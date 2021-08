Horoscope de la semaine du 2 au 8 août : découvrez votre avenir selon votre signe astrologique

in

Voulez-vous savoir ce qui va se passer au cours des sept prochains jours ? Nous avons tous voulu savoir à un moment donné ce que l’avenir nous réserve ou quels signes sont compatibles en amour. Avec l’aide des étoiles, nous pouvons savoir avec certitude si la chance sera avec nous pendant la semaine. Découvrez ce qu’ils disent de vous et comment vous vous en sortirez en fonction de votre signe du zodiaque et affrontez les jours à venir avec plus de confiance.

Trouverez-vous enfin l’amour, obtiendrez-vous l’offre d’emploi que vous attendiez depuis longtemps, ou devrez-vous commencer à prendre davantage soin de vous ? Voici ce que les étoiles ont à dire sur l’amour, la santé et le travail pour que vous sachiez à quoi vous attendre cette semaine afin d’affronter les jours à venir avec la meilleure attitude possible et savoir comment réagir au cas où la chance ne vous sourirait pas. Jetez également un coup d’œil à ce que les étoiles vous réservent pour le reste de l’année.

Prendre des décisions n’est pas toujours facile, et c’est pourquoi il est important de savoir avec certitude si c’est la bonne semaine pour commencer de nouveaux projets ou pour changer complètement de vie. Grâce à l’horoscope, vous pouvez savoir quels sont les pires et les meilleurs signes de la semaine, alors… soyez aux aguets ! Découvrez si vous faites partie des moins fortunés et faites attention si vous voulez passer la semaine sans complications. En revanche, si vous faites partie de ceux qui auront la chance de leur côté, ne vous y fiez pas, car vous devrez également faire un petit effort de votre côté pour que les choses se passent bien. Profitez de la chance pour réaliser les tâches que vous n’avez jamais osé faire auparavant et profitez de ces jours, car vous n’aurez peut-être pas la même prédiction la semaine suivante.

Si vous êtes accro à l’astrologie, vous êtes ici chez vous. Dans cet article, nous faisons une prédiction pour chacun des signes du zodiaque. Que vous soyez Taureau, Gémeaux ou Verseau, vous trouverez ici des réponses aux principales questions que vous vous posez. Prêtez une attention particulière à ce que les étoiles ont à dire sur vous et suivez les conseils qu’elles vous donnent pour tirer le meilleur de vous-même au cours des sept prochains jours. Et si vous êtes curieux, découvrez les célébrités avec lesquelles vous partagez un signe et ce que leurs horoscopes disent de vous.

BÉLIER (21 mars-20 avril) : le plus mauvais signe de la semaine

SANTÉ : Une baisse de votre tension artérielle ou de vos défenses pourrait vous donner des vertiges, des étourdissements ou une sensation de faiblesse. La chaleur aura également une influence négative sur vous. Vous devriez améliorer votre régime alimentaire et vous vous sentirez beaucoup mieux.

AMOUR : Vous devez commencer à faire votre part pour que la relation avec votre partenaire soit positive. En de nombreuses occasions, votre arrogance vous conduit à croire qu’il ne vous soutient pas dans les moments compliqués.

ARGENT : Votre économie va s’améliorer, mais pas comme vous l’aviez prévu ou pour aider votre famille. Vous devez contrôler les cadeaux que vous offrez et les dépenses, car sinon, vous ne pourrez pas joindre les deux bouts.

TAUREAU (21 avril – 20 mai)

SANTÉ : Vous devez vérifier d’urgence vos taux de cholestérol et de sucre, car il se peut que vos valeurs soient légèrement altérées. Il faut donner plus d’importance au petit déjeuner, c’est le repas le plus important de la journée pour prendre les énergies nécessaires pour passer une bonne journée.

LOVE : Votre relation vacille depuis un certain temps maintenant. Vous vous rendez compte que c’est dû à un manque de communication, mais vous ne faites rien pour y remédier. Vous devez essayer si vous voulez sauver votre relation.

ARGENT : Vous ne faites pas attention aux dépenses et vous devez y mettre un terme, car il vous sera difficile de couvrir tous les paiements auxquels vous devez faire face ce mois-ci. Le chiffre huit et la couleur verte vous porteront chance.

