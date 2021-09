Horoscope Vierge aujourd’hui mercredi 29 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Vierge, vous êtes très fermé aux nouvelles expériences depuis une saison. Il semble que vous ayez peur de sortir de votre zone de confort. Mais la vérité est que dans la vie, vous devez jouer et faire face à vos peurs.

Les influences astrales recommandent que pendant le voyage d’aujourd’hui, vous ne partagiez pas tout ce que vous pensez avec les autres, Vierge. Quelqu’un va essayer de mettre la main sur vos idées, et ils peuvent très facilement le faire. Faites donc attention à qui vous confiez vos réflexions.

Santé

Il est peut-être temps de sortir ce vieux matelas dans la rue. Vous avez remarqué certaines réactions sur votre peau qui pourraient être dues à la présence d’acariens dans votre ancien matelas. N’oubliez pas que le repos aide notre corps à se régénérer et à bien récupérer au jour le jour et avec un nouveau matelas, vous le remarquerez dès la première nuit.

Travail

Aujourd’hui est un bon jour pour démarrer ce projet qui vous trotte dans la tête depuis si longtemps. Entourez-vous de bons professionnels engagés dans le projet et comptez sur eux pour le mener à bien.

Argent

Vous avez de la chance, vous recevrez l’argent que vous attendiez et vous pourrez enfin faire face à ces dettes qui vous causent des maux de tête et des insomnies depuis si longtemps. Apprenez la leçon et à partir de maintenant ne dépensez pas plus d’argent que vous n’en avez.

Amour

Si vous voulez que votre relation se concrétise, faites votre part et ne vous attendez pas à ce que tout vienne des autres. Vous devez prendre l’initiative, si vous ne le faites pas votre partenaire pourrait être déçu et avoir des doutes que si vous êtes la bonne personne pour lui.

Voyage

Ne portez pas vos valises avec vos problèmes, pour voyager il faut les laisser à la maison et profiter des paysages et de la détente que cette expérience vous offre. Lorsque vous reviendrez de cette aventure, vous aurez sûrement l’esprit clair et une autre perspective des problèmes qui vous tourmentent.

Amitié

Vous n’êtes pas le possesseur de la vérité absolue, vous devez écouter les autres pour comprendre la réalité de la situation et ne pas chercher à blâmer. Soyez humble et mettez la fierté de côté pour que tout finisse par bien se résoudre.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est 84.

Astuce du jour pour la Vierge aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

Vierge, vous devez vous reposer l’esprit pendant quelques jours. N’oubliez pas qu’être avec vous-même peut vous aider à retrouver l’énergie qui vous manque.

La Vierge est le sixième signe du zodiaque. Son élément est la terre, comme celui du Taureau et du Capricorne. Les personnes nées entre le 24 août et le 23 septembre appartiennent au signe de la Vierge.