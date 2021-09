Horoscope Lion aujourd’hui vendredi 1 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Lion, les influences astrales indiquent qu’aujourd’hui vous allez réaliser à quel point vos proches sont importants pour vous. Ils sont là chaque fois que vous en avez besoin sans rien attendre en retour. Rappelez-vous toujours que c’est le plus beau cadeau que la vie puisse vous offrir.

Au cours de la journée d’aujourd’hui, vous penserez que vous avez échoué, Lion. Vous devez savoir que dans la vie, tout ne se passera pas bien du premier coup et que vous devez donc essayer une fois de plus. Ne cessez jamais de vous battre pour ce que vous voulez.

Santé

Prenez soin de vous, vous vous sentirez mieux à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous laisserez derrière vous ces maux qui vous tracassent ces derniers jours. Commencez à changer votre alimentation et commencez à faire du sport progressivement. Si vous le faites, votre qualité de vie s’améliorera considérablement.

Travail

Aujourd’hui ne vous trompez pas, la faute n’appartient pas aux autres, elle n’appartient qu’à vous et vous devez apprendre à être cohérent avec vos erreurs et à les affronter. Ne devenez pas ceux qui jettent la pierre et cachent la main.

Argent

Peut-être gagnerez-vous un prix à la loterie ou ils vous donneront une somme d’argent qui vous aidera à payer certaines dettes qui vous préoccupaient déjà. Profitez de cet argent de manière responsable et apprenez cette précieuse leçon pour éviter de refaire la même erreur à l’avenir.

Amour

Comme les gens, au fil du temps, les relations changent et évoluent également. N’attendez pas que les temps reviennent et adaptez-vous aux changements que subit votre relation, car vous n’êtes plus ce que vous étiez alors.

Voyage

Si vous pensez voyager, faites-le à l’étranger. Ne vous limitez pas à votre environnement. Ce n’est qu’à l’étranger que vous rencontrerez de nouvelles cultures et personnes qui enrichiront votre vie de nouvelles connaissances et perspectives sur la vie.

Amitié

Méfiez-vous des amis qui ne sont là que lorsque tout va bien pour vous. Parce qu’un bon ami, c’est aussi quand vous avez le plus besoin de lui.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le vert.

Astuce du jour pour Lion aujourd’hui vendredi 1 octobre 2021