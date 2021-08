Horoscope de la semaine du 9 au 15 août : découvrez votre avenir selon votre signe astrologique

Que vous réserve cette semaine du 9 au 15 août ? Amour, argent, santé, Betanews vous dit tout, signe par signe.

BÉLIER (21 mars-20 avril)

SANTÉ : Il ne faut pas en faire trop à table car votre estomac n’y résistera pas. Essayez d’éviter les graisses et les aliments épicés, car c’est précisément ce que vous tolérez le plus mal. Votre humeur sera plutôt bonne.

AMOUR : Vous devriez vous ouvrir et parler de vos affaires avec votre partenaire, car la communication est fondamentale pour avoir une bonne relation. La personne qui est à vos côtés vous comprend et vous soutient à tout moment.

ARGENT : La monotonie du travail quotidien vous ennuie. Vous serez en mesure de vous développer et de vous améliorer sur le plan professionnel et économique.

TAUREAU (21 avril – 20 mai)

SANTÉ : Vous remarquerez une légère gêne au niveau des voies respiratoires, peut-être due à des changements soudains de température. L’épuisement que vous ressentez peut être résolu en vous reposant autant que nécessaire.

AMOUR : Cette semaine, je vous conseille de mettre de l’illusion et de bonnes intentions dans cette personne que vous connaissez depuis relativement peu de temps. Les étoiles indiquent que cette relation peut connaître une bonne fin, voire se terminer par un mariage.

ARGENT : Si vous êtes au chômage depuis un certain temps, vous recevrez un appel d’un ami qui vous donnera une bonne nouvelle concernant un poste dans son entreprise. N’y pensez pas et acceptez-le dès que possible.

GÉMEAUX (21 mai – 21 juin)

SANTÉ : Ces jours-ci, vous vous sentirez un peu faible et épuisé. Vous devrez récupérer vos forces avec une alimentation saine et un peu plus de repos. Quelques jours de vacances vous feraient du bien.

AMOUR : Vous ne vous rendez pas compte que vous avez à vos côtés une personne que vous ne méritez pas, parce qu’elle vous aime avec beaucoup de passion, et que vous n’avez pas été à la hauteur depuis un certain temps. Montrez votre côté le plus affectueux et sensuel.

ARGENT : A la fin de la semaine, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui va vous proposer un accord commercial. Vous ne devriez pas signer quoi que ce soit sans l’avoir lu attentivement pour éviter tout problème. Le chiffre quatre et la couleur orange vous porteront chance.

CANCER (22 juin – 22 juillet)

SANTÉ : Vous vous souciez trop de votre image et de votre physique. Si vous avez pensé à faire une retouche esthétique pour laquelle vous devrez subir une intervention chirurgicale, n’ayez pas peur car la carte du Six de Coupes indique que ce sera parfait.

AMOUR : Les étoiles vous favorisent cette semaine et vous trouverez chez votre partenaire le soutien et la compréhension dont vous avez besoin. Ce qui vous inquiète le plus, c’est de vous sentir soutenue par lui. Ne vous inquiétez pas et ne soyez pas obsédé.

ARGENT : Ne soyez pas si exigeant avec l’argent. S’ils vous doivent quelque chose, ils mettront du temps à vous payer, mais tôt ou tard, ils le feront, alors ne perdez pas votre sang-froid. Si vous vous inquiétez de la note d’un examen, vous l’obtiendrez.

LION (23 juillet – 23 août)

SANTÉ : Vous savez déjà que vous devez faire très attention au soleil, mais vous ne prenez pas assez de précautions. Si vous continuez comme ça, vous pourriez avoir de gros problèmes de peau.

AMOUR : Essayez de faire preuve de beaucoup plus d’affection et de compréhension avec votre partenaire. De cette façon, tout sera parfait. N’essayez pas de mélanger vos amis avec votre famille, car il pourrait y avoir une forte dispute.

ARGENT : Les problèmes au travail vont augmenter, selon la carte du Cinq d’Épées. Les relations avec vos collègues ne sont pas du tout bonnes et pourraient avoir des conséquences importantes.

VIERGE (24 août – 23 septembre)

SANTÉ : Vous commencerez la semaine avec une gorge très douloureuse et cela pourrait se terminer par une pharyngite. L’air conditionné n’est pas bon pour vous. En ce qui concerne votre humeur, vous serez un peu apathique, mais vous devrez accepter les projets de vos amis.

AMOUR : Il n’y a plus de passion dans votre relation, et il n’y a rien à faire. Je suis désolé de vous le dire si froidement, mais c’est ce que les étoiles et les cartes me montrent. Je vous conseille de mettre fin à cette relation et de retrouver l’illusion avec une autre personne.

