Horoscope Lion aujourd’hui mardi 5 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Lion, la prédiction de cette semaine indique que vous serez sur les lèvres de nombreuses personnes. Vous allez lui donner beaucoup d’importance, car même s’il vous est difficile de l’accepter, l’opinion des autres compte pour vous. Mais rappelez-vous que la chose la plus importante est de vous aimer.

Les influences astrales signalent qu’au cours des prochains jours, vous serez très productif, Lion. Une bonne nouvelle arrivera dans votre vie à un moment où vous vous y attendiez le moins. Vous allez devoir surmonter des obstacles étranges, mais tout ira bien si vous croyez en vous-même.

Santé

Votre santé n’en sera pas affectée, mais vous devez faire attention, car si vous ne commencez pas à changer vos routines, ces excès que vous commettez pourraient commencer à faire des ravages sur votre corps. Reposez-vous la nuit et mangez bien pendant la journée.

Travail

Si vous vous sentez sous-évalué dans votre entreprise, envisagez un changement de décor. Le jour est venu où vous commencez à sortir de votre zone de confort et à suivre votre évolution en tant que professionnel. Commencez à chercher un nouvel emploi qui puisse satisfaire vos ambitions professionnelles.

Argent

Vous allez avoir une augmentation de vos revenus. Aujourd’hui, vous allez recevoir des nouvelles d’un ancien collègue que vous n’avez pas vu depuis longtemps. Il réapparaîtra dans votre vie pour vous rembourser une ancienne dette que vous ne vous attendiez pas à recouvrer.

Amour

Le jour est venu d’arrêter d’avoir peur et d’ouvrir votre cœur à la personne qui vous fait picoter l’estomac. Si vous n’êtes pas courageux, vous manquerez beaucoup de choses que cette vie merveilleuse a pour vous.

Voyage

Il reste de moins en moins de temps pour vos vacances tant attendues, ce ne sera que quelques jours mais vous saurez en profiter au maximum, il est temps de penser davantage à vous et de mettre de côté tout ce qui vous inquiète et cause vous avez des maux de tête. Vous verrez qu’à votre retour les choses seront plus claires et vous saurez comment affronter vos problèmes sous un autre angle.

Amitié

Ne donnez pas plus d’opportunités à cette personne qui ne vous aime pas bien… Il est temps de dire assez c’est assez et de vous éloigner des personnes toxiques, qui ne causent que des problèmes et des maux de tête.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 71.

Astuce du jour pour Lion aujourd’hui mardi 5 octobre 2021