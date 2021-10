Horoscope Vierge aujourd’hui lundi 4 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Vierge, au cours de cette journée certaines rumeurs arriveront à vos oreilles que vous croirez la première fois. Les influences astrales vous recommandent de bien rechercher et de vérifier les informations. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes avec plus d’une personne.

Les influences astrales indiquent que vous êtes capable d’atteindre vos objectifs, Vierge. Le problème que vous avez est que vous n’êtes pas capable de croire en vous-même. Vous recherchez une perfection que vous n’atteindrez jamais et cela vous fait mal.

Santé

La satisfaction du sport fera de vous une personne plus énergique. Votre cerveau va libérer des endorphines qui vous procureront une sensation très agréable. Éloignez-vous du mode de vie sédentaire qu’attirent tant de maladies cardiovasculaires. Aujourd’hui est un bon jour pour commencer un cours de lissage et passer à des habitudes plus saines.

Travail

Aujourd’hui, vous obtiendrez une offre très intéressante, soyez attentif au téléphone et il sera très apprécié. Cela peut être l’occasion d’évoluer professionnellement et de sortir de votre zone de confort.

Argent

Le jeu n’est pas votre solution. Cherchez du travail et vous y trouverez l’argent. Ne soyez pas obsédé si cela ne vient pas rapidement, car c’est un long processus qui dépend beaucoup de votre persévérance.

Amour

Un de vos meilleurs amis vous déclarera son amour, vous devez être sincère avec lui/elle, afin de ne pas le confondre et lui préciser que vous ne voulez être que son ami. Ne le trompez pas et ne lui donnez pas de faux espoirs, car vous pourriez lui faire beaucoup de mal.

Voyage

Vous voulez partir en voyage mais vous ne trouvez personne pour vous accompagner, la vérité est que vous n’avez besoin de personne du tout, prenez vos affaires et aventurez-vous. Vous verrez comment dans ce voyage en solo, vous découvrirez des choses sur vous-même que vous pensiez ne pas être capable de faire.

Amitié

Le moment est venu de partager avec des amis, d’aller au cinéma ou d’aller en discothèque. Ces derniers temps, vous les avez négligés, il est temps de passer d’agréables moments avec eux. Faites une rencontre pour le groupe WhatsApp et profitez de cette rencontre, où des choses vont se passer, qui deviendront de grandes anecdotes du futur.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 38.

Astuce du jour pour la Vierge aujourd’hui lundi 4 octobre 2021