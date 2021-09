Horoscope du jour signe par signe (vendredi 10 septembre 2021)

Pour comprendre le monde, il faut d’abord se comprendre soi-même. Il y a tellement plus à votre histoire que votre signe solaire. Une lecture complète d’horoscope basée sur vos détails de naissance vous donnera l’image entière… et peut juste changer votre vie.

Bélier (21/03 – 20/04)

Tout bon spin-doctor sait que si un mensonge est répété suffisamment souvent, il finira par être cru. Malheureusement, l’inverse est également vrai : même si vous vous en tenez constamment à la vérité, il y aura des gens qui ne pourront pas l’entendre. Avec le passage de Vénus en Scorpion, votre capacité à distinguer la vérité de la fiction est renforcée. Cela est particulièrement utile car certaines affirmations invraisemblables sont vraies, alors que certaines choses apparemment convaincantes ne le sont pas. Votre capacité à discerner la différence mène à un week-end étonnamment harmonieux et divertissant.

Taureau (21/04 – 21/05)

Vous pensez savoir ce que vous réserve ce week-end ? Eh bien, détrompez-vous ! En fait, n’y pensez pas. Vous avez déjà fait plus qu’assez de planification et de traitement… il est temps de profiter d’un peu d’action ? Et quand vous sentez qu’il y a de l’aventure dans l’air, il vaut mieux vous attacher et vous préparer à suivre le courant. Vous avez fait le travail difficile. Il est temps de croire que vous êtes prêt, et de vous préparer à accueillir l’inattendu. Vénus, votre souveraine, s’installe dans une nouvelle maison céleste et vous apporte un cadeau inattendu (et bien mérité).

Gémeaux (22/05 – 22/06)

La confiance en soi est de mise ce week-end. Cela ne devrait pas être un problème… vous avez de quoi être fier, et vous avez raison de vous sentir excité par ce qui vous attend. Et, bien que plusieurs facteurs semblent échapper à votre contrôle, quand avez-vous déjà été capable de plier le cosmos à votre volonté, et de faire en sorte que tout se passe exactement comme vous le souhaitez ? Même si vous n’avez pas tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu’il faut pour obtenir ce dont vous avez besoin. Faites de la place pour la spontanéité, et permettez-vous de vous détendre et de profiter de ce qui se passe.

Cancer (23/06 – 23/07)

Bien que vous ne vous considériez pas comme une personne capable de faire des miracles, c’est exactement ce que vous faites. Votre façon empathique d’entrer en relation avec les gens a un effet plus puissant sur leur vie que vous ne le pensez. Vous avez également plusieurs tours dans votre sac, sans parler de votre expérience impressionnante et de vos capacités enviables. Ce week-end, il est temps de jouer sur vos points forts. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire et ne vous préoccupez pas du reste. Alors que Vénus s’installe dans un nouveau foyer, vos attributs seront reconnus, et récompensés.

Lion (24/07 – 23/08)

Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle ? J’aime à penser que si je découvrais un miroir magique, je lui poserais une question plus intéressante. Et sûrement, si la reine vaniteuse et méchante avait eu un peu de bon sens, n’aurait-elle pas dû ajouter quelque chose sur “l’immortalité” dans sa question ? Comment pouvait-elle espérer régner en tant que reine la plus belle quand le temps n’attend personne ? La véritable morale de cette histoire est peut-être que si vous posez une question stupide, vous obtenez une réponse stupide. Ce week-end, si vous en posez une intelligente, vous recevrez des informations utiles qui vous aideront à vous projeter dans l’avenir.

Vierge (24/08 – 23/09)

Bien que ce ne soit pas facile, nous devrions être reconnaissants lorsque les choses vont mal. Sinon, nous ne ressentons pas la joie et la satisfaction de les réparer. Nous devrions également être heureux lorsque nous ne nous comprenons pas les uns les autres ; c’est une indication du fait que nous sommes proches d’un lieu de compréhension et de réconciliation. Ce week-end, ne paniquez pas si les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu. Croyez simplement que, bientôt, elles évolueront dans le bon sens. Alors que Vénus s’installe dans une nouvelle maison, une marée est en train de tourner. Vous apprécierez ce qui se passe ensuite.

