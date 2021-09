Horoscope Lion aujourd’hui mercredi 29 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Lion, les influences astrales vous recommandent durant ce mardi de contrôler votre agressivité. Vous allez vraiment vouloir faire ressortir votre côté le plus sombre et les personnes les plus proches de vous le verront. Contrôlez-vous car vous pouvez leur faire beaucoup de dégâts.

Les étoiles indiquent qu’aujourd’hui tu vas regretter quelque chose qui s’est passé dans le passé, Lion. Vous pensez qu’à cause de cela vous n’êtes pas arrivé là où vous l’aviez proposé. Ce ne sont que des excuses, chaque jour est une nouvelle opportunité de réaliser vos rêves.

Santé

Vous vous êtes senti très fatigué ces derniers temps après votre réveil. Vous devrez peut-être retirer de votre chambre la télévision, les téléphones portables ou tout appareil électronique susceptible d’interférer avec votre sommeil.

Travail

Aujourd’hui, vous devez mettre le maximum d’efforts dans votre travail, car des temps de profonds changements arrivent. Ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux, continuez d’essayer comme vous l’avez fait jusqu’à présent et ne perdez pas courage dans vos efforts !

Argent

Ne dépensez pas d’argent pour quelque chose dont vous n’avez vraiment pas besoin, cet argent vous sera utile pour couvrir tout événement imprévu que vous n’avez pas eu. Préparez donc la carte de crédit dès aujourd’hui, car elle subira un vol avec lequel vous n’avez pas compté.

Amour

Faites un pas en avant dans votre relation et demandez à votre partenaire de vous épouser. Il est important pour elle/lui de voir que la relation progresse, sinon il peut sentir qu’elle stagne et commencer à en douter.

Voyage

Choisissez une destination et vivez une aventure qui fera de vous une meilleure personne. Ne choisissez pas un endroit parce qu’il est à la mode, vous devez le choisir à cause de ce que cette ville ou cette ville vous transmet.

Amitié

La vraie amitié est celle qui ne vous abandonne pas dans les pires moments. Aujourd’hui, vous découvrirez que vous vous êtes entouré des mauvaises personnes. Attentif! Parce que vous devriez la jeter hors de votre vie, il n’est pas pratique pour vous d’avoir des gens autour de vous qui enivrent votre vie.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est Bordeaux.

Astuce du jour pour Lion aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

Lion, n’optez pas pour le minimum de consommation. Vous devez essayer de contrôler vos vices ou au contraire vous risquez d’avoir des problèmes.

Lion est le cinquième signe du zodiaque. Son élément est le feu, comme celui du Bélier et du Sagittaire. Les personnes nées entre le 22 juillet et le 21 août appartiennent au signe du Lion.