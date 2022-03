Horoscope tzigane : quel est mon signe et que dit-il de ma personnalité ?

Célèbres pour leurs pouvoirs divinatoires, les tziganes ont toujours excellé dans l’art de prédire l’avenir et de lire l’avenir par la cartomancie et la chiromancie.

Les tsiganes ont aussi leur propre zodiaque, divisé en 12 signes, analogue au zodiaque occidental, dont les noms correspondent à des éléments du quotidien, symboles représentatifs de leur culture et de leurs traditions.

A partir de l’interprétation de la position des étoiles au moment de votre naissance, vous pourrez connaître votre personnalité, vos forces et vos faiblesses. Mais quel est mon signe et que dit-il de ma personnalité dans l’horoscope tzigane.

Horoscope tzigane : signes et personnalité

COUPE (21 janvier – 19 février)

Intuitifs, avec peu d’amis mais bons, ceux qui sont nés sous l’influence de la Coupe sont réceptifs et peuvent facilement s’adapter à de nouvelles façons, idées, pensées. Ils se soucient du bien-être de ceux qui les entourent, même s’ils peuvent être possessifs et jaloux. Créatifs et sans préjugés, ils recherchent en amour la nouveauté, les nouvelles expériences. C’est pourquoi ils sont généralement d’excellents amants.

CHAPELLE (20 février – 20 mars)

Ce sont les mystiques du Zodiaque, gouvernés par une grande spiritualité. Peut-être parce qu’ils font toujours confiance à des forces supérieures, ils peuvent être un peu précaires. Idéalistes à l’extrême, ils jouent le tout pour le tout dans les causes qu’ils jugent nobles, les mêmes qu’ils se donnent en amour. Ils courent le risque d’être déçus et lorsque cela se produit, ils trouvent très difficile de faire à nouveau confiance.

Couteau (21 mars – 20 avril)

Maîtres de l’ordre, les natifs de ce signe sont précis, méticuleux, parfois un peu froids et calculateurs. Pour les tziganes, le symbole du poignard représente le succès, la lutte acharnée pour obtenir la victoire dans tout ce qu’ils entreprennent.: que ce soit au travail, dans le sport, en amour. Compétitifs comme peu d’autres, ceux qui sont nés sous cette influence jouent tout pour tout le monde et c’est ainsi qu’ils atteignent généralement leurs objectifs.

Couronne (21 avril – 20 mai)

Le symbole de la couronne en dit long sur ceux qui sont nés sous son influence. Ils sont rois ou reines dans leur manière de se déplacer dans le monde. Elégants, un peu formels parfois, ils ont tendance à imposer leurs opinions, mais pas par la force, mais par leurs convictions. De la même manière, ils se comportent dans l’amour et le travail. En raison de cette attitude hautaine si typique de la Couronne, ils peuvent générer des antipathies, jusqu’à ce qu’ils soient connus et que tout change.

Chandelle (21 mai – 20 juin)

Une lumière capable de guider et de guider dans l’obscurité, comme les bougies qui étaient utilisées par les tsiganes dans les camps d’antan. Intellectuellement brillants, ils balayent par leur charisme. Difficile de ne pas les aimer, ils font de l’amitié et de l’amour un culte. Communicatifs et empathiques, ceux qui sont nés sous cette influence sont les plus irrésistibles du Zodiaque. Ils aiment les défis, ils recherchent toujours la nouveauté, la fidélité ne serait donc pas leur plus grande vertu.

Roue (21 juin – 21 juillet)

Émotions intenses, livraison illimitée. On dit qu’il est très difficile de contenir les impulsions quand la roue tourne et tourne. Les hommes comme les femmes ont tendance à déborder et à perdre l’équilibre lorsqu’ils sentent que le bien-être de leurs proches est en danger. Un peu nostalgiques, ceux qui sont nés sous l’influence de la roue peuvent être très jaloux.

Étoile (22 juillet – 22 août)

Brillant comme leur symbole, les « étoiles » sont nées pour ne jamais passer inaperçues. Ils sont magnétiques, généreux et compétitifs. Être le meilleur est dans son ADN, au travail, en amitié, en amour. Ce sont de l’énergie pure, des leaders nés et, à ce titre, ils peuvent tomber dans l’autoritarisme ou l’intolérance.

Cloche (23 août – 22 septembre)

Ils parcourent le monde les yeux grands ouverts et les mains tendues pour aider ceux qui en ont besoin. Ils aiment donner, ils ont besoin de se sentir utiles, c’est dans cette dernière que réside leur faiblesse : un peu susceptible et extrêmement sensible, il peut se sentir blessé et se cacher derrière une carapace.

Pièce de monnaie (23 septembre – 22 octobre)

La pièce représente l’argent, les affaires, la finance. Ainsi, ceux qui sont nés avec cette influence sont d’excellents hommes d’affaires, passés maîtres dans l’art de générer de bonnes idées à des fins commerciales. Difficiles à satisfaire, ils en veulent toujours plus, dans tous les domaines de leur vie.

Dague (23 octobre – 22 novembre)

Incisives, pointues, brillantes et fortes. Ceux nés sous ce signe ont un impact dès qu’ils sont connus, ils ont je ne sais quoi d’hypnotique, qui attire et génère en même temps une certaine peur. L’influence de la Dague en fait des personnes hautement qualifiées, Experts en séduction, ils peuvent être d’excellents amants et, lorsqu’ils se rendent, des partenaires fidèles, très fiables.

Machette (23 novembre – 21 décembre)

La liberté est le leitmotiv de ceux qui sont nés sous l’emprise de la machette. Tout est intensité dans leur vie : s’ils aiment ils le font à la folie, s’ils sont dans le business ils se donnent à cent pour cent… pour un temps. Ils ont besoin de changer, ils détestent la routine. S’ils en ont les moyens et les possibilités ils passeront leur temps à voyager.

Fer à cheval (22 décembre – 20 janvier)

Ce symbole est un puissant talisman gitan. Le fer à cheval attire la chance, représente les bons présages et l’espoir, qui s’obtiennent toujours avec effort et travail. Sous leur influence, ce sont généralement des gens pratiques, avec beaucoup de responsabilité dans tout ce qu’ils font. Ils peuvent être trop sommaires, ils n’aiment pas les surprises.