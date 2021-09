Horoscope du jour signe par signe (mercredi 15 septembre 2021)

Pour comprendre le monde, il faut d’abord se comprendre soi-même. Il y a tellement plus à votre histoire que votre signe solaire. Une lecture complète d’horoscope basée sur vos détails de naissance vous donnera l’image entière… et peut juste changer votre vie.

Bélier (21/03 – 20/04)

C’est incroyable ce que vous pouvez accomplir lorsque vous essayez. Bien que vous le sachiez (et que vous l’ayez prouvé à de nombreuses reprises), vous êtes toujours enclin à douter de vous-même. C’est pourquoi vous vous demandez si vous allez atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Vous avez peur que quelque chose ne tourne mal. Avec votre souverain, Mars, qui entre dans un nouveau secteur du ciel, ce n’est pas le moment d’abandonner un rêve. Vous devez le poursuivre, quoi qu’il arrive. Rappelez-vous simplement ce que vous avez accompli dans le passé. Il y a une façon de progresser à laquelle vous n’avez pas pensé… encore.

Taureau (21/04 – 21/05)

Il va sans dire que nous devrions faire de notre mieux pour être prévenant envers les personnes avec lesquelles nous sommes obligés d’interagir. Nous devons nous mettre à leur place, et imaginer comment nous nous sentirions si quelqu’un nous parlait comme nous sommes enclins à lui parler. Jusqu’ici, c’est évident. Vous n’avez pas besoin que je vous le dise… sauf, bien sûr, si vous vous trouvez dans une situation où le niveau de stress élevé masque ce qui est normalement d’une clarté aveuglante. Soyez aussi doux et courtois avec tout le monde (y compris vous-même) que vous pouvez l’être aujourd’hui.

Gémeaux (22/05 – 22/06)

Pourquoi refuseriez-vous une offre qui semble valoir la peine d’être acceptée ? Eh bien, vous pourriez le faire si, par exemple, la personne qui vous l’a recommandée était quelqu’un en qui vous n’avez pas confiance. Ou si vous avez des raisons de penser qu’une offre encore meilleure se profile à l’horizon. Ou si vous soupçonnez l’existence de conditions cachées. L’instinct et l’intelligence sont des qualités très différentes. Même si vous avez des raisons convaincantes d’accepter ce qu’on vous dit, si quelque chose en vous a des doutes, ces doutes méritent d’être écoutés.

Cancer (23/06 – 23/07)

Dans un monde idéal, nous serions tout le temps ouverts d’esprit. Mais cela ne rendrait-il pas difficile de prendre une décision et de faire bouger les choses ? Nous serions tous en train d’errer, les yeux comme des soucoupes, dans un étonnement constant. L’expérience nous apprend à exercer notre volonté. Mais cela a tendance à nous rendre mécontents. Nous sommes brièvement heureux – lorsque nous obtenons ce que nous avons essayé d’obtenir ; mais frustrés si cela reste hors de portée. Notre esprit, que nous avons fermé à d’autres idées, est maintenant fermé à l’idée que c’est bien de se sentir bien ! Vous n’êtes pas obligé de prendre une décision aujourd’hui.

Lion (24/07 – 23/08)

Il est intéressant de voir comment des personnes qui ne penseraient jamais à se pavaner en portant des colliers de perles sans valeur comme s’il s’agissait de bijoux inestimables sont heureuses de partager leurs opinions, même si elles sont mal pensées. Ils les expriment comme s’il s’agissait de perles provenant de l’huître de la compréhension qui se trouve dans les profondeurs de la mer de la sagesse. Une personne à qui vous avez affaire dit beaucoup de bêtises. Le problème, c’est qu’elle a l’air de savoir de quoi elle parle. Soyez très attentif aujourd’hui. Vous saurez bientôt qui vaut la peine d’être écouté.

