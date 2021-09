Horoscope Poissons aujourd’hui jeudi 23 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Poissons, votre prédiction pour aujourd’hui est qu’il est temps de laisser tomber les rancunes. La rancune et l’hostilité vous ancrent dans des moments malheureux que vous devez oublier. Oubliez ces vieilles déceptions et faites le plein d’une énergie renouvelée.

Ne soyez pas plus accablé que nécessaire, Poisson. Il est vrai que vous avez un rythme très rapide dans vos tâches professionnelles, mais ne soyez pas frustré si vous ne pouvez pas tout faire aujourd’hui. Vous ne devez pas être capable de tout faire tout le temps, vous n’êtes pas un robot.

Prévisions de santé, d’argent, de travail et d’amour pour les Poissons aujourd’hui dimanche 19 septembre.

Santé

La beauté est à l’intérieur, pratiquez le yoga et élevez-vous avec un peu de spiritualité. Il est aussi important d’être en forme physiquement que mentalement. C’est dans l’équilibre entre l’esprit et le corps que vous trouverez l’harmonie.

Travail

Vos collègues vous aideront au travail aujourd’hui. Écoutez-les et écoutez leurs conseils, ne voulez pas faire les choses par vous-même et appuyez-vous sur eux pour résoudre vos doutes pendant la journée de travail.

Argent

Les malentendus seront à l’ordre du jour, ce qui générera quelques conflits qui retarderont la circulation de l’argent. Il faut être patient pour tout résoudre à temps et vous verrez comment petit à petit tout reprendra son cours.

Amour

Si une personne doit quitter votre vie, vous devez la laisser partir, cela ne vaut pas la peine d’attacher quelqu’un, ce n’est sain pour aucun de vous. À l’avenir, vous rencontrerez quelqu’un qui vous estime et qui veut être à vos côtés de manière inconditionnelle.

Voyage

Vous êtes en train de demander un visa pour entrer dans un certain pays. Cela peut vous causer beaucoup d’inconfort, mais c’est une étape nécessaire si vous voulez voyager prochainement. Planifiez minutieusement ce voyage afin de ne pas rencontrer de contretemps qui feraient de votre voyage un casse-tête permanent.

Amitié

Vos amis vous aiment, appréciez-le et soyez plus proche d’eux. Ouvrez-vous et partagez vos préoccupations et vos inquiétudes, c’est le meilleur moyen de faire disparaître toutes ces tensions qui vous pèsent.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 28.

