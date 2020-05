Huawei P40 lite 5G spécifications

Wuzixi Protection d'écran pour Huawei P40 Lite 5G,9H Dureté,sans Bulles d'air,Ultra Résistant,Rayures Protection pour Huawei P40 Lite 5G .(Noir, 2 Pièces)

Couverture plein écran: coupe et conception précises, parfaites pour votre téléphone. Le verre trempé indestructible est trois fois plus résistant que les autres films, offre une protection maximale pour votre Huawei P40 lite 5G. Protection contre les rayures: dureté extrêmement élevée,protège efficacement votre téléphone portable contre les rayures causées par les clés, les couteaux et autres objets tranchants. Verre trempé hautement transparent et ultra-clair. Mince et invisible mais d'une dureté de 9H, assure la sensibilité de l'écran tactile d'origine tout en offrant une forte protection. Installation facile: sans bulles, installation facile et ajustement parfait. Il vous suffit de mettre doucement le protecteur d'écran sur le téléphone portable, il peut être parfaitement installé. Fournit une barrière efficace contre l'eau, l'huile et la poussière.Maintenir la longévité et la durabilité tout en empêchant le protecteur d'écran de se décoller.