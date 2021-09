Horoscope du jour signe par signe (lundi 13 septembre 2021)

Pour comprendre le monde, il faut d’abord se comprendre soi-même. Il y a tellement plus à votre histoire que votre signe solaire. Une lecture complète d’horoscope basée sur vos détails de naissance vous donnera l’image entière… et peut juste changer votre vie.

Bélier (21/03 – 20/04)

Suivez le mouvement, mais ne vous retrouvez pas là où tout le monde se dirige. Plongez dans la piscine, mais ne vous mouillez pas. Soyez honnête, mais ne vous attirez pas d’ennuis (ni à personne d’autre). Certaines choses sont plus faciles à dire qu’à faire. Et il vaut mieux ne pas faire certaines choses, même si elles sont faciles à faire. Si un défi mérite d’être relevé, il se présentera de nouveau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre choix que de le faire. Mais lorsqu’une option facile se présente aujourd’hui, ne soyez pas tellement occupé à essayer de rester sans problème que vous n’en profitez pas.

Taureau (21/04 – 21/05)

Comme dans toutes les vieilles histoires, il y a une morale au conte de fées sur les elfes et le cordonnier. Parfois, lorsque nous ne regardons pas, les aides célestes interviennent pour nous aider ; lorsque, quelle que soit la misère de la journée, la fortune intervient pour nous apporter une raison de sourire. Il n’y a aucun moyen de prédire que cela va se produire ; nous ne pouvons pas l’écrire dans nos agendas ou nos plans d’urgence. Mais en ce moment, avec Vénus, votre souveraine, qui s’installe dans un nouveau signe, il semble qu’une force éthérée vous tende la main pour vous soutenir.

Gémeaux (22/05 – 22/06)

Les bonnes choses ne sont pas toujours faciles à obtenir. Les résultats gratifiants peuvent être difficiles à atteindre. Pourtant, même lorsque nous avons des difficultés, nous savons que nous faisons les bonnes choses pour les bonnes raisons ; de temps en temps, quelque chose se met en place et nous rassure. Après le tableau astrologique difficile du week-end, une pièce du puzzle sur lequel vous travaillez actuellement va apparaître. Vous ne serez peut-être pas en mesure de terminer le puzzle. Mais cela vous permettra de voir suffisamment l’image pour avoir une vision claire de ce sur quoi vous devez vous concentrer ensuite.

Cancer (23/06 – 23/07)

L’harmonie est calme, agréable et… eh bien… un peu ennuyeuse. Bien que nous appréciions les accalmies de la vie, elles ne retiennent pas notre intérêt ; elles offrent de brèves périodes de répit dans l’agitation. Nous nous retrouvons donc à étirer de plus en plus le temps qui les sépare, à accumuler de plus en plus de choses à faire. Et c’est bien. Pendant un certain temps. Mais les événements récents vous ont laissé un sentiment d’épuisement. Vous avez besoin d’une pause. Bien que le repos puisse sembler être un luxe inabordable, il vaut son pesant d’or. Il est important de trouver du temps pour vous aujourd’hui.

Lion (24/07 – 23/08)

Lorsque nous parlons de messages qui se perdent dans la traduction, nous parlons rarement de notre passé et de notre présent. Pourtant, c’est précisément la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd’hui. Même si vous avez l’impression que quelqu’un fait fausse route, y a-t-il une chance que vous ayez mal communiqué ou que vous vous soyez mal souvenu ? Vous pensiez que tout était clair, mais, avec le recul, une situation ridicule n’est peut-être pas si étrange après tout. Ne laissez pas une simple erreur éclipser ce qui pourrait mener à une collaboration fructueuse et créative.

Vierge (24/08 – 23/09)

A quel point avez-vous besoin de faire ce que vous êtes en train d’essayer de faire ? Est-ce que vous vous contentez de faire semblant ou répondez à un appel profond ? Avec le dynamisme de Mars qui arrive à la fin de son séjour dans votre signe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez encore accomplir. Dans la limite du raisonnable, vous pouvez régler certains détails et terminer certaines des tâches que vous vous êtes fixées. La question est cependant de savoir si vous obtiendrez quelque chose dont vous avez vraiment besoin ou simplement quelque chose dont vous pensez avoir besoin. C’est parce que vous êtes capable de tant de choses que vous devez réfléchir sérieusement à ce qui vaut la peine d’être obtenu.