Vierge (24/08 – 23/09)

Le problème de l’expression “exploiter ses points forts” est qu’elle implique qu’il est préférable d’éviter ses points faibles. Pourtant, il n’est pas toujours facile de faire la différence entre les deux. Et, même si nous identifions correctement nos points faibles, ne vaut-il pas mieux essayer de les transformer en points forts ? La vie serait bien terne et inintéressante si nous ne faisions que suivre les mêmes chemins. C’est en affrontant courageusement les défis que nous sortons de nos zones de confort et que nous découvrons de nouveaux chemins à parcourir. Vous pouvez affronter (et gérer) une peur aujourd’hui.

Balance (24/09 – 23/10)

Un moment, nous sommes déconcertés et confus, nous nous grattons la tête et nous nous sentons déconcertés. Le moment suivant, une ampoule s’allume au fond de notre tête et nous savons ce qu’il faut faire. Le chemin qui mène au moment “Eurêka” est souvent tortueux. Comme les virages en épingle à cheveux sur la route de la sagesse nous amènent à revenir sur nos pas, nous avons souvent l’impression de ne pas progresser. Nous commençons à nous demander si nous allons vraiment quelque part, juste au moment où nous sommes sur le point d’arriver. Lorsque le dynamique Mars entre dans votre signe, c’est exactement le point que vous avez atteint.

Scorpion (24/10 – 22/11)

Êtes-vous très occupé aujourd’hui ? Combien de réunions sont prévues ? Avez-vous oublié des appels de Zoom ? Ou pensé à payer votre carte de crédit ? Et qu’en est-il de vos achats en ligne ? Je comprends, vraiment. Vous êtes occupé. Mais je dois vous poser une question : quel est votre degré d’enthousiasme et de concentration sur les tâches qui vous attendent ? La seule chose qui soit peut-être plus importante que la quantité de travail, c’est votre engagement à son égard. Et pour cela, vous avez besoin de priorités. Si vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, vous serez performant et efficace.

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Je pensais vous trouver dans cet état, vous reprochant d’être incapable de terminer telle ou telle tâche, et inquiet de laisser tomber les autres. Est-ce que quelqu’un vous fera à nouveau confiance ? Bien sûr que non ! En fait, ils peuvent voir tout ce que vous avez entrepris. Ils savent (peut-être mieux que vous) à quel point vous êtes surmené. Ils savent aussi qu’une personne ne peut pas tout faire. Alors que Mars, la planète du pouvoir, change de signe, il est temps d’arrêter d’être dur envers vous-même et d’être fier de ce que vous faites. Continuez à faire des petits pas. Vous l’avez obtenu.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Le positif et le négatif sont des concepts étranges. Parfois, les choses qui semblent aller dans la “mauvaise” direction se révèlent être des trésors. Et parfois, des situations qui semblent parfaites se révèlent être problématiques. Si vous avez l’impression que je suis assis sur la barrière, je m’en fiche ! La vie n’est pas simple. Lorsque Mars change de signe, la situation n’est ni positive ni négative. C’est juste une source d’énergie.

Verseau (21/01 – 19/02)

La communauté scientifique est aujourd’hui largement d’accord pour dire que l’univers a été créé il y a 13,8 milliards d’années lors de ce que l’on appelle le “Big Bang”. Mais cela ne peut être qu’une théorie spéculative, basée sur les preuves (et la technologie) dont nous disposons. Après tout, il n’y a aucun témoin oculaire à corroborer, ni aucune trace écrite à consulter. Le mieux que nous puissions espérer faire, c’est de travailler avec les informations dont nous disposons. L’histoire est pleine de théories et d’idées qui se sont révélées inexactes par la suite. Soyez gentil si vous vous trouvez en désaccord avec les idées de quelqu’un aujourd’hui.

Poissons (20/02 – 20/03)

Il n’y a rien de mal à avoir des goûts de luxe, tant que vous avez les moyens de les satisfaire. Mais si nos goûts et nos dégoûts nous poussent à prendre des décisions imprudentes, ils créent des problèmes. Même si un peu de ce que nous aimons nous fait du bien, beaucoup peut être préjudiciable. Le problème est qu’il n’est pas toujours facile de résister aux excès. Quelque chose dans votre vie s’avère presque irrésistible. Vous ne savez pas si vous devez faire appel à vos réserves et faire marche arrière. Alors que Mars change de signe, la force et la clarté s’offrent à vous.