawei P40 Pro à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour me familiariser avec la situation de l’application et faire référence à la configuration toujours excellente de la caméra. Alors, le téléphone tient-il toujours? Les critiques de l’application ont-elles été traitées? Devriez-vous toujours acheter un Huawei P40 Pro au second semestre 2020?

Les bonnes choses

Caméra

Le Huawei P40 Pro est arrivé comme l’un des meilleurs tireurs lors de son lancement. Son ensemble d’appareil photo reste près du sommet du peloton à ce jour.

L’un des principaux capteurs d’image du secteur, un zoom périscope 5x, un objectif grand angle avec mise au point automatique et un capteur de temps de vol pour le bokeh produisent certains des meilleurs résultats du secteur. La couleur, les détails et les portraits sont excellents, et vous êtes bien couvert pour toutes les éventualités de photographie. Le Huawei P40 Pro possède sans doute le package le plus polyvalent du marché, avec une qualité d’image très constante sur tous ses appareils photo.

Le capteur principal RYYB unique du téléphone continue de fonctionner incroyablement bien en basse lumière également, sans le long temps de traitement associé aux solutions logicielles proposées par ses rivaux. Cependant, le traitement par faible éclairage de Huawei ne produit pas toujours les meilleures couleurs. Google et même Samsung ont des algorithmes légèrement meilleurs en ce qui concerne la reproduction des couleurs et la balance des blancs dans l’obscurité.

Le Huawei P40 Pro est toujours l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo que vous puissiez acheter.

Pourtant, aussi performant que soit l’appareil photo Huawei P40 Pro, ce n’est pas le package le plus cohérent du marché. Certaines images sortent toujours avec une légère teinte rouge, ce qui est un problème mineur avec l’appareil photo RYYB depuis un certain temps maintenant. Le téléphone se sous-expose également parfois, mais ces problèmes ne ruinent certainement pas vos photos. Dans l’ensemble, cependant, l’ensemble de la caméra de Huawei reste le plus gros tirage au sort du P40 Pro.

Vie de la batterie

La batterie de 4200 mAh du Huawei P40 Pro n’est peut-être pas la plus grande du marché de nos jours, mais elle continue d’offrir facilement l’une des plus longues durées de vie de la batterie.

Combiné avec l’application (parfois trop) agressive de Huawei et les optimisations d’affichage, le P40 Pro vous accompagnera tout au long d’une journée d’utilisation, et souvent bien dans une deuxième journée. Cela reste vrai même lorsque vous utilisez des applications plus exigeantes et que vous prenez beaucoup de photos. Bien que l’utilisation de données 5G puisse vider la batterie un peu plus rapidement.

Autonomie de la batterie de deux jours avec chargement rapide et sans fil. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Le téléphone n’offre pas seulement une autonomie d’une journée. Il regorge de technologies de charge pour vous recharger si vous manquez de jus. La charge 40W reste compétitive pour la vitesse, même à l’ère des technologies de charge 120W comme Oppo et Xiaomi. La prise en charge de la charge sans fil de 27 W et la charge sans fil inversée rapide sont également un cran au-dessus des technologies proposées par Google, Samsung et Apple.

Sécurité biométrique

La biométrie des empreintes digitales est omniprésente dans l’espace des smartphones. Cependant, le capteur optique du Huawei P40 Pro est l’un des plus rapides et des plus précis du marché. D’après mon expérience, au moins. Combiné avec les fonctionnalités App Lock et Access Safe de Huawei, la sécurisation de vos fichiers et informations n’a jamais été aussi simple.

L’inclusion d’un capteur infrarouge et de temps de vol à l’avant permet également un déverrouillage rapide et précis du visage. Cette méthode est plus sécurisée que la plupart des options de déverrouillage de visage à image uniquement sur le marché. C’est tout aussi pratique, sinon plus, que le scanner d’empreintes digitales et sans doute plus sûr. Je suis un grand fan de cette combinaison de sécurité et Huawei l’exécute mieux que la plupart des autres.

