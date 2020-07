Huawei FreeBuds 3i : les écouteurs true wireless offrent un bon rapport qualité/prix

Huawei a lancé ses nouveaux écouteurs sans fil, true wireless Huawei FreeBuds 3i, en mi-mai 2020. Le constructeur chinois s’inspire du design et de la fonctionnalité des AirPods d’Apple en donnant aux FreeBuds 3i un faux air de ressemblance avec ceux-ci. Commercialisé à un prix trois fois moins cher, mais en tentant tout de même d’atteindre un certain niveau de performance, Huawei FreeBuds 3i vaut-il le coup par rapport aux AirPods d’Apple ? Nous l’avons testé pour vous !

“Active noise cancellation, good audio quality, and decent battery life for significantly less than the competition » – Great review from @Phandroid for our #HUAWEIFreeBuds3i. Read more here: https://t.co/pCjLjNWycC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) June 30, 2020

Fiche technique

Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Transducteurs de 10 mm

Processeur : BES2300Y

Technologie Bluetooth 5.0

Réduction de bruit active

Microphones : 3 microphones en silicone par pair

Des contrôles intuitifs

Batterie : 37 mAh (par écouteur), 410 mAh (boîtier de charge)

Autonomie : 14h30 (3h30 heures en écoute et 2h30 en appels avec 4 recharges supplémentaires avec le boîtier)

Temps de charge : 1h pour les écouteurs dans le boîtier de charge, 100 minutes pour le boîtier de charge en filaire

Poids : 5.5 g (par écouteur), 51 g (boîtier de charge)

Design et ergonomie

FreeBuds 3i se présente sous une forme de tiges très classique avec un boîtier de charge compact qui peut être chargé via son port USB-C. Disponible en ceramic white et en carbon black, true wireless Huawei FreeBuds 3i dispose de 3 micros à chaque pair dont les deux situés sur la surface plane et au bout de la tige sont faites pour capter les sons par l’extérieur et l’un situé sur la surface est en contact direct avec l’oreille. Lorsqu’on retire les écouteurs, les capteurs de présence mettent en pause automatiquement la musique, cela constitue une fonctionnalité très appréciable. Les écouteurs sans fil de Huawei sont également fournis avec quatre paires d’embouts en silicone de différentes tailles, ce qui peut convenir à un maximum d’utilisateurs.

Huawei Freebuds 3i review: amazing ANC earbuds on a budget https://t.co/CoxMAZEAMK pic.twitter.com/9ELYxWPinT — Phandroid (@Phandroid) June 29, 2020

FreeBuds 3i utilise Bluetooth 5.0 (codec SBC et AAC) pour la communication et ne peut être connecté qu’à un seul appareil à la fois (pas de connexion multipoint). Le jumelage se fait presque automatiquement sur les smartphones avec EMUI 10 (Huawei et Honor). Pour jumeler avec d’autres appareils sources, il suffit juste d’appuyer sur le bouton arrière du boîtier. La connexion se fait très rapidement et de manière stable.

Qualité audio

La qualité sonore proposée par true wireless Huawei FreeBuds 3i est assez correcte puisqu’elle est riche et détaillée, ce qui conviendra parfaitement aux utilisations classiques. Les écouteurs FreeBuds 3i vous promettent une réduction de bruit passive qui vous isole en partie des passages de certains bruits ambiants. De plus, grâce à ses transducteurs de 10 mm, true wireless Huawei FreeBuds 3i peut vous fournir une musique avec une qualité sonore très agréable. En fait, l’écouteur peut retranscrire fidèlement chaque note et respecter l’œuvre originelle. Ce n’est pas tout, true wireless Huawei FreeBuds 3i est équipés également d’une technologie de la réduction de bruit active (jusqu’à 32 dB), mais aussi la certification IPX4 contre la sueur et les éclaboussures.

Autonomie

Huawei nous promet des écouteurs intra-auriculaires, contrôlables via des commandes tactiles et qui embraquent une réduction de bruit active, le tout pour un prix de 100 euros. En autonomie, Huawei estime que ses écouteurs sont capables de tenir jusqu’à 3h30 heures en lecture musicale et 2h30 en appels, une fonctionnalité qui le laisse derrière les AirPods d’Apple. L’entreprise chinoise précise sur son site officiel que « l’autonomie réelle dépend des réglages de volume, des sources, des interférences environnementales et des habitudes d’utilisation ». Rappelez-vous qu’avant d’être complètement déchargé, le boîtier de recharge fournisse 4 recharges en plus. Ainsi, il faut le brancher sur secteur pour une recharge intégrale qui dure 2 heures. Plus précisément, 14h30 supplémentaires sont offertes par le boîtier oblong qui accompagne les oreillettes (80,7 x 35,4 x 29,2 mm), à alimenter donc par USB-C.