ARGENT : Vous avez souvent pensé à changer d’emploi. Essayez de réfléchir avant d’agir afin de ne pas commettre d’erreur, car il n’y a pas de retour en arrière possible.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

SANTÉ : Ne mettez pas tous vos maux sur le compte du stress ou des nerfs. Si vous ne vous sentez pas bien depuis un certain temps, vous devez vous rendre chez le médecin, qui est la seule personne à pouvoir résoudre votre problème.

AMOUR : Cet été, vous vous sentez attiré par des personnes plus jeunes que vous, et cela vous causera des problèmes très importants. Réfléchissez-y avant de prendre une décision. En ce qui concerne votre famille, vous aurez une forte dispute avec un frère, mais tout sera résolu.

ARGENT : Si vous travaillez avec des personnes du même sexe, vous aurez quelques difficultés à les comprendre, mais il s’agit seulement d’avoir plus de patience et de compréhension. Le chiffre trois et la couleur verte vous porteront chance.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

SANTÉ : Vous vous sentirez très fort ces jours-ci et vous encouragerez tous ceux qui vous entourent. Continuez dans votre ligne et profitez du temps pour faire du sport en plein air, ainsi vous sentirez la force de la nature et vous aurez beaucoup plus de vitalité.

AMOUR : Pendant cette semaine, la Lune renforce votre sensualité et vous devez montrer l’affection que vous ressentez pour votre partenaire de manière ouverte et sans tabous ; vous vivrez beaucoup plus de passion.

ARGENT : Si vous êtes au chômage depuis un certain temps, la carte de l’un d’or indique que deux bonnes opportunités se présentent à vous, qui mettront fin à votre ennui au travail. Il s’agit seulement de savoir choisir ce qui vous intéresse.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

SANTÉ : Vous devez faire un peu plus d’efforts de votre côté, car vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps, vous vous sentez lourd et vous n’avez pas envie de faire quoi que ce soit. Remontez le moral, car vous avez suffisamment de force pour le surmonter.

AMOUR : Ne discutez pas de vos intimités avec vos amis, car cela ne servira qu’à multiplier les disputes avec votre partenaire, et vous fera passer un mauvais moment. Si vous n’avez pas de partenaire, cette semaine, vous ne ressentirez d’attirance pour personne.

ARGENT : Vous aurez de nombreuses réunions de travail cette semaine, même en dehors de votre ville. Profitez-en pour élargir votre cercle de travail. Tout cela va vous apporter de nombreux avantages économiques à court terme.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

SANTÉ : Si vous vous trouvez dans un endroit où l’humidité est importante, cela affectera vos oreilles, vous devrez donc être proactif et prendre soin de vos défenses. Évitez les changements brusques de température, et si votre sport favori est la natation, utilisez des bouchons d’oreille.

AMOUR : L’influence d’Uranus dans votre signe vous fera rechercher le soutien et la compréhension de votre partenaire. Vous devez améliorer la complicité entre vous. Si vous n’avez pas de partenaire, fuyez les personnes compromettantes.

ARGENT : Vous vous offrirez un voyage que vous avez repoussé depuis longtemps et c’est le moment de le faire. Votre économie est assez bonne et vous permet de le faire.

VERSEAU (21 janvier – 18 février)

SANTÉ : Votre santé est assez bonne, bien que vous ayez tendance à tomber dans de petites dépressions dont vous vous remettez rapidement. En ce moment où vous n’êtes pas de bonne humeur, ne restez pas chez vous et n’appelez pas vos amis.

AMOUR : Si vous vivez une aventure, vous ne devez pas vous engager, car au fond de vous, vous savez que ce n’est pas le moment de commencer une relation stable. En ce qui concerne votre famille, vous devrez donner des conseils à une personne plus jeune que vous.

ARGENT : Si vous êtes au chômage depuis un certain temps, vous allez trouver ce que vous cherchiez grâce à un ami d’enfance. N’oubliez pas de revoir vos papiers et documents, car vous devez avoir certains paiements à jour afin d’éviter les surprises.

POISSONS (19 février – 20 mars)

SANTÉ : Avec autant de déplacements hors de la maison, vous pouvez éprouver des malaises gastriques dus à une mauvaise alimentation. Vous devriez essayer de manger plus de fruits et de légumes. En ce qui concerne votre humeur, reposez-vous car le manque de sommeil affecte votre sens de l’humour.

AMOUR : N’essayez pas de cacher vos sentiments car votre façon de procéder révèle que votre cœur est très amoureux. Ne faites souffrir personne inutilement, et si vous devez parler de ce que vous ressentez, faites-le.

ARGENT : Vous pouvez signer un document qui vous sera bénéfique. L’argent peut vous parvenir grâce à l’aide d’un parent et cela améliorera considérablement votre économie.