Hot Country Knights profite de la nostalgie des années 90 – betanewsfr

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Avec leurs jeans et mullets délavés à l’acide, les Hot Country Knights ne sont pas seulement nostalgiques de l’ère des années 90 de la musique country. Ils sont coincés dans une période révolue.

Le groupe, dirigé par Doug Douglason, l’alter ego sur scène de la vraie star du country Dierks Bentley, ramène des souvenirs (les bons, les mauvais et les maladroits) des beaux jours du country commercial.

Les Hot Country Knights ont été un incontournable du spectacle de tournée de Bentley pendant des années, mais pendant une pause dans l’enregistrement et la tournée, Bentley a produit un album complet de chansons parodiques appelé « The K Is Silent » qui rappelle une époque où les stars du country portaient des Américains. drapeau chemises et laisser leurs serrures pousser longtemps dans le dos.

La fascination pour cette décennie d’histoire de la musique country et ses icônes est à un niveau record. Billy Ray Cyrus de « Achy Breaky Heart » a remporté deux Grammy Awards cette année pour avoir été un chanteur invité sur le tube country de Lil Nas X, « Old Town Road », et des artistes contemporains comme Thomas Rhett, Luke Combs et Morgan Wallen sont influencés sans réserve par des artistes. de cette époque.

Dans une interview avec l’Associated Press tout en faisant des coups de pied hauts en short en jean dans le garage de Bentley, Douglason a parlé de comparaisons avec « The Tiger King » et si leur musique est trop sexy pour la radio country.

AP: Avez-vous vu le ”The Tiger King? «Vous ressemblez en quelque sorte à Joe Exotic.

Douglason: les producteurs de télévision de Hollyweird volent nos idées. Tout le monde sait que mon surnom est le Cougar King. Tiger King, c’est quoi? Je suis le Cougar King. J’ai toujours préféré que mes filles soient un peu plus âgées et plus sages dans les draps.

AP: Vous êtes en tournée avec Dierks Bentley depuis des années. Pourquoi sortir un album maintenant?

Douglason: Les gens achètent enfin les Chevaliers. Nous ne vendons pas. C’est notre chance de gagner enfin. Tous ces gars ont appris de nous au fil des ans. Vous l’appelez, toute personne aux cheveux longs ou aux cheveux longs. Beaucoup de ces gars se sont coupés les cheveux dans le dos parce qu’ils ne voulaient pas donner du crédit là où le mérite est dû.

AP: Certaines de vos chansons sont-elles trop sexuelles pour la radio country?

Douglason: Nos chansons sont très simples. Ils ne sont sexuels que si vous pensez qu’ils le sont. Une chanson comme «You Make It Hard» avec Terri Clark, elle le fait, il est difficile pour moi de quitter la pièce. Ça a toujours été comme ça. Je marche un peu voûté quand je la vois. Je ne pense pas du tout que nos paroles soient suggestives et quiconque pense qui a besoin de vérifier l’histoire de leur musique country. Il y a toujours eu Conway Twitty.

AP: Vous avez une chanson patriotique intitulée «USA Begins With Us» qui semble très opportune en ce moment. Quelle est la signification de cette chanson?

Douglason: Nous sommes un peu daltoniens. On ne voit que du rouge, du blanc et du bleu. Et c’est ce que nous pensons de l’Amérique. Nous avons écrit cette chanson avant le coup de corona (virus) et c’est ce qu’il faudra pour nous sortir – nous nous réunissons tous. Il y a quatre dizaines et sept ans, que ton nom soit sanctifié, nous nous sommes réunis. Quelque chose comme ca. En ligne: https://www.hotcountryknights.com/

Par KRISTIN M. HALL AP Writer Entertainment

Harry et Meghan célèbrent le premier anniversaire de leur fils avec une vidéo de charité

LONDRES (AP) – Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une vidéo de Meghan lisant à leur fils alors qu’ils célèbrent le premier anniversaire d’Archie et promeuvent une campagne pour aider les enfants pendant la pandémie de coronavirus.

La vidéo montre Meghan assise avec Archie sur ses genoux et lisant l’un de ses livres préférés, «Duck! Lapin! » Archie saisit les pages et aide à les tourner pendant la lecture. Harry, qui a filmé la courte vidéo, hurle et dit « bravo » derrière la caméra à la fin.

La vidéo de trois minutes a été publiée mercredi sur les comptes Instagram de Save With Stories et Save the Children U.K.pour une campagne de financement dans le but d’apporter de la nourriture et des ressources d’apprentissage aux enfants et aux familles aux prises avec la pandémie.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 à l’hôpital Portland de Londres. Ses parents ont choisi de ne pas poser avec leur nouveau-né à l’extérieur de l’hôpital, une tradition récente dans la famille de Harry, et ont décidé de ne pas donner au bébé un nom royal.

Archie a connu une première année mouvementée. Il a accompagné ses parents lors d’une tournée en Afrique et à l’âge de 4 mois a été présenté à l’archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix.