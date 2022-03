Horoscope de la semaine du 7 au 13 mars : découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

Après l’intensité de la semaine précédente vient un peu de calme. Mercure entre dans les Poissons, le Soleil rencontre Neptune, et la Lune est dans sa phase de cire en Gémeaux. Que vous réserve cette semaine du 7 au 13 mars 2022 ? Amour, argent, santé, Betanews vous donne votre horoscope hebdomadaire, signe par signe.

Horoscope Bélier semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos ressources. Bélier, donnez de la valeur à votre travail et permettez-vous d’explorer de nouveaux talents, connectez-vous à ce que vous aimez.

Mardi, la Lune trigone à Mars vous donne la volonté et la fluidité nécessaires pour entreprendre des projets à long terme, de groupe ou créatifs. La façon dont vous communiquez est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats en matière de collage. Vendredi sera une journée idéale pour vous connecter avec vos besoins de repos, de maison, de nutrition et de soins personnels.

Le week-end sera idéal pour vous partager avec vos proches ou aussi pour vivre dans la solitude.

Horoscope Taureau semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec la Lune dans votre signe, vous apportant la fluidité pour enregistrer vos besoins personnels. Enregistrez votre sensibilité et votre réaction à votre environnement.

Mardi, la Lune en trine à Vénus vous donne du dynamisme sur le plan professionnel et du travail ; c’est le moment de valoriser vos dons et vos talents. Vous êtes axé sur les plans à long terme ; investissez dans l’amélioration continue de votre service. Le week-end sera idéal pour se connecter à de nouvelles idées, communiquer et se rapprocher de ceux que vous souhaitez ; nourrissez votre curiosité en investissant dans l’alimentation de votre esprit avec de nouvelles informations.

Horoscope Gémeaux semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos réalisations en cours. Gémeaux, notez ce que vous désirez réaliser et les croyances qui en découlent et vous limitent.

Mardi, la Lune en tension avec Mercure amène l’attention à intégrer une perspective plus optimiste et moins de jugement, il y a des questions en suspens qui ont besoin de votre pardon et de votre compréhension.

Mercredi, Mercure entre dans le signe des Poissons, mettant l’accent sur votre monde professionnel et de travail. Vous commencez à planifier de nouveaux projets à court et à long terme.

Votre esprit sera plus intuitif et vous serez capable de percevoir les besoins des autres avec facilité ; profitez de ce transit pour mûrir votre communication avec votre environnement.

Vendredi, la Lune en trigone à Mercure vous donne l’occasion de régler des problèmes professionnels en suspens et de parler d’améliorations dans votre travail.

Le week-end sera consacré à des moments de loisir, de repos et de connexion avec les besoins du corps.

Horoscope Cancer semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec l’énergie concentrée sur vos liens d’amitié et de groupes.

Mardi, la Lune en tension avec Mercure met l’accent sur les limites du registre pour communiquer vos sentiments les plus profonds avec vos proches, évitez de retenir des expériences qui seraient plus légères si elles étaient partagées.

Mercredi, la Lune en tension avec Jupiter vous invite à nourrir votre foi personnelle en encourageant de nouvelles directions et expériences, la richesse est dans le chemin parcouru et non dans le but final. Jeudi, la Lune en tension avec Neptune peut vous apporter des explosions émotionnelles et un sentiment de confusion sur la direction que vous voulez prendre, ne vous laissez pas emporter par des réponses impulsives, prenez le temps d’être dans la paix et le calme.

Pendant le week-end, la Lune dans votre signe vous invite à vous connecter à vos besoins personnels, à embrasser votre sensibilité et à vous en inspirer. Vous vous sentirez dans une ambiance chaleureuse et harmonieuse, avec une vue sympathique sur votre environnement.

Horoscope Lion semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec le Soleil, maître du Lion, en harmonie avec la Lune, qui vous donne l’intelligence de surmonter l’auto-sabotage dans le travail et les projets professionnels.

Vous ressentirez une réponse mature de votre part aux problèmes relationnels. Votre monde relationnel est plus actif que jamais avec Vénus et Mars en Verseau. Les partenariats et les amitiés apportent des plans pour le plaisir et aussi des invitations à planifier ensemble.

Jeudi, le Soleil en tension avec la Lune amène l’attention sur votre réponse à vos amitiés, ne vous attardez pas sur la résistance qui vient avec le partage de vos idées et leur approfondissement. Dimanche, le Soleil en conjonction avec Neptune vous invite à intégrer un comportement plus perméable et prédisposé à la profondeur des relations ; il est temps de guérir les vieux souvenirs d’amour.

Vous serez très sensible aux énergies de l’environnement, avec votre intuition à la surface, embrassez vos émotions et partagez-les avec vos proches.

Horoscope Vierge semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur votre objectif actuel. Vierge, reprenez la foi dont vous avez besoin pour continuer à poursuivre ce que vous souhaitez réaliser.

Mardi, la Lune en tension avec Mercure vous invite à vous concentrer sur votre routine et à ne pas vous laisser emporter par l’anxiété du futur proche, rappelez-vous que ce qui arrivera dépend largement de votre action présente.

Mercredi, Mercure entre dans le signe des Poissons, attirant l’attention sur le monde des relations, de nouveaux contacts apparaissent et la communication avec certains reprend. Votre esprit sera très créatif pour se connecter à la beauté et à l’inspiration dont vous avez besoin.

