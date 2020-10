Huawei P Smart (2021) spécifications

COWEN pour Huawei P Smart 2021 Coque, Étui TPU + PC Armor Antichoc Housse avec 360º Rotation Bague Support avec Magnétique Protecteur Coque pour Huawei P Smart 2021-Rouge

Qualité supérieure:Solide, grâce à sa structure associant deux couches, il est composé de TPU souple et d'une coque rigide en PC de grande qualité, il protège les 4 angles et l'ensemble de votre Huawei P Smart 2021 contre les chocs et les rayures. Proetction maximum: Protège tous les bords de votre Huawei P Smart 2021, son relief préserve votre protection écran et votre caméra et évitent qu'ils ne soient endommagés ou rayés ou ne touchent au sol. Protection ecran Huawei P Smart 2021: Fabriqué en verre trempé de haute qualité, avec l'épaisseur super fine, en bonne qualité avec des bords arrondis exclusivement compatible avec Huawei P Smart 2021, couvre complètement, donner la défense tous azimuts. le support de bague peut pivoter à 360º: S’adapter à n’importe quel angle Lorsque vous regardez des films ou des vidéos, utilisez-le comme stent pour améliorer le confort et la commodité. Possibilité de se fixer au support de voiture magnétique facilement et fortement. Coupe précise:tous les boutons et les connexions restent faciles à utiliser après le montage. Installation facile en quelques secondes.