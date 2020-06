Huawei P30 et P30 Pro : une forte chute des prix sur Amazon

Sur Amazon, le prix du Huawei P30 Pro est en chute, jusqu’à -55% de réduction. Une énorme promotion qui ne peut pas être ratée pour les fans d’Huawei.

Les Huawei P30 et P30 Pro sont toujours figurés parmi les meilleurs smartphones du marché en 2020. Et il y a encore de bonnes raisons pour eux de bénéficier de l’excellent rapport qualité-prix, grâce à cette offre passager d’Amazon. Le téléphone a été lancé par Huawei en 2019 et est toujours l’un des meilleurs téléphones lancés par les fabricants chinois à ce jour.

Deal flash et pas de stock

Si vous souhaitez acheter un nouveau téléphone, Amazon vous fait économiser beaucoup d’argent pour les Huawei P30 et P30 Pro. Si vous voulez garder un téléphone portable de haute qualité et design avec une réduction de prix de plus de 40 %, alors profitez cette dernière génération de smartphone avec un prix aussi avantageux. Amazon offre cette vente flash qui veut dire que les stocks sont indisponibles.

Un prix cassé jusqu’à 55% de réduction

Amazon a toujours le plaisir d’offrir des belles promotions. Pour ce printemps, Amazon a chuté les prix des Huawei P30 et P30 Pro jusqu’à 55% de réduction.

Au lieu de 649 euros, le Huawei P30 est vendu à 394 euros.

Pour le Huawei P30 Pro, vous pouvez l’avoir maintenant à 549 euros au lieu de 999 euros.

Sans oublier le Huawei P30 lite, achetez-le seulement à 219 euros si son prix était de 369 euros.

Si vous hésitez entre le P30 et le P30 Pro, regardez ces quelques différences qui pourront vous aider avant de faire l’achat

En ce qui concerne les écrans, le P30 bénéficie de la même technologie OLED que le Pro, principalement parce qu’ils ont tous deux des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran. La seule différence entre eux est la taille : 6,1 pouces pour le P30 et 6,47 pouces pour le Pro.

Pas d’haut-parleur traditionnel pour le Huawei P30 Pro

Bien qu’il y ait peu de différences notables dans la taille des cadres supérieurs, Huawei n’a pas placé un haut-parleur traditionnel au sommet de la P30 Pro comme il le fait sur la P30. Au lieu de cela, il fait vibrer l’écran lui-même, comme sur le LG G8 et le Vivo Apex.