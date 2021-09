Horoscope du jour signe par signe (vendredi 17 septembre 2021)

Pour comprendre le monde, il faut d’abord se comprendre soi-même. Il y a tellement plus à votre histoire que votre signe solaire. Une lecture complète d’horoscope basée sur vos détails de naissance vous donnera l’image entière… et peut juste changer votre vie.

Bélier (21/03 – 20/04)

Vous pouvez à juste titre avoir l’impression d’être passé par la case départ. Il s’agit moins d’une montagne russe émotionnelle que d’un séchoir à linge. Au cours de ce processus, des sentiments, des émotions et des expériences oubliées depuis longtemps sont remontés à la surface. Des souvenirs que vous ne saviez même pas que vous possédiez sont devenus trop puissants pour être ignorés. Pas étonnant que votre confiance ait été ébranlée. Mais, tout cela a-t-il une raison ? Absolument ! Et comme Mars, votre maître, s’installe dans votre signe opposé, vous êtes sur le point de découvrir ce que c’est.

Taureau (21/04 – 21/05)

Repensez à tout ce que vous avez vécu récemment. Cela vous a-t-il appris quelque chose ? Bien sûr que oui ! Maintenant, vous êtes prêt à mettre ces précieuses leçons en pratique. Pourtant, une partie de vous résiste au progrès ; vous pensez à balayer tout ce que vous avez vécu et à continuer à faire les choses à l’ancienne. Comme Vénus (votre souveraine) se lie à Saturne (le professeur cosmique), il y aura une épreuve ou deux, où plusieurs de ces moments se présenteront. Mais vous ne succomberez pas. Si vous parvenez à rompre avec le passé, vous pourrez donner un coup de fouet à votre avenir.

Gémeaux (22/05 – 22/06)

Viendra-t-il un moment où vous vous réveillerez et réaliserez que le passé récent n’était qu’un rêve ? Peut-être. Vous avez porté un fardeau pendant un certain temps. Vous avez bien travaillé, mais le processus a fait des ravages. Il a également mis une relation clé sous tension. Bien que certains aspects de votre situation aient été difficiles à expliquer (ou à comprendre pour quelqu’un d’autre), vous n’avez eu d’autre choix que de continuer sur cette voie particulière. Ce week-end apporte un changement. Vous pouvez prendre une route plus facile et partager le voyage.

Cancer (23/06 – 23/07)

Nous avons tous connu des moments où nous avons l’impression que nos compétences et nos qualités nous ont abandonnés et que nos idées se sont évanouies. Nous savons tous ce que c’est que de regarder le monde avec désespoir à travers le brouillard de la confusion. Nous savons aussi ce que c’est que d’être dans son élément, de jouer au sommet de son art. Et, lorsque ces moments se produisent, ils compensent la frustration et le manque de fluidité. Ce week-end, suite au lien Vénus/Saturne, et avec Mars dans un nouveau signe, vous ressentirez un sentiment intérieur de bien-être et de magie. Vous êtes de nouveau sur la bonne voie.

Lion (24/07 – 23/08)

On dit que c’est en forgeant qu’on devient forgeron – mais ce qu’on ne dit pas, c’est la quantité de pratique nécessaire ! La vérité est que la véritable perfection est inatteignable. Les moments où nous réalisons que nous avons maîtrisé quelque chose, que ce qui nous intimidait et nous préoccupait est maintenant familier, voire facile, sont bien plus tangibles. Où, dans votre monde, pouvez-vous dire que vous ne faites pas que survivre, mais que vous commencez à vous épanouir ? Le week-end apporte la preuve de vos progrès. Vous avez sous-estimé l’importance d’une réalisation récente.

Vierge (24/08 – 23/09)

Comme nous le savons en regardant les informations, il y a certaines parties de la planète où les gens se couchent affamés parce qu’ils n’ont pas de nourriture. Devriez-vous faire un don de charité par empathie et respect ? Bien sûr. Mais se coucher sans manger, juste parce que vous vous sentez mal pour eux, ne va aider personne. Comment voulez-vous vous sentir ce week-end ? Prenez-vous trop de responsabilités pour les épreuves et les tribulations des autres ? Le lien Vénus/Saturne vous donne le pouvoir de faire ce que vous pouvez pour aider. Mais ne négligez pas vos propres besoins.