Les trucs pas si bons

Ergonomie

Je ne suis pas d’accord sans notre premier examen ici, qui a fait l’éloge du P40 Pro pour son design ergonomique. Je n’arrive tout simplement pas à me familiariser avec la manipulation du combiné après tous ces mois. Aussi beau que le design soit à regarder, le téléphone est trop épais et trop lourd à mon goût.

Le P40 Pro est 1,2 mm plus épais et 29 g plus lourd que le P20 Pro, et 0,6 mm et 17 g que le P30 Pro. Il est également beaucoup plus volumineux que le Galaxy S20 Plus. La série P a suivi une tendance à la hausse en termes d’épaisseur et de poids, mais la balance a basculé trop loin pour moi avec le P40 Pro.Les bords incurvés aident à garder le téléphone raisonnablement facile à manipuler, mais j’en suis venu à déplorer le volume. dans ma poche.

Oui, c’est vrai que cette épaisseur supplémentaire permet de loger l’excellent appareil photo et une grosse batterie. C’est sans doute un compromis intéressant pour ces fonctionnalités. Mais si vous êtes à la recherche d’un appareil élégant et léger, le Huawei P40 Pro ne l’est pas.

applications

Depuis la date de sortie de la série P40 en avril, Huawei a travaillé pour améliorer App Gallery et ses outils de développement d’applications HMS Core. La société a également introduit Petal Search et son assistant Celia pour combler les lacunes laissées par Google. Le fabricant jette avec ardeur les chiffres des revenus des utilisateurs actifs et des applications pour polir cette brèche flagrante. Mais ce qui compte vraiment pour les utilisateurs, c’est l’accès à leurs applications préférées. En ce sens, l’écosystème de Huawei reste un sac mélangé.

App Gallery a fait des progrès pour améliorer ses efforts de conservation et offre une meilleure expérience de navigation que ce point l’année dernière. Pourtant, trouver bon nombre des applications les plus populaires du secteur reste un exercice de contournement et trop souvent de frustration. Se contenter d’applications alternatives et utiliser des applications Google via un navigateur Web est désormais un mode de vie dans l’écosystème de Huawei.

Lire la suite: Qu’est-ce que HMS? Tout ce que vous devez savoir sur l’écosystème de Huawei

Petal Search, qui permet de trouver des applications à partir de plusieurs sources en une seule recherche, montre quelques signes de promesse. Il s’étend rapidement à l’image, aux actualités et à d’autres voies de recherche. Cependant, on a l’impression que Huawei réinvente quelque peu la roue ici. L’intégration avec le gestionnaire d’applications APKPure permet d’augmenter la sélection d’applications compatibles, mais cela ressemble toujours à une solution patchwork plutôt qu’à une expérience raffinée.

En fin de compte, le fait est que vous ne pouvez toujours pas trouver toutes les applications que vous pourriez souhaiter. Parfois, ceux que vous pouvez trouver ne fonctionnent pas correctement car ils dépendent non plus de GMS. La mise à jour des applications provenant de diverses sources reste également un risque pour la sécurité. C’est simplement un mal de tête que la plupart des utilisateurs préfèrent ne pas avoir à gérer.

Coincé sur Android 10

Nous avons exécuté la bêta EMUI 11 de Huawei sur le P40 Pro, qui arrivera sur les marchés mondiaux en temps voulu. Dans l’ensemble, la dernière itération du système d’exploitation de Huawei est aussi bonne que jamais. Des animations optimisées, une navigation par gestes, des fonctionnalités d’affichage permanentes améliorées et des menus de réglage allégés sont un plaisir à utiliser. Bien que les utilisateurs d’EMUI 10 sachent déjà à quoi s’attendre de l’essentiel de l’expérience. En ce qui concerne les fonctionnalités, je pense que EMUI 11 est l’une des meilleures versions d’Android. Mais je sais que ce n’est peut-être pas au goût de tout le monde.

