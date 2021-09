Horoscope Lion aujourd’hui jeudi 23 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Lion, les influences astrales vous recommandent de garder à l’esprit que les relations ne sont pas toujours roses. Les hauts et les bas sont normaux, alors avant de jeter l’éponge avec cette personne, essayez de comprendre ce qu’elle pense. Au final, vous parviendrez à un accord.

Les étoiles indiquent que vous devriez laisser partir tout ce qui est resté dans le passé, Lion. Regardez vers l’avenir et fixez-vous des objectifs qui, vous le savez, vous rendront heureux. Le passé est seulement bon pour apprendre mais pas pour y vivre…

Santé

Félicitations ! Vous avez commencé la gym, tant mieux pour vous, mais ne pensez-vous pas que vous en faites trop ? Vous devez faire attention à ne pas vous blesser en faisant du sport, vous en demandez beaucoup, mettez-vous entre les mains d’un coach personnel qui vous conseillera pour ne pas subir de micro-blessures qui coupent ce bon moment que vous traversez.

Travail

Votre entreprise va connaître quelques désagréments mais ne vous inquiétez pas, aujourd’hui vous allez pouvoir tout résoudre calmement, pour le moment reposez-vous pour organiser vos idées calmement avec votre oreiller. Parce que c’est le moment où vous devez être calme et serein. Restez à l’écart de tout conflit au travail.

Argent

Il semble que les questions économiques iront mieux pour vous à partir de maintenant. Profitez de cette aubaine économique pour vous constituer une tirelire et créer un coussin qui vous aidera à surmonter des périodes économiques moins porteuses et à résoudre les petites dettes ou les imprévus qui pourraient survenir.

Amour

Si vous voulez entretenir une relation durable, prenez-en soin au jour le jour et soyez généreux en amour. Vous devez avoir avec elle/lui des détails qui entretiennent la flamme de l’amour et de la passion. Ne laissez pas votre relation tomber dans la routine et l’ennui.

Voyage

Voyager n’est pas une question d’argent mais de courage, alors faites votre valise et découvrez le monde. Cela vous aidera à mieux vous comprendre et à voir les problèmes quotidiens sous un angle différent.

Amitié

L’amitié est l’un des grands trésors de la vie. Si vous êtes loin de vos amis, un simple appel téléphonique ou un message vous aidera à les sentir proches de vous et vous pourrez leur faire part de vos soucis, afin qu’ils puissent vous aider à les résoudre.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 69.

Citation du jour pour le Lion aujourd’hui, jeudi 23 septembre 2021

Lion, ne paniquez pas pour un simple mal de tête. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin est un bon repos.

Citation du jour pour le Lion aujourd’hui jeudi 23 septembre 2021