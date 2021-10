Horoscope Poissons aujourd’hui lundi 4 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Poissons, ignorez les rumeurs qui vont vous parvenir. Il y a des gens qui se nourrissent de vos insécurités et répandent des mensonges sur vous et la personne qui occupe votre cœur. Montrez-leur confiance en eux afin qu’ils voient que vous êtes plus fort que leurs mensonges.

Aujourd’hui, vous ne verrez pas avec de bons yeux ce que font vos compagnons, Poissons. N’oubliez pas que nous n’avons pas tous la même façon de faire les choses, alors ne les jugez pas s’ils ne le font pas comme vous le feriez. Ouvrez votre esprit, comprenez que tout le monde n’agit pas de la même manière.

Santé

Ne commettez pas d’excès avec de la nourriture ou des boissons, menez une vie saine, sinon votre santé pourrait être affectée. Vous devez rester à l’écart de l’alcool et du tabac ainsi que d’un mode de vie sédentaire. Ne revenez pas aux mauvaises habitudes du passé.

Travail

Aujourd’hui, vous devez vous concentrer sur vos tâches, il n’est pas pratique de laisser le travail en attente s’accumuler afin de pouvoir le livrer à l’heure prévue. Sinon, vos patrons pourraient commencer à penser que vous n’êtes pas en mesure de le supprimer et qu’ils pourraient en avoir besoin d’un autre à votre place.

Argent

Ne demandez pas de prêt si vous avez une instabilité d’emploi, vous pourriez avoir une mauvaise expérience. Pensez-y, car si vous n’en avez pas 5 à payer aujourd’hui, qui vous dit qu’aujourd’hui vous devrez payer ces 5 plus les intérêts sur le prêt.

Amour

Bien que l’amour de votre vie soit vous-même, vous ne devez pas oublier que vous devez également comprendre votre partenaire et la soutenir lorsqu’elle a le plus besoin de vous. La relation doit être quelque chose de réciproque et si ce n’est pas le cas, elle se dégrade petit à petit et peut avoir une très mauvaise fin pour vous, que vous pourriez regretter.

Voyage

Faites ce voyage dont vous avez rêvé toute votre vie. Tu le mérites. Prenez votre ordinateur et allez en ligne pour rechercher une offre de vol vers la destination dont vous rêvez depuis des années.

Amitié

N’oubliez pas vos amis, rappelez-vous qu’ils sont une partie importante de la vie des gens et que vous devez toujours leur consacrer du temps. Parce que lorsque vous en avez besoin, vous voulez qu’ils soient là pour vous aider.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le marron.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui lundi 4 octobre 2021