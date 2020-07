‘House of the Dragon’ commence la recherche de son casting et pourrait raconter la danse des dragons

Bien que nous soyons dans une période très mouvementée pour les productions audiovisuelles, il semble que HBO soit déterminé à aller de l’avant avec «House of the Dragon», la préquelle de «Game of Thrones» qui est en préparation. L’idée est qu’il sortira dans le courant de 2022, vous avez donc encore le temps de terminer la phase de pré-production et les enregistrements suivants.

Daenerys dans ‘Game of Thrones’

Mais avant tout, il faut trouver le casting idéal et il semble que HBO se soit déjà mis au travail dedans, comme le révèle EW. Malgré le fait qu’au début, les rumeurs indiquaient que des interprètes étaient recherchés pour donner vie à Aegon, Visenya et Rhaenys Targaryen, la vérité est que certaines dernières notes pointent dans une autre direction. Il semble que l’équipe de casting il chercherait deux femmes pour se mettre dans la peau de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, tel que rapporté par Recapped.

Que dira la préquelle?

«House of the Dragon» est un vrai mystère, car il n’y a plus d’informations sur ce qu’il en sera ou à quoi ressemblera le prequel. On sait seulement que « Fire and Blood » sera le roman sur lequel il est basé, mais les histoires qu’il raconte sont transférées 300 ans avant ce qui s’est passé dans «Game of Thrones». Si les informations de casting sont vraies, ce spin-off tournerait autour la danse des dragons, qui s’est produit un siècle après Aegon I, Visenya et Rhaenys et qui s’est avéré être une guerre civile entre Rhaenyra et Aegon II pour le trône de Viserys I.

Ryan Condal supervise l’équipe de scénario aux côtés de George RR Martin, en plus d’être responsable du pilote. A leurs côtés, Wes Tooke, Claire Kiechel et Ti Mikkel. La saison, qui aura 10 épisodes confirmés, aura comme showrunners Condal et Miguel Sapochnik, qui dirigera également le pilote et devrait faire de même avec d’autres épisodes.