Hotel Transylvania 4: Synopsis des films précédents et détails sur le prochain épisode!

Columbia Pictures et Sony Pictures Animation ont produit un film de comédie américain animé par ordinateur, Hotel Transylvania. Genndy Tartakovsky a réalisé le scénario écrit par Peter Baynham et Robert Smigel. Les esprits derrière l’histoire incluent Todd Durham, Dan Hageman et Kevin Hageman. Le quatrième opus, Hotel Transylvania 4, devrait arriver prochainement.

Hotel Transylvania 4: Date de sortie

Le film a été présenté pour la première fois le 28 septembre 2012.

Il a frappé les écrans du box-office et s’est avéré être un succès à succès. En outre, il a obtenu une nomination pour le meilleur long métrage d’animation pour le Golden Globe Award. Après cela, les fabricants ont continué à en faire les suites qui ont suivi en 2015 et 2018 respectivement. De plus, la dernière production faisait partie des Oscars 2019. L’Hôtel Transylvania 4 est sur le point de faire son entrée dans les salles le 22 décembre 2021.

Les vampires sont de retour! # HotelTransylvania4 est en préparation et a déjà une date de sortie: https: //t.co/X6qO7SBQuh pic.twitter.com/C6Sk5pZSnF

– ComicBook.com (@ComicBook) 26 février 2019

Synopsis des films précédents:

Le comte Dracula est le personnage principal de l’histoire. Dracula est le propriétaire d’un hôtel connu sous le nom d’hôtel Transylvanie, qui est connu pour un lieu de repos pour les monstres lorsqu’ils ont besoin d’une pause dans la civilisation humaine. Ainsi, Dracula invite des monstres célèbres à célébrer le 118e anniversaire de naissance de sa fille Mavis.

Un voyageur nommé Jonathan visite de manière inattendue «l’hôtel sans humains». Drac doit donc empêcher sa fille de tomber amoureuse de lui et aussi tenir les invités au courant de son arrivée, car cela pourrait mettre sa carrière en danger.

Image: Gamer Rewind Hotel Transylvania: Synopsis

L’Hôtel Transylvanie 2 décrit les événements survenus sept ans après la phase dans la première partie. L’hôtel est désormais ouvert aux humains également. Mavis et Johnny ont un fils nommé Dennis qui n’a pas les capacités de vampire. Cela concerne Dracula. Un jour, lorsque les parents de Dennis sortent, Dracula appelle ses amis pour l’aider à faire de Dennis un vampire. Parallèlement, les choses sont totalement inversées lorsque le père de Drac, Vlad, se rend à l’hôtel.

L’Hôtel Transylvanie 3 illustre les vacances d’été où Dracula et l’entreprise font partie d’une croisière réservée aux monstres amoureux de la mer. Malheureusement, on ignore que la famille Van Helsing détestant les monstres réquisitionne son bateau.

Hotel Transylvania 4: Voicing Cast

Certains des membres de la distribution vocale du film comprennent:

Adam Sandler en tant que comte «Drac» Dracula

Andy Samberg en tant que Jonathan «Johnny» Loughran

Selena Gomez comme Mavis Dracula et Sadie Sandler comme jeune Mavis ainsi que Winnie

Fran Drescher comme Eunice

Steve Buscemi comme Wayne

Molly Shannon comme Wanda

Kevin James comme Frankenstein

David Spade comme Griffin

CeeLo Green en tant que Murray

Jon Lovitz comme Quasimodo Wilson

TORONTO, ON – 08 SEPTEMBRE: (LR) Les acteurs David Spade, Selena Gomez, Fran Drescher, Kevin James, Adam Sandler, Molly Shannon et Andy Samberg assister à la photocall «Hotel Transylvania» pendant le Festival international du film de Toronto 2012 au TIFF Bell Lightbox sur 8 septembre 2012 à Toronto, Canada. (Photo par Jason Merritt / Getty Images) Image: Just Jared

Que pouvons-nous attendre de l’Hôtel Transylvanie 4?

Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles concernant l’intrigue du film à venir. Cependant, l’hôtel Transylvania 4 fera de nouveau tomber les fans dans la folie. Nous avons vu comment la franchise a réussi à améliorer l’intrigue à chaque sortie.

Nous sommes conscients du fait que la proposition de Dracula à Ericka a rétabli l’amitié avec la famille Van Helsing. Ainsi, une chose est sûre: la famille des monstres s’agrandira. Cela conduira à plus de plaisir et de rire, ainsi qu’à plus d’enthousiasme et de gaieté.

Conclusion:

L’Hôtel Transylvanie 4 fera bientôt son entrée dans les salles de cinéma et vous réserve plein de nouvelles surprises. En outre, il y aura une expansion dans la famille des monstres. Ainsi, tout ce que nous devons faire est d’attendre que les fabricants publient son premier teaser officiel.