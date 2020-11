Huawei Mate 40 a volé des étagères et le réapprovisionnement pourrait prendre un certain temps

La série Mate 40 de Huawei est en rupture de stock dans le pays d’origine de la société, la Chine, en raison d’un déficit d’approvisionnement, rapporte MyDrivers (via GizChina).

Les téléphones sont très demandés sur le territoire de la société, en particulier les variantes Pro. Il faudra peut-être un certain temps avant que les téléphones ne soient remis en vente, car Huawei serait actuellement confronté à des problèmes liés aux contraintes d’approvisionnement et à la capacité de production.

Cela était prévu, car une interdiction imposée par les États-Unis signifie que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la fonderie qui fabriquait auparavant des puces pour Huawei, a dû interrompre les livraisons à l’entreprise le 15 septembre.

La fonderie taïwanaise apparemment a récemment reçu une licence pour reprendre ses activités avec Huawei, mais il n’est pas clair s’il a été autorisé à fabriquer des puces 5 nm pour l’entreprise.

le La série Mate 40 a été annoncée le 22 octobre et les précommandes ont commencé en Chine le lendemain. La variante standard est alimentée par le Kirin 9000E et les modèles Pro sont alimentés par le plus puissant Puce Kirin 9000. Les deux SoC ont été fabriqués en utilisant la technologie de fabrication 5 nm.

Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, 9 millions de puces Kirin 5 nm ont apparemment été expédiées à Huawei. La demande projetée pour la gamme Mate 40 pour 2020 est apparemment 10 millions d’unités, ce qui signifie qu’il y a un manque à gagner de 1 million de jetons Kirin.

Bien que l’offre du modèle standard Mate 40 devrait augmenter progressivement, les modèles haut de gamme resteront probablement en rupture de stock pendant longtemps. La demande pour les modèles spécifiés est apparemment si élevée que certaines personnes sont même disposées à payer une prime pour eux.

Le rapport indique également que la demande pour d’autres téléphones Huawei reste élevée en Chine.