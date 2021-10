Horoscope Sagittaire aujourd’hui jeudi 7 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Sagittaire, vous êtes le feu, et en tant que tel, vous étendez vos flammes naturellement. Vous devez explorer ce que vous n’avez jamais osé faire par peur ou par honte. Cela vous donnera beaucoup de sécurité et de confiance en vous, et vous en avez besoin plus que tout.

Aujourd’hui, vos finances se stabilisent ou, du moins, vous sentez que vous les avez sous contrôle. Que l’envie de shopping compulsif ne puisse pas vous arriver, Sagittaire. Votre horoscope vous recommande d’essayer d’économiser pour l’avenir et d’avoir une tirelire un peu plus large que celle que vous avez actuellement.

Santé

Votre but cette année sera d’apaiser le mode de vie sédentaire qui consume votre vie. Vous abusez de la malbouffe, ne dormez pas assez et ne faites pas de sport au quotidien. Il est temps de changer ces habitudes et de commencer à aider votre corps à avoir plus d’énergie et de vitalité !

Travail

Si vous ne vous sentez pas valorisé dans votre travail, vous devriez envisager d’autres options. Cherchez d’autres sorties et faites confiance à vos capacités et à votre expérience pour trouver un nouveau cheminement de carrière qui satisfasse vos ambitions.

Argent

Ce n’est pas votre jour pour parier de l’argent. Vous devez garder vos impulsions calmes et attendre un meilleur moment pour risquer vos économies. Éloignez-vous de tout investissement ou jeu, sinon votre économie pourrait subir un revers majeur.

Amour

Aimez-vous d’abord pour pouvoir aimer les autres plus tard. Si vous ne le faites pas, il vous sera impossible de trouver l’amour.

Voyage

De nouveaux horizons vous surprendront si vous vous autorisez à entreprendre un voyage d’agrément au cours duquel vous pourrez vous reconnecter à vous-même et établir quelles sont vos vraies priorités dans la vie, en la portant sous un nouveau jour.

Amitié

Ne laissez personne vous humilier, vous insulter ou diminuer votre estime de soi. Vous devez vous éloigner de toutes ces personnes toxiques qui ne vous apportent rien de positif dans votre vie et la remplissent de conflits.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est Bordeaux.

