Horoscope Sagittaire aujourd’hui vendredi 1 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Sagittaire, aujourd’hui, les eaux vont se calmer. Mais ne vous faites pas confiance, cela pourrait être l’œil du cyclone. Soyez réceptif et profitez des moments de qualité qui sont présentés, en profitant du présent et sans que votre tête ne s’égare sur d’autres sujets.

Votre horoscope du jour indique que vous vous sentirez très efficace et créatif dans votre travail. Il faut en profiter au maximum et se faire voir, méfiez-vous de certaines personnes qui veulent ruiner votre performance. Tant que vous montrez ce que vous faites et que cela fonctionne, rien ne devrait vous inquiéter.

Santé

Si vous êtes inquiet pour vos ongles, peut-être devriez-vous penser à changer le type de vernis que vous utilisez, des traitements esthétiques innovants seraient également utiles. Complétez-le avec une alimentation qui favorise la santé des ongles.

Travail

Améliorez aujourd’hui votre esprit critique, vous apporterez à votre travail une autre perspective qui vous fera grandir dans le futur. Mais n’en faites pas trop et n’exigez pas de vous-même des choses que vous ne pouvez pas gérer, si vous le faites, vous pourriez commencer à ressentir des insécurités.

Argent

Gardez un œil sur vos économies. Ce n’est pas le moment de passer compulsivement. Les temps arrivent où l’argent ne sera pas quelque chose que vous aurez en abondance. Vous devez faire très attention à ne pas dépenser plus que ce que vous avez.

Amour

L’amour de votre vie vous attend, aujourd’hui peut être un bon jour pour le trouver. Laissez derrière vous ce passé plein d’échecs amoureux et tournez la page, pour rouvrir les portes de votre cœur à l’amour.

Voyage

Pour le moment, il n’est pas pratique de planifier un voyage. Votre état émotionnel vous demande de vous reposer. Profitez de cette période de vacances pour remettre de l’ordre dans votre maison et réorganiser votre tête.

Amitié

Vous vous retrouverez dans une situation un peu particulière, vous aurez deux invitations le même jour, dans des lieux différents, il faudra savoir vous débrouiller pour pouvoir assister aux deux événements. Cela demandera un effort de votre part, mais vos amis l’apprécieront et ils méritent cet effort.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est Orange.

Astuce du jour pour le Sagittaire aujourd’hui vendredi 1 octobre 2021