Vendredi, la Lune en trigone à Mercure apporte une fluidité à partager avec vos relations, profitez de plans spontanés.

Le week-end sera propice aux plans d’équipe, aux projets communs à long terme et au partage de votre meilleure version de vous-même avec eux.

Horoscope Balance semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos émotions les plus profondes. Balance, enregistrez les peurs associées à la reconnaissance de vos désirs et de la façon dont vous aimeriez vous partager avec un autre. Mardi, la Lune en harmonie avec Vénus vous donne la fluidité et l’optimisme nécessaires pour vous connecter à vos projets et plans personnels et leur donner l’orientation nécessaire.

Cette semaine est idéale pour retrouver la confiance en soi et dans le monde qui vous entoure. Le week-end sera idéal pour s’occuper du travail et des affaires professionnelles, votre image dans le monde est importante, soignez-la.

Horoscope Scorpion semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur votre monde de liaison, Scorpion, enregistrez vos besoins émotionnels en intégrant et en équilibrant ceux de vos pairs. Mûrissez votre réponse à votre partenaire, évitez les réactions régressives et immatures.

Mardi, la Lune en harmonie avec Pluton vous offre le don de la fluidité dans l’écoute et le dialogue avec vos relations les plus intimes, profitez-en pour améliorer votre mode de relation. Cette semaine sera propice à la reconnaissance de vieux schémas dans vos relations qui se répètent par inertie ; laissez partir ce qui n’est plus en accord avec le moment présent.

Le week-end sera idéal pour nourrir de nouvelles expériences, des voyages, des activités de plein air.

Essayez de nouvelles façons de vous nourrir dans tous les domaines. Dimanche, la Lune opposée à Pluton vous invite à ne pas vouloir avoir raison, à adopter une position flexible et à éviter de tomber dans des arguments inutiles.

Horoscope Sagittaire semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie concentrée sur votre routine. Sagittaires, suivez de près votre régime alimentaire, vos exercices et vos messages corporels. Soyez attentif et faites preuve de maturité dans votre façon de réagir aux responsabilités quotidiennes.

Mercredi, la Lune en tension avec Jupiter vous invite à vous concentrer sur vos attachements les plus intimes, ne vous fermez pas aux idées des autres et ne laissez pas non plus les vôtres sans communication. Faites attention à la manière dont vous vous comportez avec les autres : ce que vous dites et la manière dont vous le dites seront déterminants pour générer l’harmonie ou les disputes.

Le week-end sera un bon moment pour reconnaître les émotions régressives et nostalgiques dans lesquelles vous êtes bloqué ; il est temps de faire de la place pour de nouvelles expériences et opportunités. Vous reconnaissez les peurs de l’enfance et de la famille, ne les laissez pas vous retenir dans le présent.

Horoscope Capricorne semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec Saturne, maître du Capricorne, en tension avec la Lune, ce qui permet de se concentrer sur le développement de vos projets personnels et de vous libérer des croyances limitatives sur le plan financier.

Jeudi, Saturne en harmonie avec la Lune vous donne la fluidité nécessaire pour vous engager sur des questions en suspens dans votre routine. Vous pourrez organiser votre régime alimentaire, votre repos et vos exercices, ce qui est très important pour votre bien-être. Le week-end sera idéal pour partager avec vos liens les plus intimes, notamment avec votre partenaire, recherchez des espaces de retrouvailles et de passion.

Dimanche, Pluton dans votre signe opposé à la Lune vous invite à intégrer des changements personnels et relationnels, les anciennes façons de traiter avec vos pairs deviennent évidentes et vous invitent à une transformation.

Horoscope Verseau semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos besoins personnels. Verseau, reconnaissez les signes dans votre monde émotionnel qui vous indiquent quelles voies ne vous nourrissent plus. Cette semaine sera idéale pour mettre en œuvre des projets personnels : commencez des activités ludiques et créatives qui vous inspirent et vous motivent.

Vendredi, la Lune en harmonie avec Uranus vous donne l’intelligence d’enregistrer les changements que vous devez mettre en œuvre dans votre routine alimentaire, de repos et d’exercice.

Le week-end sera idéal pour s’occuper du travail et des affaires domestiques. Le dimanche soir sera idéal pour se connecter avec les partenaires et les liens intimes, vous êtes aussi spéciaux les uns que les autres, ne vous fermez pas devant l’autre.

Horoscope Poissons semaine du 7 au 13 mars

La semaine commence avec l’énergie concentrée sur votre monde mental. Poissons, utilisez votre intelligence pour créer de nouvelles pensées plus harmonieuses et plus aimantes, faites de la place aux idées qui peuvent générer de l’abondance. Mercredi, Mercure entre dans votre signe, vous amenant à enregistrer votre vision du monde et à utiliser cette énergie à votre avantage. Reconnaissez vos pensées et le pouvoir de magnétisme qu’elles détiennent.

Jeudi, la Lune en tension avec Neptune amène l’attention à enregistrer vos besoins personnels, à économiser de l’espace et de l’énergie pour nourrir votre monde émotionnel, votre maison et votre nourriture. Dimanche, le Soleil conjoint à Neptune vous invite à prendre conscience de votre sensibilité et du pouvoir qui vous habite, l’inspiration fait naître de nouvelles idées. Il est temps d’avoir confiance en vous, vos dons et vos talents attendent d’être exploités et mis à contribution.