GÉMEAUX (21 mai – 21 juin)

SANTÉ : Vous dormez les heures nécessaires, mais vous avez l’impression de ne pas vous reposer suffisamment. C’est parce que votre sommeil n’est pas réparateur à cause des nerfs. Tu devrais prendre les choses plus calmement. Si vous constatez que vous continuez dans la même voie, vous devriez consulter votre médecin de famille.

AMOUR : Ne reprochez pas à votre partenaire le fait que votre relation se refroidisse. Sans vous en rendre compte, c’est vous qui êtes moins affectueux et moins réceptif. Arrangez-vous pour que tout rentre dans l’ordre.

ARGENT : Votre travail se complique un peu et vous devez faire un effort pour avancer. Mettez votre instinct en action et vous verrez comment vous pourrez le surmonter avec le succès que vous méritez.

CANCER (22 juin – 22 juillet)

SANTÉ : Ces jours-ci, vos pieds vous feront un peu mal. Essayez de toujours porter des chaussures appropriées pour éviter les glissades ou les chutes. Vous devez améliorer votre alimentation pour vous sentir mieux.

AMOUR : Vous avez besoin de plus de tendresse et de compréhension de la part de votre partenaire. Depuis quelque temps, vous en avez assez de donner tant et de recevoir si peu, mais c’est un sujet dont vous devriez parler avec la personne que vous avez à vos côtés.

ARGENT : Évitez de vous disputer avec vos patrons ou vos supérieurs, car tout pourrait devenir plus compliqué que vous ne le pensez, vous pourriez même courir le risque de perdre votre emploi. Le chiffre huit vous portera chance aux jeux de hasard, et la couleur verte vous donnera de l’énergie et de la sécurité si vous avez un entretien d’embauche.

LION (23 juillet – 23 août)

SANTÉ : Protégez votre peau du soleil, car elle est très sensible et vous devez utiliser une protection maximale et l’hydrater beaucoup. Plus de sommeil vous aidera à être en pleine forme tout au long de la journée.

AMOUR : Sans raison, vous avez pris en grippe un beau-parent qui vous traite de manière distante depuis quelque temps. Ne vous inquiétez pas, car votre partenaire vous aidera à tout faire et vous vous en remettrez. Si vous n’avez pas de partenaire, vous pourriez rencontrer une personne très spéciale.

ARGENT : Au travail, vous devez faire très attention à ne pas trop parler de vos nouveaux projets, car tout pourrait s’écrouler. Vous devez être plus prudent. Faites très attention aux dépenses.

VIERGE (24 août – 23 septembre) : Le meilleur signe de la semaine

SANTÉ : La présence de Saturne vous aide à vous remettre rapidement de petits problèmes de santé que vous traînez depuis un certain temps. Profitez au maximum de votre temps libre, cela vous aidera à améliorer votre humeur et votre santé.

AMOUR : Avec votre partenaire, tout se passe bien, mais n’oubliez pas la passion et les petits détails. Cette semaine, vous ressentirez l’affection et le soutien de toute votre famille, rendez-leur la pareille en étant plus détaillé.

ARGENT : Vous pourriez être promu dans votre travail, vous devez mettre les batteries car vous devez continuer à grandir et à évoluer. Ne vous retenez pas face à toute proposition que vous recevez, vous êtes très bien préparé à tout.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

SANTÉ : Tu dois essayer de te reposer et de reprendre des forces, parce que ces derniers temps, la seule chose que tu fais, c’est de te coucher tard et cela commence à te peser. Si vous voulez être en bonne forme, vous ne devez pas oublier d’avoir une alimentation équilibrée et de faire de l’exercice quotidiennement.

AMOUR : Les jeunes vous aiment bien et vous pouvez aimer flirter, mais ne donnez pas d’espoir à qui que ce soit si vous ne voulez aller nulle part, surtout si vous avez un partenaire.

