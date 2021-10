Horoscope Scorpion aujourd’hui mardi 5 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Scorpion, cette semaine tu auras révolutionné les sentiments. Il n’y a personne qui puisse vous battre dans la passion qui vous caractérise tant. Faites ressortir votre côté fougueux pour pimenter votre vie amoureuse.

Votre horoscope de la semaine vous recommande de reporter vos idées de travail à un moment plus opportun. Ces jours-ci, il y aura trop de travail et personne n’appréciera vos propositions. Profitez-en pour finir de les détailler, Scorpion.

Santé

Acceptez toujours les recommandations de votre médecin, n’oubliez pas que la santé est entre ses mains. Pour la même raison que si votre voiture tombe en panne, vous n’ouvrez pas le moteur, si vous ressentez une gêne, ne vous auto-soignez pas et suivez les instructions du professionnel.

Travail

C’est une bonne idée de commencer à faire des exercices en cas d’incendie ou de tremblement de terre. Dès aujourd’hui, demandez à vos employés de se préparer en cas d’urgence. Il est important de prévenir avant qu’une catastrophe ne se produise.

Argent

Vous n’avez pas besoin de dépenser plus pour prouver qui vous êtes. Soyez vous-même et faites en sorte que les gens vous apprécient pour qui vous êtes et non pour combien vous dépensez ou avez.

Amour

Aujourd’hui est le jour pour être honnête avec votre partenaire et lui dire combien vous l’aimez. Profitez de cette occasion pour exprimer clairement vos sentiments. Pour cela, vous devez vous ouvrir et vous exprimer du cœur à la tombe ouverte. Après l’avoir fait, vous vous sentirez mieux et votre partenaire aussi.

Voyage

Vous devrez quitter la ville pour des raisons professionnelles, il y a quelque chose qui nécessite votre attention urgente, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir et vous rencontrer pendant que vous y êtes. Profitez de cette période pour faire du tourisme et profiter de mini vacances payées.

Amitié

Vous êtes prêt à vous faire de nouveaux amis, vous devez vous ouvrir aux gens. Ne soyez pas aussi introverti que vous l’avez été jusqu’à aujourd’hui et laissez-vous emporter par le sentiment que vous recevez des autres.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 29.

Astuce du jour pour le Scorpion aujourd’hui mardi 5 octobre 2021