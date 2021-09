Horoscope Poissons aujourd’hui mercredi 29 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Poissons, les influences astrales indiquent que ce mardi vous commencerez à voir les résultats de vos efforts. Après l’orage, le calme arrive toujours et aujourd’hui vous allez surmonter la morosité de ces derniers jours. Vous êtes fort et rien ne vous fera tomber.

Sur le lieu de travail, tout se passera bien tout au long de cette journée, Poissons. Bien que faisant une petite note, vous avez le sentiment que vos collègues ne collectent pas vos cotisations. Ne vous inquiétez pas, parfois le niveau de travail vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.

Santé

Consultez votre médecin et remédiez à ces problèmes de santé que vous traînez depuis longtemps. Si vous ne le faites pas à temps, ces problèmes de santé pourraient commencer à se compliquer et nécessiter une solution plus radicale.

Travail

Votre attitude positive ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais elle bouleversera suffisamment de personnes pour que l’effort en vaille la peine. Soyez persévérant et continuez avec cette attitude, ne laissez pas les autres vous conditionner.

Argent

Surveillez vos investissements et ne vous laissez pas emporter par les recommandations de qui que ce soit. Son succès pourrait être votre perte. Vous devez faire très attention à qui vous faites confiance lorsque vous vous conseillez sur vos investissements, car dans ce monde il y a beaucoup d’escrocs.

Amour

Vous clarifiez les choses dès le début, ne leur permettez pas de prendre plus que ce que vous êtes prêt à offrir, avant de céder, vous devez préciser quelles sont vos priorités dans une relation. Il est important de parler et de jeter les bases de la relation que vous respectez tous les deux de manière égale.

Voyage

Le moment est venu de vous donner ce que vous désirez tant : une croisière aux Caraïbes ou du ski dans les Alpes, vous décidez, le ciel est la limite et vous avez bien mérité de profiter de ce moment de détente et de plaisir. Profitez de cette pause pour retrouver l’énergie dont vous avez besoin pour affronter les défis qui se présenteront à vous dans le futur.

Amitié

Le pire qui puisse arriver est déjà arrivé, ne soyez pas désolé, les choses tombent sous leur propre poids, le moment viendra où la vérité sera connue et tout le monde verra que vous n’y êtes pour rien.

Surprises

Des prochains jours, le meilleur sera peut-être jeudi.

Citation du jour pour les Poissons aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

Ne baissez jamais la tête. Tenez-la toujours haute. Regardez le monde droit dans les yeux.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

Poissons, respectez votre repos, il est important de pouvoir remplir toutes vos obligations.

Le Poissons est le dernier signe du zodiaque. Son élément est l’eau, tout comme le Cancer et le Scorpion. Les personnes nées entre le 20 février et le 20 mars appartiennent au signe des Poissons.