Balance (24/09 – 23/10)

Puisqu’on dit qu'”un ami dans le besoin est un ami”, lorsque cet ami a besoin d’une bonne action, cela doit être doublement vrai. Dans votre vie actuelle, quelqu’un fait des pieds et des mains pour vous rendre service. Si vous n’en êtes pas conscient, c’est parce qu’il travaille dans les coulisses. Ou peut-être avez-vous des amis très haut placés. Alors que votre règle s’installe dans un nouveau signe, votre ange gardien tire les ficelles cosmiques en votre nom. Même si vous avez l’impression de vous débattre dans une situation impossible, l’aide est en route.

Scorpion (24/10 – 22/11)

Avec Vénus, la planète de l’amour dans votre signe, vous commencez à vous sentir plus détendu par rapport à certains problèmes qui vous ont rendu mal à l’aise. Vous êtes plus à même de vous concentrer sur la recherche de solutions et d’options plus faciles. Vous commencez à ignorer les complexités qui entourent une situation difficile ; comme des insectes attirés par une coupe de fruits, il faut les chasser plutôt que les encourager. Une chose dans votre vie est douce et simple. Faites-lui confiance et osez rêver. Il est temps de vous permettre de poursuivre certains de vos espoirs les plus brillants.

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Le Grand Duc d’York avait peut-être dix mille hommes, mais, comme l’indique la comptine, les faire défiler par monts et par vaux ne l’a pas mené bien loin. Comme beaucoup de ces vieilles chansons, les origines de cette histoire ont été longtemps débattues. Il est intéressant de noter que la ville de York n’est pas particulièrement vallonnée et, comme elle n’est pas très peuplée, il est difficile d’imaginer d’où venaient tous ces soldats. Pourtant, en menant ses troupes par monts et par vaux, le duc a donné un bon exemple, durable. Vous n’êtes pas obligé d’arriver à quelque chose. Sentez-vous libre de changer d’avis aujourd’hui.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Il est important que la justice ne soit pas seulement rendue, mais qu’elle soit vue comme telle”. En lisant ces paroles de sagesse, on pourrait penser qu’elles ont été prononcées par l’un des grands philosophes de la Grèce antique. Pourtant, ils ont été prononcés par un juge britannique en 1924. En tant que Capricorne, (comme la personne qui a prononcé ces mots), vous avez une gravité qui impose le respect, et une sagesse qui dément vos années. Faites confiance à votre sens du bien et du mal aujourd’hui. Et n’ayez pas peur de dire la vérité. Vous pouvez faire une différence réelle et durable.

Verseau (21/01 – 19/02)

Pourquoi prendre la peine de suivre vos propres conseils ? Pourquoi écouter ce que vous dites ? Ne pouvez-vous pas supposer sans risque qu’il y a quelqu’un d’autre, pas très loin, qui a plus de perspicacité et de capacité que vous ? Arrêtons-nous là. Nous sommes allés beaucoup trop loin dans cette prédiction après une dispute destinée à illustrer le niveau inhabituel de doute de soi dont vous souffrez actuellement. Nous ne voulons certainement pas le cimenter. Bien que vous soyez incertain d’un jugement récent, vous avez toutes les raisons de vous faire confiance. Faites-le, et les autres auront également confiance en vous.

Poissons (20/02 – 20/03)

Afin de prospérer dans notre monde, nous sommes sous pression pour avoir une certaine apparence. On attend de nous que nous portions les “bons” vêtements pour répondre à des situations spécifiques et que nous ayons une coupe de cheveux appropriée. Même notre choix de parfum reflète l’image que nous renvoyons. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Comment sommes-nous devenus si sensibles à la pression médiatique ? Aujourd’hui, vous n’avez pas à vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Ceux qui se distinguent pour les bonnes raisons se distinguent en faisant les choses à leur manière. Soyez simplement vous-même. Vous êtes plus que suffisant, tel que vous êtes.