Houseparty apporte le plaisir des appels vidéo de groupe à Fortnite sur PC, PS4 et PS5

Le jeu est mieux servi en multijoueur. C’est beaucoup plus amusant de jouer avec des amis et la montée en puissance des titres massivement multijoueurs le prouve. Mais une application vise à rendre l’expérience encore plus amusante – Houseparty. L’application propose un service d’appel vidéo social sur macOS, iOS, Android et Chrome et maintenant la société derrière elle a annoncé l’intégration avec le jeu populaire Fortnite.Vous pourrez discuter avec des amis et, surtout, voir leurs visages pendant que vous frag eux vers le bas. Vous avez cependant besoin de votre smartphone. Tout d’abord, installez le L’application Houseparty sur votre iOS ou Appareil Android, puis associez vos comptes Houseparty et Epic Games, et c’est tout. L’intégration fonctionne sur les plates-formes PC, Playstation 4 ou Playstation 5, mais il est prévu d’élargir la liste. «Nous ferons savoir à tout le monde si nous sommes en mesure de prendre en charge plus de plates-formes à l’avenir», a déclaré l’équipe Fortnite dans un communiqué de presse.

Le service est toutefois réservé aux utilisateurs de plus de 13 ans. De plus, seuls les amis de Houseparty pourront participer à la fête. Il est possible de limiter le nombre de participants, de bloquer des personnes et de verrouiller les salles. Le flux de la webcam est automatiquement recadré autour de votre visage et un arrière-plan coloré est ajouté afin d’alléger l’ambiance (après tout le meurtre).