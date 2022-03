Horoscope de la semaine du 14 au 20 mars : découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

Après l’intensité de la semaine précédente vient un peu de calme. Mercure entre dans les Poissons, le Soleil rencontre Neptune, et la Lune est dans sa phase de cire en Gémeaux. Que vous réserve cette semaine du 14 au 20 mars 2022 ? Amour, argent, santé, Betanews vous donne votre horoscope hebdomadaire, signe par signe.

Horoscope Bélier semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec Mars, maître du Bélier, opposé à la Lune, qui vous invite à faire avancer les idées et les projets d’équipe. Mettez vos dons au service d’objectifs communs.

La pleine Lune en Vierge vous invite à reconnaître et à guérir les souvenirs associés à un manque de connexion au bien-être du corps. La nourriture, l’exercice et les espaces de méditation sont importants pour maintenir l’équilibre de notre être.

Samedi, la Lune en trine Mars vous apporte la fluidité nécessaire pour vous connecter avec votre partenaire et/ou vos amis et profiter de plans spontanés, de sorties et de voyages. Dimanche, le soleil entre dans votre signe, vous remplissant de clarté, de vitalité, d’énergie et de magnétisme. Profitez de ces prochains jours pour rassembler volonté et courage et aller à la conquête de vos objectifs personnels.

Horoscope Taureau semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec Vénus, souveraine du Taureau, opposée à la Lune, qui vous invite à équilibrer et à ne pas négliger vos besoins intérieurs avec vos objectifs professionnels et le travail en cours.

La pleine Lune en Vierge vous invite à reconnaître les limites dans l’enregistrement de votre potentiel créatif ; atténuez la recherche de la perfection et intégrez plus d’amour dans votre travail.

Libérez-vous des limitations qui ne vous permettent pas d’exploiter votre potentiel, encouragez-vous à faire confiance à votre authenticité, travaillez sur les changements nécessaires pour pouvoir mûrir votre connexion avec votre monde professionnel et de travail. Dans le monde des relations, il sera propice de favoriser le détachement et de comprendre la spontanéité de vos relations.

Samedi, Vénus en harmonie avec la Lune vous apporte la fluidité nécessaire pour vous engager dans votre routine, votre alimentation et votre exercice, ainsi que pour clore les questions en suspens liées au travail. Le même jour, Vénus en tension avec Uranus apportera des moments de tension et d’anxiété ; des changements de plans ou des événements imprévus peuvent survenir ; soyez ouvert à la recherche de solutions.

Horoscope Gémeaux semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec l’énergie concentrée sur votre monde de liaison. Exprimez ce que vous voulez en soignant le ton et les mots, votre esprit sera éveillé et magnétique.

Jeudi, la Lune opposée à Mercure vous invite à ne pas négliger vos besoins personnels ou vos engagements professionnels, recherchez l’équilibre.

Le même jour, le sextile de Mercure à Uranus vous donne la possibilité de renouveler vos rêves et vos désirs et de planifier des stratégies pour les poursuivre. Vendredi, la pleine Lune en Vierge vous invite à reconnaître et à guérir les souvenirs familiaux associés au manque et à maintenir une position de découragement face à la vie : il est temps de laisser partir les vieilles structures et les attachements.

Dimanche, Mercure rencontre Jupiter, ce qui vous invite à élargir votre vision de la vie et à y intégrer de l’empathie et de la sensibilité. Semez des pensées abondantes, aimantes et expansives, ayez confiance en vous et soyez encouragé à aller vers ce que vous désirez tant.

Horoscope Cancer semaine du du 14 au 20 mars

La semaine commence avec la Lune, souveraine du Cancer, en opposition à Mars et Vénus, qui vous invite à exprimer vos besoins à vos proches sans minimiser les leurs ; à partager vos sentiments les plus profonds sans perdre le contact avec le plaisir.

Mardi, la Lune opposée à Saturne vous invite à mûrir votre univers relationnel en comprenant les formes, les temps et les structures qui sont étrangers aux vôtres : exprimez vos désirs sans chercher à les imposer. Mercredi, la Lune opposée à Mercure vous invite à observer votre présent d’un point de vue intégratif et moins jugeant.

Jeudi, la Lune opposée à Jupiter et Neptune vous invite à intégrer la confiance en vos objectifs et en l’avenir ; nourrissez votre esprit de connaissances, qui vous donnent du pouvoir. Continuez à parier sur votre objectif.

La pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les souvenirs, les pensées et les croyances limitatives qui ne vous permettent pas de faire confiance à votre capacité intellectuelle. Le week-end sera idéal pour se connecter à la maison, se reposer et se nourrir.

Horoscope Lion semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec la Lune dans votre signe, ce qui vous permet d’enregistrer vos besoins individuels et de les partager avec vos proches. Dans vos relations, vous aurez envie de partager vos sentiments et d’être accompagné ; enregistrez vos demandes, mais veillez à ce qu’elles n’interrompent pas la spontanéité des autres.

Vendredi, la Pleine Lune en Vierge vous invite à reconnaître les souvenirs où vos dons et talents sont insuffisants ou contiennent des défauts ; votre façon de vous partager passe par l’aspect pratique ; embrassez vos capacités et donnez-leur amour et valeur. Ce même jour, le Soleil en harmonie avec Pluton vous permet de vous approprier votre intelligence pour transformer votre réalité dans tous les sens, de la routine aux blocages émotionnels majeurs.

Dimanche, le soleil entre dans le signe du Bélier, apportant un air d’espoir et vous ramenant à vos objectifs à court et à long terme. Embrassez la curiosité d’élargir votre vision du monde et commencez à chercher votre propre expérience philosophique.

Horoscope Vierge semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos désirs et vos rêves en attente ; connectez-vous à vos outils afin de les concrétiser.

Mercredi, la Lune opposée à Mercure vous invite à exprimer vos sentiments et vos besoins jusqu’à vos liens les plus intimes ; ne vous fermez pas et demandez de l’aide si vous en avez besoin.

Jeudi, Mercure en sextile à Uranus vous permet de circuler avec vos liens et partenaires, avec lesquels des plans à court et long terme et des affaires peuvent émerger.

Vous ressentirez de la légèreté et de la spontanéité dans vos relations. Vous acceptez facilement les changements majeurs de direction dans votre destin. Vendredi, la pleine Lune dans votre signe vous invite à reconnaître les souvenirs où les autres sont plus courageux ou méritent plus de reconnaissance que vous ; libérez-vous de vos propres désirs pour faire plaisir aux autres.

Dimanche, Mercure en conjonction avec Jupiter vous invite à intégrer une vision compréhensive et intégrative des autres ; vous êtes encouragé à faire confiance aux autres et à vous permettre de partager vos émotions et vos sentiments. En amour, on reprend confiance et des projets naissent ensemble. Profitez du moment présent.

Horoscope Balance semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec Vénus, souveraine de la Balance, opposée à la Lune, qui vous invite à revoir votre façon d’entrer en relation avec vos amis et vos groupes. Permettez-vous d’être le plus authentique possible ; évitez les attachements superficiels qui vous empêchent de partager vos expériences et vos sentiments.

Vendredi, la pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les mécanismes de procrastination en recherchant une perfection idéalisée dans vos objectifs et vos désirs, à reconnaître la peur de l’échec et à vous libérer de ces fardeaux qui ne servent qu’à vous punir et à vous dévaloriser.

Samedi, Vénus fait un carré à Uranus, vous invitant à intégrer la spontanéité et la liberté dans vos attachements les plus intimes, à reconnaître la peur de ne pas être apprécié et/ou abandonné, à laisser partir ces fantômes et à donner de l’amour à votre version la plus honnête.

Horoscope Scorpion semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur votre travail et votre monde professionnel ; ne remettez pas à plus tard les actions qui vous rapprochent de vos objectifs.

Profitez des derniers jours du soleil en Poissons pour donner de la clarté, de la volonté et de la naissance à vos nouveaux objectifs personnels, inscrivez ce qui éveille votre désir.

Vendredi, Pluton en harmonie avec la Lune et plus tard avec le Soleil vous invite à renforcer vos idées, votre intelligence et votre communication, vous encourage à donner naissance à de nouvelles façons d’aborder votre vie, il est temps de vous diriger vers ces objectifs qui éveillent votre esprit curieux et aventureux.

La pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les anciennes façons de se lier qui manquent de profondeur, en particulier dans vos groupes et vos amitiés. Il est temps de commencer à partager vos expériences et vos sentiments avec ceux en qui vous avez confiance.

Dimanche, la Lune en tension avec Pluton met l’accent sur vos émotions les plus profondes ; pour trouver l’harmonie dans vos relations, vous devrez discuter de ce qui vous tracasse.

Horoscope Sagittaire semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur votre monde intellectuel ; vous nourrissez votre présent en vous partageant avec de nouveaux liens qui vous invitent à l’aventure.

