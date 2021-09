Horoscope Poissons aujourd’hui vendredi 1 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Poissons, même si cela semble difficile, laissez-vous guider par votre intuition pour savoir quelle voie prendre. Mettez les pieds sur terre, parfois votre esprit fantaisiste vous joue des tours. Ne laissez pas votre dévouement et votre générosité troubler votre amour-propre.

Les étoiles indiquent que ces derniers temps, vous cherchiez un changement dans votre travail, Poissons. Ne laissez pas la monotonie et l’habitude prendre le dessus sur votre quotidien. Votre horoscope du jour vous rappelle qu’il y a des risques qui valent la peine d’être pris.

Santé

Peut-être avez-vous besoin de faire plus d’activité physique pour avoir la force et la vitalité nécessaires et répondre à toutes vos attentes. Il est important que vous fassiez l’effort pour que le taureau ne vous attrape pas et que vous commenciez à remarquer que votre force et votre vitalité font défaut.

Travail

Le travail acharné apporte ses avantages, aujourd’hui vous constaterez que le traitement reçu par vos collègues n’est pas le même que le vôtre, puisque vous l’avez mérité. Ne vous en vantez pas et continuez à travailler dans le silence et l’humilité, afin qu’ils ne commencent pas à vous regarder avec envie à l’intérieur du bureau.

Argent

Il serait bon que vous cherchiez à vous étendre à d’autres devises, ou peut-être investissez votre argent dans d’autres dénominations pour éviter d’être victime des changements du marché boursier. Dans l’économie, il est recommandé de diversifier vos investissements. Ceci est fait car en cas d’échec, vous continuez à avoir d’autres personnes qui vous donnent des performances.

Amour

Il y a une personne dans votre environnement le plus proche, qui n’ose pas exprimer ses sentiments envers vous. Vous devez faire le premier pas et l’approcher pour vous déclarer. Soyez courageux et vous recevrez votre récompense.

Voyage

Vous pourriez être invité à un voyage de développement professionnel où vous rencontrerez une personne spéciale. Ce sera une excellente opportunité car ils vont nouer des alliances et s’aventurer ensemble dans de nouveaux projets.

Amitié

Une bonne nouvelle arrive, une de vos meilleures amies va tomber enceinte et elle aura besoin de tout votre soutien et de votre aide. Il remplira certainement tout votre cercle d’amis de joie et de bonheur. Allez faire du shopping pour les cadeaux de baby shower !

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est 13.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui vendredi 1 octobre 2021