Hotel Transylvania 4: mises à jour récentes, dates de sortie, parcelle. Voici tout ce que vous devez savoir.

Si vous êtes un habitué des films d’animation, sans aucun doute, vous devez avoir visionné le film « Hotel Transylvania »!

Hotel Transylvania est un film américain de parodie d’animation de 2012 livré par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation. Il a été coordonné par Genndy Tartakovsky à partir d’un scénario de Peter Baynham et Robert Smigel. Une histoire de Todd Durham, Dan Hageman et Kevin Hageman. Il met en vedette les voix d’Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade, CeeLo Green, Fran Drescher, Molly Shannon, Jon Lovitz et Chris Parnell.

Date de sortie

L’hôtel Transylvania 4 devrait sortir le 20 décembre 2021. Ils nous offrent un cadeau de Noël idéal.

La période heureuse de 2021 sera un buzz extraordinaire car une partie des énormes films cinématographiques sont censés se décharger dans une période similaire à celle de l’hôtel Transylvanie. Ils intègrent Wicked. Ajustement Universal, Disney’s Cruella ou The Little Mermaid. De plus, le spin-off titanesque de James Cameron. De cette façon, l’Hôtel Transylvanie 4 doit transmettre son meilleur pour déborder chacun d’entre eux.

Casting de l’hôtel Transylvanie 4: qui reviendra et qui se joindra?

Tous les acteurs essentiels du casting reviendront, y compris Adam Sandler dans Dracula, Andy Samberg dans Johnny, Kevin James dans Frankenstein et Selena Gomez dans Mavis. Ils pourraient également être rejoints par Fran Drescher, Molly Shannon, Steve Buscemi, David Spade, Kathryn Hahn, Mel Brooks, Jim Gaffigan et Keegan-Michael Key comme Eunice, Wanda, Wayne, Griffin, Ericka, Vlad, Van Helsing et Murray individuellement.

Hôtel Transylvanie 4 terrain

Pour l’instant, rien n’a été formellement affirmé sur le complot de l’hôtel Transylvania 4. En tout cas, de la partie antérieure, nous avons découvert que Dracula est attiré par Ericka, qui est la petite-fille extraordinaire d’Abraham Van Helsing et prévoit de l’assassiner . Abraham Helsing avait pour objectif d’éliminer toutes les bêtes; cependant, enfin, il modifie sa perspective lorsque Dracula épargne sa vie. Cela montre principalement une extension de la famille Dracula, ce qui implique que de nombreux nouveaux vents et de nouvelles aventures de Dracula et de sa faction seront étudiés dans le prochain film.

Eh bien, nous pourrions vraiment adorer cette animation en ce moment où tout est en foin. Mais cela n’arrivera que l’année prochaine 2021. D’ici là, restez en sécurité et nous vous tiendrons au courant.