ARGENT : Au travail, l’influence de Mars vous aidera à surmonter les éventuels contretemps. De plus, comme vous avez économisé pendant tous ces mois, vous allez penser à faire un investissement important. Tout se passera parfaitement.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

SANTÉ : Vous êtes trop paresseux pour aller chez le dentiste, mais en ce moment, cela pourrait être essentiel. Oubliez vos craintes et faites un bilan de santé. Dormir les heures dont vous avez besoin sera également très bon pour votre santé.

AMOUR : Essayez de céder un peu à votre partenaire, qui attend de vous beaucoup d’affection et de dévouement. Une sortie avec vos amis vous fera rencontrer une personne très spéciale qui volera votre cœur si vous n’avez pas de partenaire.

ARGENT : Vous ne savez pas comment changer votre vie parce que votre travail vous ennuie. Maintenant, vous ne pouvez rien faire d’autre que de continuer, car les étoiles indiquent que si vous décidez de changer d’emploi, vous ne trouverez rien qui vous convienne. Soyez patient et tout s’arrangera.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

SANTÉ : Vos nerfs vous stressent considérablement, et bien que cela ne semble pas être le cas, vous vous inquiétez pour tout. Détendez-vous et minimisez les situations compliquées. Si vous avez une pression artérielle basse, il serait préférable de la vérifier avec votre médecin pour la stabiliser.

AMOUR : L’influence d’Uranus dans le signe du Sagittaire vous fera manquer de patience et de dialogue avec votre partenaire. La relation pourrait passer par un moment délicat.

ARGENT : Un paiement imprévu vous mettra de mauvaise humeur, mais détendez-vous, vous saurez y faire face. Votre économie est stable et vous n’aurez pas de mal à assumer les dépenses. Pour améliorer votre chance, mettez des fleurs blanches naturelles à la maison en nombre impair, vous renouvellerez l’énergie de votre maison.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

SANTÉ : Le stress que vous vivez ces dernières semaines peut vous causer de l’anxiété. Consultez votre médecin et ne faites pas d’automédication.

AMOUR : Votre humeur est de garder ce que vous avez et vous avez gagné l’étape de la stabilité dans votre vie amoureuse. Grâce à la Lune, ce pourrait être le moment idéal pour commencer à faire des plans pour l’avenir.

ARGENT : Vous devez être très prudent, car Mars ne vous favorise pas en matière d’emploi. Ce n’est pas le moment de changer d’emploi, car vous pourriez commettre une erreur et ne plus pouvoir revenir en arrière. Évitez autant que possible les confrontations avec vos patrons, vous en sortirez mal.

VERSEAU (21 janvier – 18 février)

SANTÉ : Vous devez être très prudent si vous pratiquez un sport, car les étoiles ne vous favorisent pas ces jours-ci et vous pourriez avoir une mésaventure. Portez des chaussures confortables et évitez de trébucher. Essayez de dormir un peu plus pour être en pleine forme et que vos réflexes ne vous fassent pas défaut.

AMOUR : Avec votre partenaire, la relation est assez froide en raison de la routine et du peu de temps que vous passez ensemble. Vous devriez parler et essayer de changer le plus vite possible pour que votre relation ne meure pas.

ARGENT : Avec vos collègues de travail, vous aurez de bonnes relations. Si vous êtes au chômage depuis un certain temps, n’acceptez pas de créer une entreprise. Ce n’est pas le meilleur moment et vous n’avez pas l’influence positive des étoiles pour réussir.

Poissons (19 février – 20 mars)

SANTÉ : Si vous mettez la climatisation trop forte, vous risquez d’affecter gravement votre gorge ou vos amygdales, ce qui peut même provoquer de la fièvre. Votre humeur est très bonne et vous aurez envie d’être physiquement actif.

AMOUR : Vous devriez parler davantage avec votre partenaire et essayer de le/la surprendre avec de nouvelles choses. Il ne faut pas tomber dans la routine, car cela pourrait se transformer en cauchemar. Vous n’avez pas besoin de vous disputer avec votre partenaire, car vous savez que personne au monde ne vous comprend mieux que lui.

ARGENT : Si vous devez passer un examen, vous avez intérêt à vous préparer minutieusement si vous voulez le réussir. Ces derniers temps, vous faites juste assez et vous avez beaucoup d’enjeux.