Balance (24/09 – 23/10)

Il n’est pas toujours facile de savoir si vous devez alimenter un feu ou l’éteindre. Même si cela peut sembler être un simple cas d’évaluation de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce n’est pas toujours aussi évident. Vous devez, par exemple, imaginer comment la température va évoluer dans le futur. Les déserts peuvent être extrêmement froids la nuit, et il est imprudent de sacrifier la chaleur vitale au confort de la journée. Le cosmos vous demande de faire preuve de discernement ce week-end. Essayez de ne pas répondre à la pression immédiate. Adoptez une vision à long terme.

Scorpion (24/10 – 22/11)

Si seulement nos vies étaient plus “sous contrôle”. Nous nous sentons tellement plus heureux et plus en sécurité lorsque nous savons que les plans sont en place et que toutes les éventualités ont été prévues. Peut-être existe-t-il, quelque part dans notre vaste cosmos, une planète où les formes de vie ont une chance de vivre avec ce genre de satisfaction. Ici, cependant, c’est la planète Terre. Et, comme vous l’avez probablement remarqué, nous devons inventer des choses au fur et à mesure que nous avançons. Avec Vénus qui s’installe dans votre signe, ce week-end apportera la preuve que vous avez improvisé votre chemin vers un grand succès !

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les”. Il y a beaucoup d’avantages à avoir le genre de disposition insouciante qui vous permet de vous adapter à n’importe quelle situation. Mais il est également important de savoir rester sur ses positions. Je n’ai pas besoin de vous le dire. Vous êtes un Sagittaire ; bien que vous soyez connu pour votre fluidité, vous êtes plus que capable de prendre une position ferme et de ne pas reculer… n’est-ce pas ? Parfois, se retirer d’une bataille nous permet de nous regrouper et de refaire le plein d’énergie. Mais ce week-end, vous devez tenir bon. Un problème est beaucoup moins important qu’il n’y paraît.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Bien que vous ayez du mal à prendre certaines décisions ce week-end, vous n’en regretterez aucune. Vous pourriez cependant avoir besoin de regarder une certaine situation d’un point de vue différent. Vous avez trouvé des excuses pour quelqu’un (ou quelque chose). Vous avez manipulé les informations et fait des suppositions. Il est maintenant évident que quelque chose ne se passe pas comme vous l’espériez. Cela ne veut pas dire que c’est faux. En fait, la réalité est bien meilleure que votre fantasme. Vous devez simplement vous y adapter.

Verseau (21/01 – 19/02)

Il y a toujours quelque chose. Vous êtes en vacances, vous vous balancez dans un hamac sur une plage de carte postale, vous regardez paresseusement l’horizon, et il y a un tas de détritus qui gâche la vue. Il en va de même avec les gens et les situations. C’est pourquoi les lunettes roses sont si populaires. Si vous ne pouvez pas mettre la main sur l’une d’entre elles ce week-end, essayez de fermer les yeux lorsque vous regardez “vous savez quoi”. Vénus, la planète de l’amour, s’installe dans un nouveau domicile céleste, ce qui vous permet d’effacer ce que vous ne voulez pas voir. Si vous êtes capable d’ignorer quelque chose, cela peut tout simplement disparaître.

Poissons (20/02 – 20/03)

Quel est votre programme ce week-end ? Et, plus important encore, qui le fixe ? C’est facile, vous pourriez penser, “bien sûr, c’est moi qui décide”. C’est bien. C’est ce que nous aimons entendre. Mais cet agenda est-il déterminé par vos espoirs et vos rêves, ou par le stress et les exigences de votre vie ? Comme un bateau ballotté par une mer agitée, vous devez vous adapter à l’environnement immédiat sans perdre de vue votre destination. Il s’agit d’une compétence. Mais c’est une compétence qui peut être pratiquée et apprise. Même si les événements vous amènent à changer de cap, gardez le cap sur le bonheur.