Balance (24/09 – 23/10)

Je suis passé par là, j’ai fait ça, j’ai eu le T-shirt”. C’est une façon d’exprimer un sentiment d’accomplissement, tout en expliquant que nous n’avons pas l’intention de refaire le même parcours. Et c’est très bien ainsi… tant que nous sommes certains de mériter le T-shirt. Avons-nous vraiment appris tout ce que nous pouvions de l’expérience ? Ou avons-nous simplement fait la course, et en avons-nous pris un dans une pile sans avoir gagné le droit de le porter ? Avant de sauter sur une conclusion ce week-end, assurez-vous que vos évaluations sont vraiment basées sur des faits, plutôt que sur des suppositions.

Scorpion (24/10 – 22/11)

Y a-t-il un être suprême qui veille sur nous tous et qui essaie de nous aider à naviguer sur le chemin délicat et plein d’obstacles de la vie ? Avant de pouvoir espérer connaître l’esprit du divin, nous devons sûrement savoir s’il existe ? En tant que personne qui cherche l’inspiration dans les modèles célestes, mon point de vue est assez évident. Mais qu’en est-il de vous ? Quel est votre degré de confiance dans une puissance supérieure ? Avec Vénus dans votre signe, qui se connecte au grand maître cosmique, Saturne, ce week-end, une série d’événements va vous encourager à croire.

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Avez-vous déjà regardé la rediffusion d’une émission comique que vous appréciiez et vous avez été gêné ? Le racisme. Le sexisme. L’homophobie. Comment avons-nous pu trouver ça drôle ? N’avons-nous pas été consternés par le mépris irréfléchi des sentiments et des situations d’autrui ? Heureusement, cette époque est révolue. Nous abordons avec prudence les sujets controversés afin de ne pas provoquer d’offense. Les règles que nous devons respecter changent. Si une relique du passé menace de relever la tête ce week-end, n’ayez pas peur de la remettre en place.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Bien que vous vous sentiez bloqué, vous faites des progrès. C’est juste que dans un domaine de votre vie, vous avez dû courir aussi vite que possible, et vous commencez à vous sentir épuisé. Si seulement vous pouviez trouver une façon plus facile de procéder. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez opérer un changement qui aura un effet positif sur votre progression. Le défi est qu’il s’agit de vaincre une peur. En suivant le lien entre votre souverain, Saturne, et Vénus, vous pouvez vous libérer du besoin d’accomplir un rituel épuisant (inutile) et faire un bond en avant tangible.

Verseau (21/01 – 19/02)

Lorsque nous parvenons à des conclusions par essais et erreurs, il est facile de ne pas tenir compte de leur signification et des connaissances que nous avons acquises. Mais pourquoi cela devrait-il être le cas ? Le résultat est-il moins valable que si nous l’avions trouvé du premier coup ? En fait, il a plus de valeur parce qu’il n’a pas été obtenu par chance. Vous avez fait des recherches. Vous avez essayé des choses. Vous ne savez pas seulement que quelque chose fonctionne, vous savez pourquoi ça fonctionne. Juste parce que quelque chose semble bon sur le papier, ce week-end, rien ne remplace l’expérience vécue.

Poissons (20/02 – 20/03)

Où disparaissent les gens quand ils ne sont plus là ? Ailleurs ! Où continuent-ils à habiter sur notre planète ? Dans nos cœurs et dans nos esprits. Il est intéressant de noter que c’est également là que résident toutes les personnes vivantes ! Que nous aimions ou non quelqu’un, c’est notre réponse émotionnelle qui valide son existence. Et il y a des gens dont nous validons l’existence, même s’ils ont vécu il y a si longtemps qu’aucun d’entre nous ne les a rencontrés. Qu’est-ce qui donne un sens à votre vie ? Ce week-end nous apporte un délicieux rappel de ce qui est important.