Jeudi, la Lune opposée à Jupiter vous invite à intégrer l’équilibre entre vos besoins émotionnels et vos besoins professionnels ; enregistrez les croyances associées au sacrifice qui ne vous permettent pas de vous épanouir dans le monde extérieur. Vendredi, la pleine Lune en Vierge vous invite à reconnaître les souvenirs régressifs qui ne vous permettent pas de vous épanouir et de vous aventurer dans le monde professionnel et du travail ; donnez de la valeur à votre travail.

Cherchez à quitter les lieux de travail où vous ne résonnez plus, où vous êtes fatigué ou où vous avez le sentiment de ne pas être rémunéré comme vous le méritez. Dimanche, Mercure en conjonction avec Jupiter vous invite à planter de nouveaux modes de communication avec votre famille et plus intimement. Exprimez vos émotions et vos besoins, faites confiance à votre capacité d’être indépendant et de subvenir à vos besoins. De nouvelles croyances sont semées, faites attention à vos pensées, elles déterminent ce qui vient ensuite.

Horoscope Capricorne semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec une énergie centrée sur vos émotions les plus profondes, enregistrez les peurs qui vous font adopter un comportement régressif avec vos obstacles personnels. Mardi, la Lune opposée à Saturne vous invite à reconnaître votre capacité à surmonter les crises et les événements imprévus ; accordez de l’importance au rôle que vous jouez dans votre vie.

Vendredi, la pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les croyances limitatives qui vous empêchent d’avoir confiance et foi en votre avenir ; vous apprécierez davantage votre présent lorsque vous cesserez de chercher l’erreur en tout et en chacun. Ne vénérez pas le manque et ne faites pas l’éloge de la pauvreté. Samedi, la Lune en harmonie avec Saturne vous offre le don de la fluidité pour entreprendre des projets à long terme, pour vous occuper des travaux en cours et pour mettre en œuvre vos dons et vos talents.

Horoscope Verseau semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec Uranus, maître du Verseau, en carré avec la Lune, ce qui amène à enregistrer les besoins de l’autre avant d’anticiper votre réponse.

Mardi, la Lune opposée à Saturne vous invite à mûrir votre réponse à vos attachements les plus intimes ; enregistrez les besoins des autres. Prenez vos responsabilités.

Jeudi, Mercure sextile à Uranus vous donne le don de l’intelligence et de la fluidité pour commencer à planifier et à façonner vos désirs et les nouvelles façons de vous y connecter.

Vous renouvelez votre connexion avec votre corps, le repos, la nourriture, l’expression et l’exercice. De nouvelles idées pour générer des revenus voient le jour. Vendredi, la pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les souvenirs où il y a la peur de la critique, d’avoir tort, de faire des erreurs. Laissez partir ces fantômes qui ne vous permettent pas d’être plus spontané dans vos désirs d’explorer de nouvelles expériences personnelles, créatives et relationnelles.

Samedi, Vénus au carré d’Uranus vous invite à renouveler votre façon de prendre soin de vous ; donnez de la valeur et de l’importance à vos désirs et à ce que vous aimeriez vivre, desserrez la fixité qui vous retient à l’esprit de vos désirs.

Horoscope Poissons semaine du 14 au 20 mars

La semaine commence avec l’énergie concentrée sur votre routine, faites le point avec votre corps et le dialogue qu’il vous donne, prenez soin de votre alimentation, reposez-vous, faites de l’exercice et trouvez des endroits pour vous exprimer de manière créative.

Jeudi, la Lune opposée à Neptune vous invite à intégrer un regard empathique et compatissant sur vos proches, en enregistrant leurs besoins et en vous prédisposant à les accompagner. En tant que couple, évitez les suppositions et exprimez vos préoccupations calmement.

Vendredi, la pleine lune en Vierge vous invite à reconnaître les souvenirs qui vous laissent dans des relations régressives et malsaines. Vous pouvez arrêter d’idéaliser vos relations et les voir pour ce qu’elles sont, et c’est là que vous pouvez discerner celles qui vous nourrissent et celles qui vous font stagner. Vous pouvez transcender les formes d’attachement qui encouragent les critiques et les plaintes excessives.

Dimanche, Mercure et Jupiter dans votre signe vous proposent de changer votre vision du monde pour une vision plus optimiste, avec foi et confiance en vous et en vos capacités. Ce sont vos convictions sur vous-même qui vous ouvrent ou vous ferment des portes. Il est temps de vous connecter à ce que vous voulez explorer, étudier et investiguer.