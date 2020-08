Horst Hrubesch revient à Hambourg en tant que jeune réalisateur

Surprise au Hamburger SV: la légende du club Horst Hrubesch, en tant que jeune directeur, est censée ramener le succès sportif au club traditionnel de seconde classe.

Retour du HSV après 37 ans: la légende du club Horst Hrubesch revient en deuxième division Hambourg SV après près de quatre décennies. Comme l’a annoncé vendredi la hanséatique, le joueur de 69 ans sera disponible pour le club traditionnel en tant que nouveau directeur junior pour une période illimitée.

« Ici, il faut parler davantage de football et y travailler à nouveau. C’est une question de travail acharné, de patience et de conviction. C’est la seule façon d’aller de l’avant », a déclaré l’ancien « monstre en chef ». Le directeur sportif Jonas Boldt a déclaré: « Nous sommes très heureux que Horst veuille soutenir notre idée et notre travail. »

Hrubesch a façonné l’ère la plus réussie des Allemands du Nord entre 1978 et 1983, concluant avec la victoire de la Coupe d’Europe des champions nationaux. Au cours de ces cinq années, il a marqué 96 buts en 159 matchs de Bundesliga. Avec l’équipe nationale, il est devenu champion d’Europe en 1980, en finale, il a marqué les deux buts lors de la victoire 2-1 contre la Belgique.

Hrubesch avec un grand succès en tant qu’entraîneur DFB

En tant qu’entraîneur, l’avant-centre classique a été au service de la Fédération allemande de football (DFB) de 2000 à 2016 et a célébré de grands succès. En 2008 avec les U19 et en 2009 avec les U21 Hrubesch est devenu champion d’Europe, en 2016 l’équipe olympique qu’il dirigeait à Rio de Janeiro a remporté la médaille d’argent. Deux ans plus tard, l’enseignante de football de l’équipe nationale féminine s’est lancée dans une phase de transition.

Le HSV avait essayé à plusieurs reprises dans le passé les services du pêcheur amateur, mais aucun accord n’a été conclu. Surtout parce que le Hrubesch en ligne droite n’aimait pas du tout la cabale chronique dans la ville hanséatique. Plusieurs présidents et chefs de conseil ont reçu un panier de sa part.

Mais maintenant, l’entraîneur noueux est prêt pour une nouvelle tâche. « Au cours des discussions, j’ai eu l’impression que HSV avait maintenant pris la bonne voie », a déclaré Hrubesch.

© imago images / DeFodi





Il y a assez de travail pour Hrubesch

Il y a plus qu’assez de travail pour lui dans le Volkspark. D’abord et avant tout, Hrubesch doit de toute urgence s’assurer que les talents existants restent plus longtemps dans le club et ramènent les Allemands du Nord à la qualité supérieure à moyen terme.

Jerome Boateng, Shkodran Mustafi, Kerim Demirbay et Jonathan Tah, par exemple, ne sont devenus joueurs nationaux qu’après avoir tourné le dos au club de diamant il y a longtemps. D’autres grands talents tels que Vincent Kompany et Heung-Min Son ont fait carrière en Premier League. Ou au FC Bayern comme aujourd’hui le directeur sportif Hasan Salihamidzic …

Rapport: Le Hamburger SV interrogé sur l’ancien attaquant de Bundesliga Sandro Wagner

À la recherche d’un nouvel attaquant, le Hamburger SV se serait enquis de Sandro Wagner. Cela rapporte que Hamburger Abendblatt .

Après s’être entretenu avec le consultant Roman Rummenigge, le HSV avait décidé que l’ancien joueur du Bayern était trop cher.

Wagner venait tout juste d’annuler son contrat avec Tianjin Teda en Chine il y a quelques jours. Là-bas, le joueur de 32 ans aurait gagné environ 7,5 millions d’euros par an.