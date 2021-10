Horoscope Gémeaux aujourd’hui mardi 5 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Gémeaux, cette semaine vous vivrez des situations inconfortables qui vous feront sentir que vous n’êtes pas au bon niveau. Mais malgré cela, ne prétendez pas être ce que vous n’êtes pas pour être aimé par quelqu’un. Feindre une fausse identité finira par vous blesser.

Votre horoscope de la semaine vous prévient que vous serez déçu, Gémeaux. Vous avez des espoirs qui ne se réaliseront pas. Pour éviter cela, indiquez très clairement où vous voulez aller le plus tôt possible pour éviter de perdre plus de temps qui ne vous profitera pas financièrement.

Santé

Dernièrement, vous avez remarqué que votre peau était un peu sèche, vous devriez peut-être commencer à prendre des vitamines, mieux vous hydrater. Utilisez des crèmes pour le corps qui redonnent du bien-être à votre peau. Arrêter de fumer est aussi quelque chose qui donnera plus de vitalité à votre peau et votre corps vous en remerciera sûrement.

Travail

Votre attitude positive ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais elle bouleversera suffisamment de personnes pour que l’effort en vaille la peine. Soyez persévérant et continuez avec cette attitude, ne laissez pas les autres vous conditionner.

Argent

Parler aux autres ne coûte pas d’argent. Alors ouvrez-vous davantage et arrêtez de vous méfier autant des gens. Le fait d’avoir de l’argent ne fait pas de vous une personne pire. Tout le monde ne vous aborde pas par intérêt.

Amour

L’amour de votre vie vous attend, aujourd’hui peut être un bon jour pour le trouver. Laissez derrière vous ce passé plein d’échecs amoureux et tournez la page, pour rouvrir les portes de votre cœur à l’amour.

Voyage

Il est temps de faire une pause et de faire une retraite spirituelle dans laquelle vous pourrez vous connecter avec vous-même et retrouver l’harmonie de votre vie. Alors préparez un voyage en solo, pour en découvrir plus sur vous-même.

Amitié

Pour le moment, vous n’êtes pas pour les fêtes, vous avez besoin d’un moment seul pour réfléchir à quoi faire dans les prochains jours, car vous devrez prendre une décision très importante concernant la relation avec vos amis.

Surprises

Des prochains jours, le meilleur pourrait être mercredi.

Astuce du jour pour les Gémeaux aujourd’hui mardi 5 octobre 2021