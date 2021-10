Horoscope Poissons aujourd’hui dimanche 3 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Poissons, vous savez que l’amour-propre est aussi important que celui que vous ressentez envers les autres. Votre horoscope révèle que vous avez décidé de vous sentir mieux dans votre peau. Vous pouvez l’obtenir avec du travail et de la patience. Ne jetez pas l’éponge, vous êtes sur la bonne voie.

Vous aimez que tout soit parfait, Poissons. C’est bien de faire vos devoirs aussi bien que possible, mais aujourd’hui, essayez de ne pas brouiller le travail des autres. Si vous essayez d’attirer toute l’attention de vos supérieurs, vous finirez par générer de la haine parmi vos collègues.

Santé

Acceptez toujours les recommandations de votre médecin, n’oubliez pas que la santé est entre ses mains. Pour la même raison que si votre voiture tombe en panne, vous n’ouvrez pas le moteur, si vous ressentez une gêne, ne vous auto-soignez pas et suivez les instructions du professionnel.

Travail

Tournez-vous vers vos patrons pour répondre aux questions sur votre avenir dans votre entreprise. Vous devez déjà savoir si vous devez commencer à chercher une issue ou au contraire ils vous renouvellent.

Argent

Aujourd’hui, vous aurez de l’argent inattendu que vous n’aviez pas. Profitez-en pour combler ces trous que tant de maux de tête vous ont causés ces derniers temps et faire le ménage dans vos comptes.

Amour

Pour l’instant, les projets romantiques peuvent attendre, vous n’avez ni le temps ni l’argent pour ce type d’aventure, il vaudra mieux rester à la maison avec du pop-corn et Netflix. Profitez de ces moments de célibat pour mieux vous connaître et être plus clair dans vos idées lorsqu’il s’agit d’avoir une relation.

Voyage

Voyagez léger, il vous permettra d’être plus indépendant. N’oubliez pas que lors de vos précédents voyages, vous n’aviez pas utilisé la moitié des choses que vous aviez emportées et que vous deviez les emporter pendant toutes vos vacances.

Amitié

Réfléchissez bien avant de parler. Vous avez tendance à avoir une langue très acide quand il s’agit d’exprimer votre opinion, cela vous apportera beaucoup de problèmes. Apprenez à être plus doux lorsque vous vous exprimez afin de ne pas blesser ou blesser qui que ce soit avec vos commentaires.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le marron.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui dimanche 3 octobre 2021