Trouver des applications est mieux qu’avant, mais c’est toujours un problème. L’absence d’Android 11 ajoute aux malheurs.

Malheureusement, EMUI 11 continue de fonctionner sur Android 10 plutôt que sur Android 11. Même si les fonctionnalités propres à Huawei vont au-delà du package Android de base, EMUI 11 ne propose pas tout ce qu’Android 11 a à offrir.

Lire la suite: Pratique avec Huawei EMUI 11: travaille toujours sur le divorce de Google

Nous ne savons tout simplement pas ce que cela signifie pour le support à long terme avec le Huawei P40 Pro, ou d’autres appareils Huawei d’ailleurs. Quand, le cas échéant, l’appareil recevra-t-il Android 11 ou Android 12 de l’année prochaine? Qu’en est-il des correctifs de sécurité si un problème majeur est exposé, ou même des correctifs opportuns pour des problèmes plus mineurs?

L’absence de la dernière version d’Android est une déception pour les clients qui veulent les dernières fonctionnalités ainsi que les plus soucieux de la sécurité. Ce n’est pas un signe rassurant pour un combiné qui commande toujours un prix élevé.

Revue du Huawei P40 Pro revisitée: Devez-vous toujours l’acheter?

Le P40 Pro était un matériel de pointe lors de son lancement. Le paquet tient toujours très bien plus de six mois plus tard. Avec un indice de protection IP68, une charge sans fil rapide, un écran 90 Hz et un ensemble de caméras de premier ordre, le matériel du combiné fait tout ce que vous pourriez souhaiter. Malgré son âge et ses composants plus anciens, le SoC Kirin 950 5G continue d’offrir des performances solides pour la grande majorité des tâches. Bien que les jeux haut de gamme ne suivent pas tout à fait la concurrence.

Bien que vous n’obteniez pas tout à fait les performances de pointe offertes par les nouveaux téléphones alimentés par Snapdragon 865 Plus ou par le Mate 40 Pro de Huawei, le reste du matériel résiste à ses concurrents plus récents. Ce n’est pas seulement un téléphone pour les amateurs de photographie. Malheureusement, aussi ennuyeux que cela puisse être à répéter, la situation des applications GMS et Google reste une tache perceptible et frustrante sur un smartphone par ailleurs excellent. Néanmoins, la situation s’est légèrement améliorée par rapport au lancement du téléphone.

Le matériel du P40 Pro reste excellent, mais la configuration de l’application devrait tout de même laisser réfléchir les acheteurs potentiels.

Donc, avec tout cela dit, devriez-vous acheter un Huawei P40 Pro plus de six mois après son lancement? Au moment de la rédaction de cet article, vous pouvez prendre le combiné pour 772 £ / 650 €, ce qui en fait une proposition beaucoup plus attrayante que le prix de lancement initial. C’est assez proche du nouveau Samsung Galaxy S20 FE 5G et du OnePlus 8 Pro de 256 Go pour valoir le coup d’œil. Dans l’ensemble, le Huawei P40 Pro offre beaucoup de matériel de qualité pour le prix, mais la situation des applications continuera à être un facteur décisif pour beaucoup. Ce n’est pas non plus nécessairement un achat très pérenne par rapport aux marques qui promettent de plus en plus trois ans avec les dernières mises à jour Android.

Déterminer si acheter le Huawei P40 Pro se résume à si vous avez besoin ou si vous voulez l’écosystème d’applications de Google. Si vous pouvez vivre avec des alternatives de cartographie, de courrier électronique et de stockage dans le cloud, ainsi que des solutions de contournement pour installer des jeux populaires et des plates-formes de médias sociaux, alors le P40 Pro vaut toujours le coup d’œil. Surtout si vous recherchez l’un des meilleurs packs d’appareils photo pour smartphone. Cela vaut probablement la peine de vivre sans Google pendant quelques semaines pour voir si vous pouvez accepter cet ajustement à l’avance. Sinon, malgré la qualité du téléphone ailleurs, je vous recommande de rester à l’écart.