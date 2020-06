Huawei P Smart (2020) spécifications

Huawei P Smart 2020 est un smartphone d’entrée de gamme avec un ancien matériel, mais au moins les applications et services Google sont inclus. Sous le capot se trouve le chipset Kirin 710 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et une batterie de 3400 mAh. Il y a une configuration à double caméra à l’arrière, tandis qu’une caméra selfie 8MP orne l’encoche en forme de goutte. À l’avant se trouve également un écran de 6,21 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels.