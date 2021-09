Horoscope Sagittaire aujourd’hui mercredi 22 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Sagittaire, vous ne pouvez pas croire tout ce qu’ils vous disent en premier. Souvent, les ragots ne sont pas vrais et peuvent déstabiliser votre santé mentale. Votre horoscope quotidien vous recommande de ne croire que ce que vous pouvez voir et corroborer de vos propres yeux.

Apprenez à contrôler vos pulsions irrationnelles, Sagittaire. Les décisions importantes doivent être bien réfléchies et encore plus si elles sont liées au domaine du travail. Tôt ou tard, vous atteindrez l’objectif que vous avez en tête, mais vous devez agir avec sagesse.

Santé

Vous avez vu comment vos dents ont perdu leur éclat et se sont assombries. Vous devez les laver avec du bicarbonate de soude et du citron pour retrouver leur aspect naturel.

Travail

Les bons moments arrivent, aujourd’hui sera le premier jour d’une saison de bons moments dans votre bureau, les améliorations et les promotions font partie de la bonne marche. Profitez de ce courant pour créer un lien plus fort entre collègues.

Argent

Soyez attentif au téléphone, car vous recevrez un appel très intéressant pour votre compte courant. Vous attendiez cet appel depuis longtemps et aujourd’hui il touche à sa fin. Utilisez ce revenu supplémentaire pour ouvrir un compte d’épargne afin de vous aider à résoudre de futurs problèmes financiers.

Amour

Montrez à votre partenaire qu’il est la personne la plus importante dans votre vie. Allez au magasin et achetez-lui un cadeau et invitez-la à dîner, pour lui déclarer votre amour inconditionnel.

Voyages

Chaque fois que vous voyagez, souvenez-vous de toutes ces personnes que vous aimez et pensez au plus important lorsque vous achetez un cadeau ou un souvenir de l’endroit que vous avez visité.

Amitié

Brisez votre relation avec cet ami qui vous a trahi. Cela ne vaut pas la peine de continuer à essayer de s’entendre avec des gens qui ne veulent pas du bien pour vous et qui enivrent votre vie de mensonges et de fausses accusations.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 6.

Citation du jour pour le Sagittaire aujourd’hui mercredi 22 septembre 2021

Ne faites pas ce que les autres font. Faites ce que les autres voudraient faire mais n’osent pas.

Astuce du jour pour le Sagittaire aujourd’hui mercredi 22 septembre 2021