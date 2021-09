Horoscope Gémeaux aujourd’hui vendredi 1 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Gémeaux, Ce n’est pas le moment de baisser la garde. Ne laissez pas votre sympathie vous conduire à vous faire taquiner. Vous devez être très attentif. Vous verrez le vrai visage d’une personne proche et vous ne l’aimerez pas du tout. Mieux vaut tard que jamais.

Votre horoscope du jour prédit que la prudence sera votre alliée. Même si un rythme rapide est requis dans votre travail, ne prenez pas de décisions hâtives. Réfléchissez bien avant de décider quoi que ce soit.

Santé

Cette nouvelle année, vous vous êtes fixé un nouvel objectif, perdre du poids. Si vous êtes constant, vous y parviendrez ! Pour ce faire, mettez-vous entre les mains d’une diététicienne pour vous aider à créer une stratégie sous forme d’alimentation et d’habitudes qui vous aideront à atteindre votre objectif.

Travail

Votre attitude positive ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais elle bouleversera suffisamment de personnes pour que l’effort en vaille la peine. Soyez persévérant et continuez avec cette attitude, ne laissez pas les autres vous conditionner.

Argent

Vous ne devez pas vous sentir accablé par les questions d’argent, un revenu auquel vous ne vous attendez pas peut être sur le point de vous atteindre, grâce à un investissement que vous avez fait dans le passé et qui va maintenant commencer à porter ses fruits. Bien gérer ces profits pour continuer à croître économiquement.

Amour

Si vous avez quelque chose à dire, il est de votre devoir de le communiquer mais ne l’amenez jamais à une discussion, car vous perdriez le point à discuter et vous ne feriez que générer plus de conflits. Apprenez à écouter et à répondre calmement pour que vos arguments soient bien mieux compris.

Voyage

Ils vous enverront en voyage d’affaires dans un lieu inconnu, où vous rencontrerez des personnes qui pourront vous proposer de vous aventurer dans des projets financiers. Ignorez leurs propositions et concentrez-vous sur le plaisir du voyage. Apprenez que tout a son temps et maintenant il est temps pour vous de profiter du reste.

Amitié

L’amitié est comme une plante que vous devez arroser tous les jours pour la garder saine et vivante. Il ne faut pas laisser autant de temps s’écouler entre les visites, faites-le plus souvent pour être conscient de la situation de chacune d’entre elles, vous pourriez finir par découvrir des choses que vous ignoriez.

Surprises

Des prochains jours, le meilleur sera peut-être lundi.

Astuce du jour pour les Gémeaux aujourd’hui vendredi 1 octobre 2021